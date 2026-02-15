Fartuch jako element ubioru: trend, który budzi pytania

Fartuch, który przez długi czas był zarezerwowany wyłącznie dla kuchni i warsztatów, teraz wkracza na wybiegi i do naszych szaf. Nowy element garderoby czy konserwatywny akcent? Ten trend, gdzieś pomiędzy odzieżą roboczą a estetyką „kobiety urzędniczki”, budzi tyle samo pytań, co inspiruje.

Od domowego symbolu do modowego dodatku

Historycznie fartuch pełnił bardzo praktyczną funkcję: chronił ubrania przed plamami i brudem. W latach 60. symbolizował „pracowitą gospodynię domową”, panią domu. Wraz z rozwojem wydajnych pralek, stopniowo zniknął z domów. Dziś powraca, ale w odmienionej formie. Na przykład w Miu Miu jest wkomponowany w szykowne sylwetki, nakładany na dopasowane stroje i odchodzi od swojej pierwotnej funkcji.

Trzeba przyznać, że moda uwielbia podważać konwenanse. Dżinsy, projektowane w XIX wieku dla górników i robotników fabrycznych, stały się uniwersalnym elementem garderoby. Spodnie bojówki, kurtki wojskowe, kurtki robocze, a nawet sznurowane buty w stylu Dr. Martensów podążały tą samą drogą: stworzone do pracy, zaadaptowane dla stylu. Dziś do tej licznej rodziny odświeżonej odzieży roboczej dołącza nowy element: fartuch. Na wybiegu fartuch nie był już tylko praktycznym dodatkiem, ale wyrazistym elementem stylu.

Między estetyką retro a debatą społeczną

Nie sposób zignorować kontekstu kulturowego, w którym pojawia się ten trend. Dla niektórych obserwatorów powrót fartucha nawiązuje do ruchu „gospodyń domowych” krążącego w mediach społecznościowych. Influencerzy prezentują tam wyidealizowaną wizję gospodyni domowej, łącząc konserwatywne kody z ultrawspółczesnymi obrazami. W tym klimacie fartuch może być postrzegany albo jako żartobliwy, awangardowy gest, albo jako symbol o większym znaczeniu, nawiązujący do tradycyjnych przedstawień roli kobiety.

Media społecznościowe to wykorzystują

Jak to często bywa, twórcy treści szybko podchwycili ten trend. Komentarze wahają się od podziwu po zaskoczenie: wielu chwali odwagę, inni wyrażają wdzięczność za inspirację. Stylizacje są z pewnością kreatywne, ale krytyka również. Pod niektórymi filmami można przeczytać komentarze w stylu: „Czy noszenie fartucha do pracy w supermarkecie czyni cię ikoną mody?”.

#springsummer2026 #runwayinspired #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson @tophcam Uwielbiałam pokaz Miu Miu SS26 i nawiązania pani Prady do odzieży roboczej (zwłaszcza ról pełnionych przez kobiety) z końca XIX i XX wieku. Rozkloszowane kombinezony, skórzane fartuchy, koszule z kołnierzykami i paski nawiązujące do kasztelanki – wszystkie one oddawały hołd rzeźnikom, pielęgniarkom, asystentkom kierownictwa, robotnikom fabrycznym, gospodyniom domowym i wielu innym osobom z ostatnich 150 lat. Świetny casting z @cortisastar, Richardem E. Grantem i moimi ulubieńcami: Millą Jovovich, Liu Wen i Xiao Wen Ju, żeby wymienić tylko kilka! Oto moja reinterpretacja 🙂 Jeansy @weekendmaxmara (Poshmark) Krótki rękaw '87 @perryellis dla @bloomingdales South China Seas (eBay) Długi rękaw '08 @jcpenney (z second handu) Skórzana kurtka '90s @gap (z second handu) Fartuch vintage @williamssonoma (Whatnot) Buty @chacofootwear (Poshmark) Okulary vintage od @friendsnyc Torebka '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26

Trend, który należy do Ciebie

Fartuch w stylu 2026 nie jest ani obowiązkiem, ani sztywnym stwierdzeniem. To płótno, na którym można wyrazić siebie. Jak dżinsy w swoich czasach, zmienia swój status, gdy zmienia się kontekst. Wszystko zależy od tego, jak wkomponujesz go w swój styl. Możesz go postrzegać jako nawiązanie do stylu retro, element koncepcyjny, hołd dla odzieży użytkowej lub po prostu oryginalny dodatek, który nadaje kształt sylwetce. Twoje ciało, Twój styl, Twoja intencja: to nadaje znaczenie temu ubraniu.

Moda zawsze podważa symbole. Fartuch nie jest wyjątkiem. Pomiędzy nostalgią, subwersją i kreatywnością otwiera dialog. A jeśli ten element garderoby wywołuje tak wiele dyskusji, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że dotyka czegoś głęboko kulturowego. To od Ciebie zależy, co on wyraża, gdy go nosisz.