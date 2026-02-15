Search here...

Fartuch jako element ubioru: trend, który budzi pytania

Trendy w modzie
Elodie Pimbert
Mikhail Nilov/Pexels

Fartuch, który przez długi czas był zarezerwowany wyłącznie dla kuchni i warsztatów, teraz wkracza na wybiegi i do naszych szaf. Nowy element garderoby czy konserwatywny akcent? Ten trend, gdzieś pomiędzy odzieżą roboczą a estetyką „kobiety urzędniczki”, budzi tyle samo pytań, co inspiruje.

Od domowego symbolu do modowego dodatku

Historycznie fartuch pełnił bardzo praktyczną funkcję: chronił ubrania przed plamami i brudem. W latach 60. symbolizował „pracowitą gospodynię domową”, panią domu. Wraz z rozwojem wydajnych pralek, stopniowo zniknął z domów. Dziś powraca, ale w odmienionej formie. Na przykład w Miu Miu jest wkomponowany w szykowne sylwetki, nakładany na dopasowane stroje i odchodzi od swojej pierwotnej funkcji.

Trzeba przyznać, że moda uwielbia podważać konwenanse. Dżinsy, projektowane w XIX wieku dla górników i robotników fabrycznych, stały się uniwersalnym elementem garderoby. Spodnie bojówki, kurtki wojskowe, kurtki robocze, a nawet sznurowane buty w stylu Dr. Martensów podążały tą samą drogą: stworzone do pracy, zaadaptowane dla stylu. Dziś do tej licznej rodziny odświeżonej odzieży roboczej dołącza nowy element: fartuch. Na wybiegu fartuch nie był już tylko praktycznym dodatkiem, ale wyrazistym elementem stylu.

@xiaolongbby Byłam naprawdę zadowolona z kolekcji z tegorocznego tygodnia mody SS26! W tym filmiku pokazuję fartuchy, bo wiecie, że uwielbiam odkryte plecy. #fartuchy #commedesgarcons #miumiu #pfw ♬ oryginalny dźwięk - shuang

Między estetyką retro a debatą społeczną

Nie sposób zignorować kontekstu kulturowego, w którym pojawia się ten trend. Dla niektórych obserwatorów powrót fartucha nawiązuje do ruchu „gospodyń domowych” krążącego w mediach społecznościowych. Influencerzy prezentują tam wyidealizowaną wizję gospodyni domowej, łącząc konserwatywne kody z ultrawspółczesnymi obrazami. W tym klimacie fartuch może być postrzegany albo jako żartobliwy, awangardowy gest, albo jako symbol o większym znaczeniu, nawiązujący do tradycyjnych przedstawień roli kobiety.

Media społecznościowe to wykorzystują

Jak to często bywa, twórcy treści szybko podchwycili ten trend. Komentarze wahają się od podziwu po zaskoczenie: wielu chwali odwagę, inni wyrażają wdzięczność za inspirację. Stylizacje są z pewnością kreatywne, ale krytyka również. Pod niektórymi filmami można przeczytać komentarze w stylu: „Czy noszenie fartucha do pracy w supermarkecie czyni cię ikoną mody?”.

@tophcam Uwielbiałam pokaz Miu Miu SS26 i nawiązania pani Prady do odzieży roboczej (zwłaszcza ról pełnionych przez kobiety) z końca XIX i XX wieku. Rozkloszowane kombinezony, skórzane fartuchy, koszule z kołnierzykami i paski nawiązujące do kasztelanki – wszystkie one oddawały hołd rzeźnikom, pielęgniarkom, asystentkom kierownictwa, robotnikom fabrycznym, gospodyniom domowym i wielu innym osobom z ostatnich 150 lat. Świetny casting z @cortisastar, Richardem E. Grantem i moimi ulubieńcami: Millą Jovovich, Liu Wen i Xiao Wen Ju, żeby wymienić tylko kilka! Oto moja reinterpretacja 🙂 Jeansy @weekendmaxmara (Poshmark) Krótki rękaw '87 @perryellis dla @bloomingdales South China Seas (eBay) Długi rękaw '08 @jcpenney (z second handu) Skórzana kurtka '90s @gap (z second handu) Fartuch vintage @williamssonoma (Whatnot) Buty @chacofootwear (Poshmark) Okulary vintage od @friendsnyc Torebka '06 @bananarepublic (Poshmark) #miumiuss26 #springsummer2026 #runwayinspired #miumiu ♬ Blue Moon - Zara Larsson

Trend, który należy do Ciebie

Fartuch w stylu 2026 nie jest ani obowiązkiem, ani sztywnym stwierdzeniem. To płótno, na którym można wyrazić siebie. Jak dżinsy w swoich czasach, zmienia swój status, gdy zmienia się kontekst. Wszystko zależy od tego, jak wkomponujesz go w swój styl. Możesz go postrzegać jako nawiązanie do stylu retro, element koncepcyjny, hołd dla odzieży użytkowej lub po prostu oryginalny dodatek, który nadaje kształt sylwetce. Twoje ciało, Twój styl, Twoja intencja: to nadaje znaczenie temu ubraniu.

Moda zawsze podważa symbole. Fartuch nie jest wyjątkiem. Pomiędzy nostalgią, subwersją i kreatywnością otwiera dialog. A jeśli ten element garderoby wywołuje tak wiele dyskusji, to prawdopodobnie właśnie dlatego, że dotyka czegoś głęboko kulturowego. To od Ciebie zależy, co on wyraża, gdy go nosisz.

Elodie Pimbert
Elodie Pimbert
Jestem wszechstronną dziennikarką, jestem menedżerką treści i redaktorką strony internetowej w The Body Optimist. Pasjonuję się szeroką gamą tematów i z zaangażowaniem obalam uprzedzenia, stereotypy i normy, które przenikają nasze społeczeństwo. Przeszukuję sieć w poszukiwaniu najnowszych trendów i wydarzeń, nic więc dziwnego, że od kilku lat piszę dla The Body Optimist i przyczyniam się do jego rozwoju.
Article précédent
Dlaczego niektóre stroje uważane za „brzydkie” stają się pożądane

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dlaczego niektóre stroje uważane za „brzydkie” stają się pożądane

Dziś stroje, które widzimy na ulicy, idealnie komponują się z ekscentrycznymi kreacjami tekstylnymi z największych pokazów mody. Trendem...

Czy surdut wróci na salony dzięki serialowi "Bridgertonowie"?

Długo zarezerwowany wyłącznie dla powieści historycznych i eposów historycznych, surdut zdawał się należeć do przeszłości. Jednak od czasu...

Modowy trik, który doda stylu „prostej” koszuli

Koszula to podstawowy element garderoby, ale szybko może się znudzić. Aby przełamać jej zwyczajność i nadać jej odrobinę...

Ta sportowa kurtka w stylu retro staje się świetną alternatywą dla marynarki tej wiosny.

Marynarka, ta nieskazitelna i niezwykle szykowna kurtka, miała już swoje lata. Teraz fashionistki preferują mniej formalne i bardziej...

Trampki na rolkach: niespodziewany powrót wśród dorosłych

Myślałeś, że zostawiłeś te rolki na szkolnych korytarzach? Niespodzianka: wróciły. W tym roku, 2026, Heelysy niespodziewanie wracają dla...

Ubrania Adidas cieszą się popularnością w mediach społecznościowych w Chinach.

W Azji ubrania Adidasa nie wyglądają tak samo, jak te, które znajdziemy na naszych półkach. Wyróżniają się kultowymi...

© 2025 The Body Optimist