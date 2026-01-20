Odejście wielkiego włoskiego projektanta mody Valentino: które z jego najbardziej kultowych dzieł były najważniejsze?

Valentino Garavani, ikona włoskiej haute couture, zmarł 19 stycznia 2026 roku w wieku 93 lat. Jako czołowa postać w świecie międzynarodowego luksusu, pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo stylistyczne, naznaczone kreacjami, które stały się legendą.

Czerwony Valentino, natychmiastowy znak rozpoznawczy

Od lat 60. XX wieku Valentino Garavani stworzył swój charakterystyczny styl dzięki kolorowi, który stał się nierozerwalnie związany z jego nazwiskiem: czerwieni. Ta żywa czerwień, gdzieś pomiędzy karminem a szkarłatem, dostojnie i elegancko podkreśla sylwetkę. To nie tylko wybór estetyczny: „czerwień Valentino” stała się synonimem stylu. Tę czerwień nosiły aktorki takie jak Anne Hathaway, Penélope Cruz i Naomi Campbell na najbardziej prestiżowych czerwonych dywanach świata. Sama w sobie oddaje ducha domu mody: mocnego, wyrafinowanego i ponadczasowego.

Julia Roberts i czarno-biała sukienka na Oscarach w 2001 roku

Jednym z najbardziej ikonicznych projektów Valentino jest niewątpliwie suknia, którą Julia Roberts miała na sobie podczas ceremonii rozdania Oscarów w 2001 roku, gdzie odebrała nagrodę dla najlepszej aktorki. To archiwalna suknia zaprojektowana w 1992 roku, w głębokiej czerni z akcentami białego aksamitu, o stonowanym i wyrazistym stylu. Ten moment był punktem zwrotnym: aktorka nie tylko zabłysnęła w kreacji vintage, ale także potwierdziła, że Valentino potrafi tworzyć ponadczasowe kreacje, które przetrwają próbę czasu, nie tracąc przy tym swojego blasku.

Jasnożółta sukienka Cate Blanchett

Kolejny moment wdzięku, kolejna niezapomniana sylwetka: jasnożółta sukienka, którą Cate Blanchett miała na sobie podczas Oscarów w 2005 roku. Ta kreacja z jedwabnej tafty, o idealnym drapowaniu i płynnej elegancji, ukazuje geniusz projektanta Valentino Garavaniego w łączeniu klasycznych kształtów z wyrazistą kolorystyką. Prasa modowa chwaliła delikatność kroju i umiejętność Valentino, by podkreślić gwiazdę, nie maskując jej osobowości. To świetlista, stonowana kreacja, która stała się ikoną w historii Oscarów.

Suknie ślubne dla członków rodzin królewskich i gwiazd

Valentino był również wyborem wielu gwiazd na swój ślub. Wśród nich znalazła się księżniczka Szwecji Madeleine w 2013 roku, w wystawnej, jedwabnej, koronkowej sukni zdobionej perłami. A także Jackie Kennedy, na ślubie z Arystotelesem Onassisem w 1968 roku, w dyskretnej, lecz niezwykle eleganckiej kreacji.

Styl sukien ślubnych Valentino łączy w sobie romantyzm i czyste linie, zawsze z dbałością o perfekcyjny detal. Niezależnie od tego, czy chodzi o królowe, aktorki, czy modelki, Valentino przekształcił te osobiste chwile w niezapomniane chwile w modzie.

Elegancja ucieleśniona przez największe ikony

Od rzymskich celebrytów z lat 60. po hollywoodzkie aktorki XXI wieku – muzy Valentino są liczne. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow i Zendaya nosiły jego kreacje.

Styl Valentino wyróżniają czyste linie i luksusowe tkaniny, takie jak szyfon, tiul, koronka i krepa, często wzbogacone delikatnym haftem. Jego moda to hołd dla klasycznego piękna, ale nigdy statyczna: ewoluuje z duchem czasu, nigdy nie odchodząc od swoich fundamentalnych zasad – nawet jeśli niektórzy narzekają na brak inkluzywności domu mody, co jest niestety częstym zjawiskiem w świecie luksusu.

Dziedzictwo wykraczające poza modę

Poza wybiegami i czerwonymi dywanami, Valentino Garavani odcisnął swoje piętno na współczesnej kulturze wizualnej. Jego estetyka wpłynęła na kino, fotografię, a nawet architekturę mody. W 2008 roku oficjalnie przeszedł na emeryturę z założonego przez siebie domu mody, przekazując stery nowym projektantom, jednocześnie pielęgnując swoje nieprzemijające dziedzictwo.

Aż do ostatnich lat życia Valentino Garavani pozostawał postacią szanowaną i podziwianą, zarówno za swoją artystyczną wizję, jak i za osobistą elegancję. Jego odejście oznacza koniec pewnej epoki, ale jego wpływ trwa nadal w archiwach, wystawach i niezliczonych sukienkach marki, które wciąż inspirują do marzeń.