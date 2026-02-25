Search here...

Ta kultowa para z lat 90. wskrzesza nieoczekiwany trend w modzie

Trendy w modzie
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

Nowy serial Ryana Murphy'ego „Love Story” rozbudza entuzjazm dla minimalistycznego i kultowego stylu JFK Jr. (syna Johna Fitzgeralda Kennedy'ego) i Carolyn Bessette-Kennedy (dziennikarki modowej i żony Johna Fitzgeralda Kennedy'ego Jr.), łącząc w sobie elegancję i powściągliwość ze swobodnym luzem.

Duet, który zdefiniował na nowo szyk lat 90.

Ryan Murphy reżyseruje „Love Story”, serial opowiadający historię tragicznego romansu Johna F. Kennedy'ego Jr. (w tej roli Paul Anthony Kelly) i Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), aż do ich śmierci w 1999 roku. Ta tragedia zmienia ich ziarniste zdjęcia paparazzi w święte relikwie mody, wywołując falę nostalgii wśród pokolenia Z. Tablice inspiracji na Pintereście eksplodują: zwiewne jedwabne sukienki, opaski na głowę i proste sylwetki wracają w wielkim stylu.

Carolyn Bessette, muza „radykalnego” minimalizmu

Carolyn uosabia kwintesencję dyskretnej elegancji: blond włosy spięte w precyzyjny kok, czarne mokasyny i koszulowe sukienki o kroju skośnym, które opinają ciało, nie ograniczając go. Jej styl – perfekcyjne cięcia, luksusowe tkaniny i neutralne barwy – sprawia, że powściągliwość jest potężną bronią w erze krzykliwych logotypów i algorytmicznego przepychu. Pomimo niechęci do sławy, jej spontaniczne zdjęcia stały się punktem odniesienia dla „cichego luksusu”, zanim jeszcze nastał jego czas.

JFK Jr., król swobodnego poruszania się w górę i w dół

John F. Kennedy Jr. bez trudu łączył garnitury Armaniego z czapkami bejsbolowymi noszonymi tyłem do przodu, zapowiadając dzisiejszą elegancką modę uliczną. Drapowane szaliki, swetry nałożone na koszule i swobodna, preppy estetyka: jego garderoba „high/low” znosiła granice między Park Avenue a Downtown, z naturalną pewnością siebie, która oddaje esencję lat 90.

Ten legendarny duet ostatecznie przypomina nam, że „prawdziwy styl” rodzi się z autentyczności. W świecie przesiąkniętym maksymalizmem, ich minimalistyczne dziedzictwo – ożywione przez „Love Story” – dowodzi, że ponadczasowa elegancja nie musi krzyczeć, by zdobyć serca ludzi.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
