Search here...

„Odwrócona kapsuła”: w 2026 roku żegnają się z minimalistyczną modą

Trendy w modzie
Léa Michel
Photo d'illustration : Filip Rankovic Grobgaard/Pexels

Po okresie „cichego luksusu” – szykownego minimalizmu, na który składały się neutralne barwy i ponadczasowe kroje – moda damska wkracza w rok 2026 z nową energią: powracają kolory, faktury i odważne „ekscesy”. Wybiegi od Londynu po Mediolan świętowały zmysłowy renesans, „odwrotne porządkowanie”, w którym styl staje się zarówno ekspresją, jak i ekstrawagancją.

Wybuchowe kolory i „jaskrawy” luksus

To, co niektórzy eksperci nazywają już „odwróconą garderobą kapsułową”: po próbach ograniczenia swoich garderob do kilku „idealnych” elementów, miłośnicy mody chcą teraz codziennie odkrywać siebie na nowo. Koniec z powściągliwością, czas na kreatywność. Pastelowa paleta wygląda raczej nijako. Marki rozświetlają swoje wybiegi odważnymi odcieniami: intensywną czerwienią, cytrynową zielenią i elektryzującym błękitem. Tej wiosny 2026 kolor nie jest już tylko akcentem, lecz raczej deklaracją.

W tym samym duchu trend „głośnego luksusu” wypiera szykowny minimalizm. Satyna, skóra, pióra czy biżuteria oversize: wszystko staje się okazją do odważnego odważenia się. Saint Laurent, na przykład, stawia na pełną skórę, a Chanel koncentruje się na piórach o tak zwanych ekstrawaganckich fakturach. Elegancja nie jest już szeptana, lecz głoszona.

@404stargirl Ja to nazywam: dobrą zabawą z ubraniami i brakiem żalu🤩 #ModaZabawa #UbieranieDopaminy #MaksymalistycznyStyl #Kolorowe #OOTD #ZabawaModą #StylInspo #StylBezZasad #fashiontok #moda ♬ Tonight - PinkPantheress

Frędzle, tekstury i nakładki

Frędzle i frędzle przeżywają wielki powrót w estetyce oscylującej między stylem boho a futuryzmem. Wiele marek odświeża te zdobienia, wykorzystując luksusowe materiały i fluorescencyjne akcenty. Tekstury również się przeplatają: falbany, falbanki i plisy tworzą warstwowy kolaż z materiału. Moda w 2026 roku to przede wszystkim ruch, faktura i doznania.

@itsxaqsa DC: ja 🤭🩷 #zmianaw modzie #strójmodowy #stylśredniegorozmiaru #spojrzenienastreetwear #modamaksymalistyczna ♬ START! - FR1ST

Mężczyźni pozostają trzeźwi.

Podczas gdy projektanci odzieży damskiej odchodzą od prostoty, moda męska podąża bardziej umiarkowaną ścieżką. Kolekcje na rok 2026 potwierdzają upodobanie mężczyzn do strukturalnych krojów, wyrafinowanych modeli podstawowych i neutralnych barw. Choć tu i ówdzie pojawiają się akcenty kolorystyczne, garderoba pozostaje wierna filozofii funkcjonalności: eleganckie białe koszule, monochromatyczne zestawy i odświeżone trencze. Podział jest wyraźny: tam, gdzie kobiety cenią sobie „spektakularność”, mężczyźni prawdopodobnie stawiają na „cichą elegancję”.

Moda roku 2026 wyznacza zatem kulturowy punkt zwrotny: po latach „dyskrecji” ubiór ponownie staje się językiem, środkiem samopotwierdzenia i źródłem czystej radości. W tej „odwróconej kapsule” kobiety podkreślają swoje prawo do blasku i różnorodności, podczas gdy mężczyźni podkreślają swoje przywiązanie do ponadczasowego stylu. Wyłania się nowa równowaga: moda, w której każdy decyduje się nie zadowalać innych, lecz wyrażać siebie.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Comment choisir la veste idéale pour chaque saison : guide pratique pour femmes

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ten klasyczny element garderoby z babcinej szafki to niezbędny element zimy!

W środku zimy, pośród polarnego chłodu, wyjście z odsłoniętą szyją jest nie do pomyślenia. W tym roku gruby...

„Kultowa”: Bella Hadid wskrzesza ten legendarny trend z lat 2000.

Bella Hadid nie jest obca w wyrażaniu swojego stylu, ale jej wizyta w Aspen w Kolorado pod koniec...

Węgierski model potwierdza wielki powrót mikrospódniczek w 2026 roku

Moda uwielbia powroty, zwłaszcza gdy celebruje wolność ciała i pewność siebie. Na początku 2026 roku kultowy element powraca...

Ten letni trend w modzie sprawdza się również w środku zimy (i uwielbiamy ten zwrot akcji)

Długo kojarzony z łagodnymi temperaturami i wakacyjnymi stylizacjami, szalik przechodzi teraz niezwykle pożądaną metamorfozę. Zniknął prosty, kwadratowy szal...

Ubieranie się jak tancerka R&B z lat 2000.: nieoczekiwany trend w modzie

Po fasonach z niskim stanem i w stylu baletnicy, moda czerpie energię z choreografii R&B z lat 2000.,...

Ten typowo francuski gest modowy naśladuje w tym sezonie każdy

Elegancki węzeł szalika zawiązany wokół głowy lub szyi, paryski rytuał z lat sześćdziesiątych, po raz kolejny urzeka modą...

© 2025 The Body Optimist