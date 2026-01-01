Przekształca dziecięcą grę w suknię haute couture, a efekt jest oszałamiający.

To gra, która króluje na trawnikach podczas dziecięcych przyjęć urodzinowych i rozwija się podczas każdego popołudniowego podwieczorku w ogrodzie. Ten wielobarwny tunel, w którym wszyscy czołgaliśmy się i łapaliśmy powietrze, opuścił piaskownicę, by ozdobić sylwetkę fashionistki pełnej wyobraźni. Przekształciła go w szytą na miarę sukienkę i wbrew wszelkim przeciwnościom, jej dzieło idealnie oddaje ducha Tygodnia Mody: ekscentryczne, eleganckie i kapryśne.

Kiedy prosta dziecięca gra staje się efektownym strojem

Angelica Hicks doskonale zna się na modzie DIY. Twórczyni treści, która uwielbia odtwarzać luksusowe stylizacje gwiazd, używając praktycznie niczego, czerpie inspirację z przedmiotów codziennego użytku, tworząc swoje stylizacje. Traktuje tę dyscyplinę sartorialną z dystansem, z charakterystycznym poczuciem humoru. Delikatnie kpi z surowych zasad świata mody , tworząc coś szykownego z czegoś taniego. Srebrna girlanda znaleziona w świątecznych pudełkach, balonach, worku na śmieci, a nawet papierowych foremkach do ciasta – wszystko wokół staje się dla niej źródłem inspiracji.

Jej najnowszy geniusz? Przekształcenie kultowej zabawki z dzieciństwa w bogato zdobioną suknię . Ta zabawka zainspirowała niezliczone historie z dzieciństwa, czasem przybierając formę magicznego przejścia, czasem toru przeszkód. To wielobarwny płócienny tunel: składany, plastyczny dodatek, w którym dzieci kiedyś raczkowały. Dla jednych źródło niepokoju, dla innych przyjemny obraz, dla Angeliki jest przede wszystkim centralnym punktem estetycznego dzieła, bijącym sercem stroju równie księżycowego, co olśniewającego.

Od skrzynki z zabawkami do przymierzalni – krok tylko jeden. Ta twórczyni treści i improwizowana projektantka, która żartuje z mody i pięknie karykaturuje sceny z wybiegu, w pełni oddaje się absurdowi. Dzięki tej grze z obręczami udało jej się stworzyć sukienkę godną wybiegu: rzeźbiarską, stonowaną i niepowtarzalną. I zrobiła to, używając absolutnego minimum: kilku skrawków czarnego materiału, pstryknięcia nożyczkami, a jej pomysł nabrał życia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Angelica Hicks (@angelicahicks)

Sztuka dostrzegania potencjału mody w każdym przedmiocie

Kierując się ironią, Angelica zgromadziła ponad 923 000 obserwujących na Instagramie. Podczas gdy wielkie domy mody otulają swoje modelki w szlachetne tkaniny, ta innowacyjna twórczyni treści wykorzystuje mniej konwencjonalne i bardziej ekstrawaganckie materiały. Ten tunel przekształcony w pięciogwiazdkową sukienkę to zaledwie przedsmak jej kreatywności. Od papieru toaletowego, który imituje drapowaną tkaninę sukienki Jennifer Lawrence w stylu antycznym, po roletę, która imituje efekt tiulu z kreacji Balenciagi Carey Mulligan, ta młoda kobieta ma talent do kreatywnych rozwiązań.

Kora drzewa jako gorset, opakowanie po czekoladzie przerobione na choker, zwiewna moskitiera przekształcona w strój zakrywający całe ciało. Angelica jest uosobieniem słowa „oryginalność”. Jest jego najlepszą ambasadorką. Ten Jaś Fasola stylu, pod swoim figlarnym zachowaniem, kryje prawdziwy talent. Niektórzy nawet komentują jej stylizacje z odzysku: „Są lepsze niż oryginały”.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Angelica Hicks (@angelicahicks)

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Angelica Hicks (@angelicahicks)

Twórczyni treści znana ze swojej pomysłowości

Podczas gdy moda często traktuje siebie poważnie, nawet w najbardziej rażącym absurdzie, i prezentuje kontrolowaną wolność, ta twórczyni treści promuje totalną swobodę i estetyczny bricolage. Satyrycznie krytykuje kreacje haute couture i reinterpretuje najciekawsze elementy mody swoim bystrym okiem. Udowadnia, że można odtworzyć czterocyfrowy look za pomocą opakowań po Ferrero Rocher, serwetek babci, poszewek na kołdry i skrawków ciasta Babibel.

Nawet jeśli stroje, które parodiuje, są raczej niepraktyczne, to najważniejszy jest ukryty przekaz. Stylu nie mierzy się wartością pieniężną stroju, ale badaniami i wysiłkiem włożonym w jego stworzenie. Angelica oferuje własną interpretację mody: zabawną, nieskrępowaną, prostą i rozrywkową.

Lekcja, jaką z tego można wyciągnąć? Jeśli nie masz budżetu na luksusowe rzeczy, bądź pomysłowy. Inspiracji szukaj nie w magazynach mody, ale w sypialni swojego pięcioletniego siostrzeńca.