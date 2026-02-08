Search here...

Odważ się nosić kostium kąpielowy zimą: pomysł na modę, który się sprawdza

Émilie Laurent
Zimą temperatury nie sprzyjają noszeniu kostiumów kąpielowych. Chyba że mieszkasz na Tahiti i jesteś odporny na chłód, te ubrania, które towarzyszą naszym słonym kąpielom w morzu, nie ujrzą światła dziennego w chłodniejszych miesiącach. Kostiumy kąpielowe można jednak również wpleść w polarowe stylizacje i sprawdzają się doskonale pomimo niskich temperatur. Stylowy sposób na korzystanie z nich przez cały rok.

Nosić kostium kąpielowy zimą? Nie, to nie szaleństwo.

Chodzenie w kostiumie kąpielowym w środku zimy bez przeziębienia wydaje się być przywilejem mieszkańców wysp i półkuli południowej. To luksus dostępny tylko dla tych, których garderoba składa się wyłącznie z T-shirtów i podkoszulków, a gęsia skórka staje dęba przy 25°C. W przeciwnym razie trzeba mieć niesamowicie mocną skórę lub krew wikingów, żeby nosić kostium kąpielowy poza preferowaną porą roku. Noszenie kostiumu kąpielowego zimą, gdy temperatura spada poniżej zera, a ziemię pokrywa szron, jest praktycznie nieodpowiedzialne. To najlepszy sposób na przeziębienie, chyba że jesteś Skandynawem i całe dzieciństwo spędziłeś drzemiąc w śniegu.

Jednak ten kostium kąpielowy, bardziej odpowiedni na upał niż na mroźne zimno, to wszechstronny element garderoby, a twórczyni treści @arlindaxnyward udowadnia to z wyjątkowym wyczuciem stylu. Wyciąga ten plażowy niezbędnik ze strefy komfortu i łączy go z wełnianymi, usztywnianymi i wygodnymi elementami. Podczas gdy w środku lata kostium kąpielowy często nosi się w towarzystwie wzorzystych sarongów, lnianych spodni i sukienek kopertowych, które łatwo zostawić na piasku, zimą wymaga on większego okrycia.

Ta fashionistka, która odważa się na nie do pomyślenia, zamienia sandały na buty inspirowane rockiem, a ręczniki plażowe na skórzane lub pikowane kurtki, tworząc stylizację, która jest w połowie słoneczna, a w połowie pochmurna. To mieszanka stylów i materiałów, która, o dziwo, nie kłóci się ze sobą. Dzięki warstwowej technice, poszerza granice stroju kąpielowego, który kiedyś był zarezerwowany na upalne dni i leżakowanie.

Inspiracje modowe, które pozwolą Ci stworzyć własną stylizację na każdą porę roku

Ten kostium kąpielowy, naturalnie otwarty, odsłaniający ciało i uszyty tak, by przepuszczać słońce, nie nadaje się tylko do chlorowanych basenów i zatłoczonych plaż. Choć może się to wydawać nieoczywiste, można go nosić również na zaśnieżonym chodniku i podczas lodowatej zamieci. I nie musisz być Kendall Jenner ani Hailey Bieber, żeby skorzystać z tego „specjalnego traktowania”. Nie chodzi o to, by wyjść w ciasnym, trójkątnym topie. Nie jesteśmy tu po to, by konkurować ze skandalizującą Britney Spears.

Inteligencja i logika są kluczowe. Jak radzi fashionistka o niekonwencjonalnym stylu, najlepiej wybrać uniwersalny fason, który imituje body. Na przykład złoty jednoczęściowy kostium kąpielowy z delikatnymi marszczeniami staje się niezwykle elegancką bielizną na co dzień. Kolejna złota zasada, aby nie wyglądać, jakby spóźniło się na lot do Punta Cana: ubieranie się na cebulkę. Latem kostium kąpielowy dominuje nad naszą sylwetką, zimą schodzi na dalszy plan, niczym tło. Trik? Niech subtelnie się wyeksponuje, schowany pod marynarką lub szalikiem .

W swoim filmie demonstracyjnym twórczyni łączy kostium kąpielowy z wełnianymi spódnicami, oversize'owymi kurtkami typu bomber, które wyglądają na ciężkie, nieskazitelnymi marynarkami i szydełkowanymi kominiarkami. Aby uchronić się przed chłodem, ale nie przed komplementami, sprytnie dobiera warstwy ubrań. W każdej stylizacji subtelnie przestrzega zasad teorii koloru.

Tego typu kostiumy kąpielowe świetnie pasują do zimowych stylizacji.

W sezonie drinków na świeżym powietrzu, niekończących się ognisk i wieczorów nad morzem, kostium kąpielowy to praktycznie strój sam w sobie. To kompletny strój sam w sobie. Jednak w sezonie raclette i drzemek przy ognisku, kostium kąpielowy najlepiej nosić z czymś innym. W swoim przykładowym filmie, entuzjastka mody preferuje fasony o fantazyjnych, a zarazem praktycznych krojach na pochmurną pogodę. Jednoczęściowy kostium kąpielowy z odkrytymi plecami, asymetryczny krój z wysokim stanem i prosty top typu bandeau. To niezbędne elementy garderoby, które dodadzą odrobinę blasku.

Na co dzień wybierz wyrazisty, lekko elegancki kostium jednoczęściowy. A na eleganckie wieczory zabierz ze sobą kostium kąpielowy, który zazwyczaj rezerwujesz na ustronne zatoczki lub prywatne baseny. Krój z wysokim wycięciem w odpowiednich miejscach, w połączeniu z lekką dzianiną lub dopasowanymi spodniami.

Noszenie kostiumu kąpielowego zimą może wydawać się niestosowne na papierze, ale w praktyce to genialny pomysł. Ten element garderoby, który nosimy przez całe lato, ma również potencjał na przytulne, zimowe stylizacje. Sposób na zachowanie odrobiny słońca na skórze.

Émilie Laurent

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
W tej torbie znalezionej w sklepie z artykułami używanymi za 6 dolarów pewna Amerykanka dokonuje zaskakującego odkrycia.

