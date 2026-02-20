„Wichrowe Wzgórza”: Jak ten film inspiruje naszą garderobę

Akcja filmu „Wichrowe Wzgórza”, przeniesionego na ekran przez niesamowitą Margot Robbie i jej charyzmatycznego partnera Jacoba Elordiego, rozgrywa się na wrzosowiskach Yorkshire w XIX wieku. W filmowej adaptacji aktorka zamienia cukierkowy róż Barbie na wełniane peleryny i imponujące suknie enigmatycznej Catherine Earnshaw. Ten dramatyczny styl rezonuje z naszą współczesną garderobą. Nie chodzi o przechadzanie się w strojach z epoki, ale o równowagę.

Fascynujący dress code Wichrowych Wzgórz

Film „Wichrowe Wzgórza”, okrzyknięty już komedią romantyczną roku, czerpie z literackiej wyobraźni wielkiej Emily Brontë i przenosi widzów do dzikiego, smaganego wiatrem krajobrazu, zdominowanego przez szare niebo. Kostiumy, podobnie jak bohaterowie, są dramatyczne, pełne przepychu i nonszalancji. Krótko mówiąc, mają charakter. Dominujący styl? Gotycko-romantyczny, zręczne połączenie bufiastych rękawów i ciemnych barw, prześwitujących bluzek i skórzanych halek.

Co więcej, choć tkaniny te mogły rozpalać purystów literatury angielskiej, którzy wskazywali na nadmiar swobody w wiktoriańskim dress code'ie, z pewnością rozpalały serca fashionistek. Skandaliczna czerwień, ozdobne gorsety noszone w rustykalnym stylu, zwiewne bluzki, obfite falbany i pochlebne drapowania. Neo-wiktoriańska estetyka „Wichrowych Wzgórz” przeskakuje z fikcji, by zdobić nasze sylwetki. Tyle że, o ile nie czeka nas bal maskowy lub bal kostiumowy, trudno przyswoić sobie obszerne stroje ognistej Catherine Earnshaw w erze dżinsów i trampek.

Można jednak wcielić się w tę buntowniczą postać, nie sprawiając wrażenia, że obudziliśmy się w nieodpowiedniej epoce. Wystarczy dobrać poszczególne elementy, mieszać style i bawić się detalami. I gotowe: stylizacja godna stron Brontë, stylizacja, która od razu przyciąga wzrok.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Julie Lamrani - mieszka w Paryżu i tworzy markę LMR 🪡 (@julie.lamrani)

Zobacz ten post na Instagramie A post shared by Valeria Lototska • content creator Kraków / Europe (@lototskayalera)

Skopiowanie stylu filmu tak, aby nie wyglądał na przestarzały, to prawdziwa sztuka.

Bądźcie spokojni, Margot Robbie nie jest jedyną, która potrafi nosić czerwone aksamitne peleryny, rokokową biżuterię, sukienki XXL i organzę. Nawet jeśli wszystko wydaje się pasować hollywoodzkiej modelce, możemy wziąć jej niezbędne elementy garderoby z planu i umieścić je w innym kontekście.

Jednak wypróbowanie tego uroczo staromodnego stylu wymaga trochę doświadczenia. Ubieranie się jak Cathy jest ryzykowne i czasami może wyglądać staroświecko. Na szczęście w adaptacji Emerald Fennell, gdzie dodała osobisty akcent do strojów scenicznych, mamy już solidne podstawy.

Chodzi o to, aby czerpać inspirację z garderoby Cathy, aby wzbogacić strój lub dodać mu odrobinę stylu, a nie kopiować go dokładnie. Dlatego koronka jest używana oszczędnie na końcach rękawów i na dole bluzki. Organza nadaje się do gry przezroczystości i staje się głównym materiałem naszych bluzek. Spódnice krynolinowe z kolei znajdują bardziej współczesne warianty i zajmują mniej miejsca na nogach. Nieskazitelna bluzka o barokowym charakterze dobrze komponuje się z rozkloszowanymi jeansami lub skórzanymi spódnicami.

Na koniec przełamujemy „poetyckie” podejście butami bardziej „rockowymi”, takimi jak botki z kwadratowymi noskami czy miejskie trampki. Aby styl vintage do nas pasował, potrzebujemy kontrastu.

Zobacz ten post na Instagramie A post shared by Valeria Lototska • content creator Kraków / Europe (@lototskayalera)

Oto elementy garderoby niezbędne do stworzenia wyglądu w stylu sióstr Brontë.

Aby postać Cathy wpłynęła na nasz styl i zawładnęła naszą garderobą, potrzebujemy tylko kilku dobrych, podstawowych elementów garderoby. Nasza szafa może z łatwością stać się wehikułem czasu. Oto najważniejsze wskazówki modowe z filmu „Wichrowe Wzgórza”, które pomogą Ci stworzyć stylizacje, w których poczujesz się jak bohaterka epoki:

Sukienki bawełniane. Poza tym, że są niesamowicie wygodne, te bawełniane ubrania odzwierciedlają dziką i naturalną naturę Cathy. Najlepiej wyglądają z falbanami lub fasonami z odkrytymi ramionami.

Biżuteria, która wydaje się pochodzić z rodzinnej pamiątki. Medalion z wieloma refleksami, pierścionek z dużym diamentem, naszyjnik z pereł lub złota broszka. Biżuteria podkreśla swoją obecność na skórze.

Bluzka z bufiastymi rękawami. Już sam ten element garderoby ucieleśnia całą tożsamość „Wichrowych Wzgórz”. Zarówno klasyczna, jak i boho, łączy w sobie prostotę i beztroską swobodę. Dbałość o detale: haftowane lamówki, żaboty…

Wykwintne gorsety. Niegdyś obiekt ucisku, na nowo odkryty przez Bridgertonów, a następnie Wichrowe Wzgórza, gorset pełni dziś przede wszystkim funkcję dekoracyjną. Nie jest już jak dawniej materiałem ograniczeń społecznych, jedynie odzwierciedleniem dobrego smaku. Haftowany, zdobiony koronką lub mieniącymi się wzorami, gorset stanowi piękny dodatek do każdej garderoby.

Chociaż reżyser „Wichrowych wzgórz” wprowadził pewne zmiany w kostiumach stworzonych przez Brontë, my możemy zrobić to samo, dodając własny, osobisty akcent. Po mrocznej estetyce Wednesday i stylu regencji Bridgertonów, zgłębiamy kolejny motyw z przeszłości.