„Odwrócona kapsuła”: w 2026 roku żegnają się z minimalistyczną modą

Po okresie „cichego luksusu” – szykownego minimalizmu, na który składały się neutralne barwy i ponadczasowe kroje – moda damska wkracza w rok 2026 z nową energią: powracają kolory, faktury i odważne „ekscesy”. Wybiegi od Londynu po Mediolan świętowały zmysłowy renesans, „odwrotne porządkowanie”, w którym styl staje się zarówno ekspresją, jak i ekstrawagancją.

Wybuchowe kolory i „jaskrawy” luksus

To, co niektórzy eksperci nazywają już „odwróconą garderobą kapsułową”: po próbach ograniczenia swoich garderob do kilku „idealnych” elementów, miłośnicy mody chcą teraz codziennie odkrywać siebie na nowo. Koniec z powściągliwością, czas na kreatywność. Pastelowa paleta wygląda raczej nijako. Marki rozświetlają swoje wybiegi odważnymi odcieniami: intensywną czerwienią, cytrynową zielenią i elektryzującym błękitem. Tej wiosny 2026 kolor nie jest już tylko akcentem, lecz raczej deklaracją.

W tym samym duchu trend „głośnego luksusu” wypiera szykowny minimalizm. Satyna, skóra, pióra czy biżuteria oversize: wszystko staje się okazją do odważnego odważenia się. Saint Laurent, na przykład, stawia na pełną skórę, a Chanel koncentruje się na piórach o tak zwanych ekstrawaganckich fakturach. Elegancja nie jest już szeptana, lecz głoszona.

Frędzle, tekstury i nakładki

Frędzle i frędzle przeżywają wielki powrót w estetyce oscylującej między stylem boho a futuryzmem. Wiele marek odświeża te zdobienia, wykorzystując luksusowe materiały i fluorescencyjne akcenty. Tekstury również się przeplatają: falbany, falbanki i plisy tworzą warstwowy kolaż z materiału. Moda w 2026 roku to przede wszystkim ruch, faktura i doznania.

Mężczyźni pozostają trzeźwi.

Podczas gdy projektanci odzieży damskiej odchodzą od prostoty, moda męska podąża bardziej umiarkowaną ścieżką. Kolekcje na rok 2026 potwierdzają upodobanie mężczyzn do strukturalnych krojów, wyrafinowanych modeli podstawowych i neutralnych barw. Choć tu i ówdzie pojawiają się akcenty kolorystyczne, garderoba pozostaje wierna filozofii funkcjonalności: eleganckie białe koszule, monochromatyczne zestawy i odświeżone trencze. Podział jest wyraźny: tam, gdzie kobiety cenią sobie „spektakularność”, mężczyźni prawdopodobnie stawiają na „cichą elegancję”.

Moda roku 2026 wyznacza zatem kulturowy punkt zwrotny: po latach „dyskrecji” ubiór ponownie staje się językiem, środkiem samopotwierdzenia i źródłem czystej radości. W tej „odwróconej kapsule” kobiety podkreślają swoje prawo do blasku i różnorodności, podczas gdy mężczyźni podkreślają swoje przywiązanie do ponadczasowego stylu. Wyłania się nowa równowaga: moda, w której każdy decyduje się nie zadowalać innych, lecz wyrażać siebie.