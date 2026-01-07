Search here...

Po 50 latach buty te podkreślą Twój styl, nie rezygnując z wygody.

Moda damska
Fabienne Ba.
José Martin Segura Benites/Pexels

Wbrew powszechnemu przekonaniu, po pięćdziesiątce elegancja i wygoda idą w parze. Wystarczy wybrać dobrze zaprojektowane modele – z rozsądnymi obcasami, amortyzowaną podeszwą i czystymi liniami – aby stworzyć wyrafinowane stylizacje bez rezygnowania z dobrego samopoczucia.

Buty derby i mokasyny: styl i wsparcie

Miękkie skórzane derby lub mokasyny na niskim obcasie dodadzą nowoczesnego charakteru jeansom, spódnicom midi czy eleganckim spodniom. Dzięki lekko androgynicznemu stylowi i dobremu trzymaniu stopy, oferują niewymuszoną elegancję i prawdziwy komfort na co dzień.

Botki z umiarkowanym obcasem: właściwy balans

Wybierz botki na obcasie blokowym o wysokości od 3 do 5 cm: optycznie wysmuklają sylwetkę, a jednocześnie chronią stawy. Wybierz modele z zaokrąglonym noskiem, antypoślizgową podeszwą i zapięciem z boku, aby połączyć styl, bezpieczeństwo i praktyczność.

Stylowe trampki: szykowne i swobodne

Gładkie, skórzane trampki w neutralnych odcieniach (biały, piaskowy, granatowy) równie dobrze komponują się z zwiewną sukienką, jak i z dopasowanym garniturem. Wybierz wersję z amortyzowaną wkładką i dobrym wsparciem pięty, aby złagodzić ból pleców i kolan, nie rezygnując z elegancji.

Sandały na paskach: lekkie i zapewniające wsparcie

Gdy nadchodzi cieplejsza pogoda, sandały na koturnie lub słupku z szerokimi paskami to Twoi najlepsi przyjaciele. Odcienie cieliste lub subtelne metaliczne optycznie wydłużają nogi i łatwo je zestawić z lnianymi spodniami lub sukienką midi.

Najważniejsze rzeczy, o których należy pamiętać po 50. roku życia

Aby połączyć styl i wygodę, niezbędne są trzy kryteria: stabilny i umiarkowany obcas, elastyczne materiały (skóra, nubuk, tekstylia techniczne) oraz podeszwy zaprojektowane z myślą o komforcie (amortyzacja, wsparcie łuku stopy). Starannie dobrane buty staną się prawdziwym manifestem mody… bez kompromisów w kwestii komfortu.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Najlepsza inwestycja na zimę? Ten sweter, który zapewni Ci więcej ciepła niż kurtka puchowa.

