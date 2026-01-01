Search here...

Przekształca dziecięcą grę w suknię haute couture, a efekt jest oszałamiający.

Moda damska
Émilie Laurent
mode système D jeu enfant
To gra, która króluje na trawnikach podczas dziecięcych przyjęć urodzinowych i rozwija się podczas każdego popołudniowego podwieczorku w ogrodzie. Ten wielobarwny tunel, w którym wszyscy czołgaliśmy się i łapaliśmy powietrze, opuścił piaskownicę, by ozdobić sylwetkę fashionistki pełnej wyobraźni. Przekształciła go w szytą na miarę sukienkę i wbrew wszelkim przeciwnościom, jej dzieło idealnie oddaje ducha Tygodnia Mody: ekscentryczne, eleganckie i kapryśne.

Kiedy prosta dziecięca gra staje się efektownym strojem

Angelica Hicks doskonale zna się na modzie DIY. Twórczyni treści, która uwielbia odtwarzać luksusowe stylizacje gwiazd, używając praktycznie niczego, czerpie inspirację z przedmiotów codziennego użytku, tworząc swoje stylizacje. Traktuje tę dyscyplinę sartorialną z dystansem, z charakterystycznym poczuciem humoru. Delikatnie kpi z surowych zasad świata mody , tworząc coś szykownego z czegoś taniego. Srebrna girlanda znaleziona w świątecznych pudełkach, balonach, worku na śmieci, a nawet papierowych foremkach do ciasta – wszystko wokół staje się dla niej źródłem inspiracji.

Jej najnowszy geniusz? Przekształcenie kultowej zabawki z dzieciństwa w bogato zdobioną suknię . Ta zabawka zainspirowała niezliczone historie z dzieciństwa, czasem przybierając formę magicznego przejścia, czasem toru przeszkód. To wielobarwny płócienny tunel: składany, plastyczny dodatek, w którym dzieci kiedyś raczkowały. Dla jednych źródło niepokoju, dla innych przyjemny obraz, dla Angeliki jest przede wszystkim centralnym punktem estetycznego dzieła, bijącym sercem stroju równie księżycowego, co olśniewającego.

Od skrzynki z zabawkami do przymierzalni – krok tylko jeden. Ta twórczyni treści i improwizowana projektantka, która żartuje z mody i pięknie karykaturuje sceny z wybiegu, w pełni oddaje się absurdowi. Dzięki tej grze z obręczami udało jej się stworzyć sukienkę godną wybiegu: rzeźbiarską, stonowaną i niepowtarzalną. I zrobiła to, używając absolutnego minimum: kilku skrawków czarnego materiału, pstryknięcia nożyczkami, a jej pomysł nabrał życia.

Sztuka dostrzegania potencjału mody w każdym przedmiocie

Kierując się ironią, Angelica zgromadziła ponad 923 000 obserwujących na Instagramie. Podczas gdy wielkie domy mody otulają swoje modelki w szlachetne tkaniny, ta innowacyjna twórczyni treści wykorzystuje mniej konwencjonalne i bardziej ekstrawaganckie materiały. Ten tunel przekształcony w pięciogwiazdkową sukienkę to zaledwie przedsmak jej kreatywności. Od papieru toaletowego, który imituje drapowaną tkaninę sukienki Jennifer Lawrence w stylu antycznym, po roletę, która imituje efekt tiulu z kreacji Balenciagi Carey Mulligan, ta młoda kobieta ma talent do kreatywnych rozwiązań.

Kora drzewa jako gorset, opakowanie po czekoladzie przerobione na choker, zwiewna moskitiera przekształcona w strój zakrywający całe ciało. Angelica jest uosobieniem słowa „oryginalność”. Jest jego najlepszą ambasadorką. Ten Jaś Fasola stylu, pod swoim figlarnym zachowaniem, kryje prawdziwy talent. Niektórzy nawet komentują jej stylizacje z odzysku: „Są lepsze niż oryginały”.

Twórczyni treści znana ze swojej pomysłowości

Podczas gdy moda często traktuje siebie poważnie, nawet w najbardziej rażącym absurdzie, i prezentuje kontrolowaną wolność, ta twórczyni treści promuje totalną swobodę i estetyczny bricolage. Satyrycznie krytykuje kreacje haute couture i reinterpretuje najciekawsze elementy mody swoim bystrym okiem. Udowadnia, że można odtworzyć czterocyfrowy look za pomocą opakowań po Ferrero Rocher, serwetek babci, poszewek na kołdry i skrawków ciasta Babibel.

Nawet jeśli stroje, które parodiuje, są raczej niepraktyczne, to najważniejszy jest ukryty przekaz. Stylu nie mierzy się wartością pieniężną stroju, ale badaniami i wysiłkiem włożonym w jego stworzenie. Angelica oferuje własną interpretację mody: zabawną, nieskrępowaną, prostą i rozrywkową.

Lekcja, jaką z tego można wyciągnąć? Jeśli nie masz budżetu na luksusowe rzeczy, bądź pomysłowy. Inspiracji szukaj nie w magazynach mody, ale w sypialni swojego pięcioletniego siostrzeńca.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Te małe sztuczki dają iluzję luksusowego wyglądu

