Odważ się nosić kostium kąpielowy zimą: pomysł na modę, który się sprawdza

Zimą temperatury nie sprzyjają noszeniu kostiumów kąpielowych. Chyba że mieszkasz na Tahiti i jesteś odporny na chłód, te ubrania, które towarzyszą naszym słonym kąpielom w morzu, nie ujrzą światła dziennego w chłodniejszych miesiącach. Kostiumy kąpielowe można jednak również wpleść w polarowe stylizacje i sprawdzają się doskonale pomimo niskich temperatur. Stylowy sposób na korzystanie z nich przez cały rok.

Nosić kostium kąpielowy zimą? Nie, to nie szaleństwo.

Chodzenie w kostiumie kąpielowym w środku zimy bez przeziębienia wydaje się być przywilejem mieszkańców wysp i półkuli południowej. To luksus dostępny tylko dla tych, których garderoba składa się wyłącznie z T-shirtów i podkoszulków, a gęsia skórka staje dęba przy 25°C. W przeciwnym razie trzeba mieć niesamowicie mocną skórę lub krew wikingów, żeby nosić kostium kąpielowy poza preferowaną porą roku. Noszenie kostiumu kąpielowego zimą, gdy temperatura spada poniżej zera, a ziemię pokrywa szron, jest praktycznie nieodpowiedzialne. To najlepszy sposób na przeziębienie, chyba że jesteś Skandynawem i całe dzieciństwo spędziłeś drzemiąc w śniegu.

Jednak ten kostium kąpielowy, bardziej odpowiedni na upał niż na mroźne zimno, to wszechstronny element garderoby, a twórczyni treści @arlindaxnyward udowadnia to z wyjątkowym wyczuciem stylu. Wyciąga ten plażowy niezbędnik ze strefy komfortu i łączy go z wełnianymi, usztywnianymi i wygodnymi elementami. Podczas gdy w środku lata kostium kąpielowy często nosi się w towarzystwie wzorzystych sarongów, lnianych spodni i sukienek kopertowych, które łatwo zostawić na piasku, zimą wymaga on większego okrycia.

Ta fashionistka, która odważa się na nie do pomyślenia, zamienia sandały na buty inspirowane rockiem, a ręczniki plażowe na skórzane lub pikowane kurtki, tworząc stylizację, która jest w połowie słoneczna, a w połowie pochmurna. To mieszanka stylów i materiałów, która, o dziwo, nie kłóci się ze sobą. Dzięki warstwowej technice, poszerza granice stroju kąpielowego, który kiedyś był zarezerwowany na upalne dni i leżakowanie.

Inspiracje modowe, które pozwolą Ci stworzyć własną stylizację na każdą porę roku

Ten kostium kąpielowy, naturalnie otwarty, odsłaniający ciało i uszyty tak, by przepuszczać słońce, nie nadaje się tylko do chlorowanych basenów i zatłoczonych plaż. Choć może się to wydawać nieoczywiste, można go nosić również na zaśnieżonym chodniku i podczas lodowatej zamieci. I nie musisz być Kendall Jenner ani Hailey Bieber, żeby skorzystać z tego „specjalnego traktowania”. Nie chodzi o to, by wyjść w ciasnym, trójkątnym topie. Nie jesteśmy tu po to, by konkurować ze skandalizującą Britney Spears.

Inteligencja i logika są kluczowe. Jak radzi fashionistka o niekonwencjonalnym stylu, najlepiej wybrać uniwersalny fason, który imituje body. Na przykład złoty jednoczęściowy kostium kąpielowy z delikatnymi marszczeniami staje się niezwykle elegancką bielizną na co dzień. Kolejna złota zasada, aby nie wyglądać, jakby spóźniło się na lot do Punta Cana: ubieranie się na cebulkę. Latem kostium kąpielowy dominuje nad naszą sylwetką, zimą schodzi na dalszy plan, niczym tło. Trik? Niech subtelnie się wyeksponuje, schowany pod marynarką lub szalikiem .

W swoim filmie demonstracyjnym twórczyni łączy kostium kąpielowy z wełnianymi spódnicami, oversize'owymi kurtkami typu bomber, które wyglądają na ciężkie, nieskazitelnymi marynarkami i szydełkowanymi kominiarkami. Aby uchronić się przed chłodem, ale nie przed komplementami, sprytnie dobiera warstwy ubrań. W każdej stylizacji subtelnie przestrzega zasad teorii koloru.

Tego typu kostiumy kąpielowe świetnie pasują do zimowych stylizacji.

W sezonie drinków na świeżym powietrzu, niekończących się ognisk i wieczorów nad morzem, kostium kąpielowy to praktycznie strój sam w sobie. To kompletny strój sam w sobie. Jednak w sezonie raclette i drzemek przy ognisku, kostium kąpielowy najlepiej nosić z czymś innym. W swoim przykładowym filmie, entuzjastka mody preferuje fasony o fantazyjnych, a zarazem praktycznych krojach na pochmurną pogodę. Jednoczęściowy kostium kąpielowy z odkrytymi plecami, asymetryczny krój z wysokim stanem i prosty top typu bandeau. To niezbędne elementy garderoby, które dodadzą odrobinę blasku.

Na co dzień wybierz wyrazisty, lekko elegancki kostium jednoczęściowy. A na eleganckie wieczory zabierz ze sobą kostium kąpielowy, który zazwyczaj rezerwujesz na ustronne zatoczki lub prywatne baseny. Krój z wysokim wycięciem w odpowiednich miejscach, w połączeniu z lekką dzianiną lub dopasowanymi spodniami.

Noszenie kostiumu kąpielowego zimą może wydawać się niestosowne na papierze, ale w praktyce to genialny pomysł. Ten element garderoby, który nosimy przez całe lato, ma również potencjał na przytulne, zimowe stylizacje. Sposób na zachowanie odrobiny słońca na skórze.