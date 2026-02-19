Search here...

Torebka inspirowana wózkiem sklepowym: intrygująca propozycja tej marki w kwestii mody

Trendy w modzie
Émilie Laurent
sac caddie lidl
@lidlgb/Instagram

Podczas gdy świat mody kręci się wokół ekstrawagancji i przesadnej fantazji, Lidl prezentuje najbardziej ekstrawaganckie kreacje skórzane prosto z wybiegów. Na London Fashion Week sieć dyskontów zaprezentowała niezwykłą torebkę, nawiązującą do wyglądu jej kultowego wózka sklepowego.

Torba, która już teraz wywołuje niemałe zamieszanie.

Po torbach na bagietki z wizerunkiem gwiazdy piekarni i siatkowych torbach, które mogą pomieścić nie tylko owoce, nadszedł czas na torbę na zakupy. To najnowsze osiągnięcie Lidla. Podczas London Fashion Week , wydarzenia znanego z ekstrawaganckich projektów, marka zaprezentowała swoje najnowsze dzieło, przekształcając uniwersalny metalowy dodatek w element haute couture.

Aby zrealizować ten śmiały projekt, nawiązała współpracę z projektantem Nikiem Bentelem, który już wcześniej zademonstrował swoją nieograniczoną wyobraźnię w świecie mody, tworząc torbę przypominającą konsolę do miksowania i mocując woreczki na makaron do ramion topowych modelek. Co więcej, to nie pierwsza współpraca marki i artysty. Razem stworzyli innowacyjną, iluzjonistyczną „torbę croissant”, która dawała iluzję noszenia ciasta przewieszonego przez ramię. Całość została umieszczona w „fałszywym opakowaniu” z niebieskim logo Lidla.

Tym razem wózek sklepowy opuszcza dłoń i zarzuca się na ramię. Ta torba, zwana „Trolley Bag”, w humorystyczny sposób nawiązuje do estetyki tych nieporęcznych wózków sklepowych, oferując „kompaktową” wersję. Wózek, który z trudem przeciskamy przez alejki i wypełniamy zakupami, mieści tylko telefon i kilka niezbędnych kosmetyków. Łańcuch łączący wózki staje się paskiem, a rączka, zadrukowana w kolorach sklepu, służy jako uchwyt do noszenia. Detal, który robi całą różnicę? Token, przypominający amulet. To zarówno delikatna kpina ze świata mody, jak i osobliwy hołd dla kultowego akcesorium.

Kiedy świat supermarketu spotyka się z modą

Na pierwszy rzut oka ta torba w stylu koszyka zakupowego z Lidla wydaje się dość banalna, wręcz absurdalna. To sprytna satyra na współczesną modę, która uczyniła z absurdu swój język i rozkoszuje się niepoprawnością polityczną. Jednak ta torba, choć niecodzienna, wpisuje się w maksymalistyczne trendy. Owoce i warzywa z targowych straganów zajmują miejsce na szwach ubrań, dodając garderobie odrobinę życia, a fashionistki uwieczniają swoje stylizacje dnia między dwoma pudełkami płatków śniadaniowych.

Styl „prosto ze sklepu” jest zaskakująco modny. Popularny hashtag „grocery girl aesthetic” jest tego dowodem. Teraz dziewczyny z „to-girl” zaopatrują się w ubrania podczas zakupów spożywczych. Co więcej, logo Lidla nie jest już symbolem skromnego stylu życia, lecz symbolem stylu. To znak firmowy noszony z dumą niczym marka luksusowa.

Lidl, nowa nazwa kodowa dla osób podążających za trendami

Od trójkolorowych dresów, przez jaskrawe świąteczne swetry, po torby z logo Lidla – za każdym razem, gdy pojawia się nowy produkt Lidla, natychmiast staje się on kultowym klasykiem lub przedmiotem kolekcjonerskim. Te modne dodatki z łatwością dopełniają nawet najbardziej wyrafinowane stylizacje i są noszone niczym kreacje haute couture.

To wspólny mianownik dla samozwańczych stylistów i miłośników dobrego smaku. Prawdziwy sekret tego trendu? Efekt „insidera”. Na Instagramie i TikToku influencerzy lifestylowi zamieniają każde znalezisko w Lidlu w must-have. Krótko mówiąc, noszenie ubrań z Lidla nie jest już kwestią przyznania się do ograniczonego budżetu, ale prezentowania inteligentnego, miejskiego i niekonwencjonalnego stylu.

Dzięki tej niezwykle oryginalnej torbie na zakupy Lidl potwierdza swój status „fajnej” marki. Czy uda jej się opuścić swój pleksiglasowy schron i zadomowić w naszych szafach? Pytanie pozostaje otwarte.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Vêtements de ski pour femme : comment superposer sans surchauffer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Fartuch jako element ubioru: trend, który budzi pytania

Fartuch, który przez długi czas był zarezerwowany wyłącznie dla kuchni i warsztatów, teraz wkracza na wybiegi i do...

Dlaczego niektóre stroje uważane za „brzydkie” stają się pożądane

Dziś stroje, które widzimy na ulicy, idealnie komponują się z ekscentrycznymi kreacjami tekstylnymi z największych pokazów mody. Trendem...

Czy surdut wróci na salony dzięki serialowi "Bridgertonowie"?

Długo zarezerwowany wyłącznie dla powieści historycznych i eposów historycznych, surdut zdawał się należeć do przeszłości. Jednak od czasu...

Modowy trik, który doda stylu „prostej” koszuli

Koszula to podstawowy element garderoby, ale szybko może się znudzić. Aby przełamać jej zwyczajność i nadać jej odrobinę...

Ta sportowa kurtka w stylu retro staje się świetną alternatywą dla marynarki tej wiosny.

Marynarka, ta nieskazitelna i niezwykle szykowna kurtka, miała już swoje lata. Teraz fashionistki preferują mniej formalne i bardziej...

Trampki na rolkach: niespodziewany powrót wśród dorosłych

Myślałeś, że zostawiłeś te rolki na szkolnych korytarzach? Niespodzianka: wróciły. W tym roku, 2026, Heelysy niespodziewanie wracają dla...

© 2025 The Body Optimist