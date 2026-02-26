Search here...

Ta elegancka sukienka obiecuje rozwiązać nasz największy problem modowy

Trendy w modzie
Émilie Laurent
robe intelligente adobe change motifs
Capture de « #ProjectPrimrose | Adobe MAX Sneaks 2023 | Adobe »/YouTube

Już wkrótce nie będziesz musiała wybierać między wzorem kwiatowym a groszkami. Koniec z wahaniem przed lustrem i walką o wieszaki. To obietnica eleganckiej sukienki stworzonej przez Adobe, która gwarantuje stylizacje „szyte na miarę”. Samodzielnie rozwiązuje ona wszystkie modowe dylematy. Co ją wyróżnia? Reaguje na Twoje estetyczne pragnienia i błyskawicznie zmienia wzory.

Sukienka, która zmienia się jednym kliknięciem

Wyobraź sobie świat, w którym możesz odmienić swój projekt sukienki kilkoma kliknięciami, bez konieczności wracania do domu czy szukania ustronnego miejsca. Sukienkę, która uratuje Cię przed improwizowanymi pokazami mody w sypialni i zapobiegnie zabawie w „eny, meeny, miny, moe” z Twoimi ubraniami . Sukienkę, w której jesteś swoją własną stylistką i możesz ją spersonalizować jednym dotknięciem przycisku. To nie dress code z filmu science fiction ani zabieg fabularny jak w „Czarnym lustrze”. To rewolucja w modzie, którą wprowadza Adobe.

Firma zajmująca się oprogramowaniem Photoshop stworzyła unikalną, a zarazem niezwykle wszechstronną „cyfrową sukienkę”. Ta sukienka-kameleon, nazwana „Project Primrose”, zmienia się w zależności od upodobań użytkownika, zmieniając się od prostych pasków w fantazyjne, graficzne kształty. Po raz pierwszy zaprezentowana w 2023 roku na konferencji Adobe MAX 2023: Sneaks w Los Angeles, może nawet animować się na sylwetce użytkownika, sprawiając wrażenie ruchomego dzieła sztuki.

Współczesna sztuczka magiczna, możliwa dzięki „ulepszonym” cekinom. Ten wzór z efektem „skóry węża” nie zawiera skóry ani cekinów, lecz „odblaskowe moduły rozpraszające światło” wykonane z ciekłych kryształów, podobnych do tych stosowanych w inteligentnym oświetleniu. Ta futurystyczna sukienka nie tylko spełnia marzenia każdej niezdecydowanej fashionistki, ale i zwiastuje nową erę w modzie – bardziej osobistą i praktyczną.

Coś więcej niż tylko wzór: sukienka, która dopasowuje się do Ciebie

Ta sukienka skrywa dziesiątki warstw i zamiast uwypuklać Twoje kompleksy w lustrze, prowadzi piękny dialog z Twoim ciałem. To niemal wizualny spektakl. Sylwetka zostaje zinterpretowana na nowo i staje się jednością z ubraniem. Możesz odświeżyć swój look w kilku prostych krokach i płynnie przejść z „biurowego” na „babski wieczór” bez wychodzenia z domu. Trudno zignorować pomysłowość tego projektu.

A w świecie, w którym każdy strój widziany w mieście wygląda tak samo i jest jedynie odbiciem ulotnych trendów, ta sprytna sukienka ma jeszcze więcej sensu. Oprócz tego, że oszczędza cenny czas rano i pozwala na wciśnięcie przycisku drzemki, oferuje bardziej osobisty i mniej jednolity styl.

Spektakularny gadżet czy prawdziwa rewolucja?

Bądźmy szczerzy: na razie ta sukienka to wciąż raczej spektakularny prototyp niż gotowy element garderoby, który ma zagościć w naszych szafach. Intryguje, robi wrażenie, wzbudza zainteresowanie, ale czy naprawdę wyobrażamy sobie pójście do pracy w sukience animowanej ruchomymi wzorami?

Dla niektórych pomysł wydaje się przesadny. Dla innych to czysta ekscytacja: wreszcie interaktywna moda, nieskończenie konfigurowalna, która pozwala uniknąć nadmiernej konsumpcji. Nie trzeba już kupować trzech różnych wersji, aby zmienić swój styl. Wystarczy jedno kliknięcie. Jeśli technologia stanie się dostępna i przenośna na co dzień, może odmienić sposób, w jaki konsumujemy modę. Co więcej, Adobe mierzy jeszcze dalej i dąży do tego, aby ta sukienka stała się „odzieżą na każdy teren”.

„Projektanci mogą integrować tę technologię z odzieżą, meblami i innymi powierzchniami, aby odblokować nieograniczone możliwości stylistyczne, takie jak możliwość pobrania i noszenia najnowszego projektu ulubionego projektanta” – stwierdził Adobe. Innymi słowy, ta sukienka została zaprojektowana z myślą o samowystarczalności. Ten niemal utopijny element zagościł również na wybiegu podczas Tygodnia Mody, dzięki projektantowi Christianowi Cowanowi. Nadał mu on lekką metamorfozę, wykorzystując 1264 płatki, 144 gwiazdki i 45 000 kryształów.

Eleganckie sukienki, które same się dopasowują, elastyczne ubrania dopasowujące się do naszej wagi, ubrania, które można przekształcić w torby lub kurtki… moda jutra będzie wykonana z aktywnych tkanin, dynamicznych detali i pomysłowych dodatków. To o wiele bardziej obiecujące niż sylwetki „cyborgów” opisywane w science fiction.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach, mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Trend wiosenny: ten kolor będzie must-have'em na czółenkach w 2026 roku

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Trend wiosenny: ten kolor będzie must-have'em na czółenkach w 2026 roku

Tej wiosny 2026, odcień niegdyś uważany za dyskretny, staje się centralnym punktem. Na wybiegach i ulicach, beżowe czółenka...

Ta kultowa para z lat 90. wskrzesza nieoczekiwany trend w modzie

Nowy serial Ryana Murphy'ego „Love Story” rozbudza entuzjazm dla minimalistycznego i kultowego stylu JFK Jr. (syna Johna Fitzgeralda...

Ta kultowa torba z lat 90. przeżywa swój wielki powrót na wybiegi.

Moda uwielbia podróżować w czasie, a w roku 2026 ponownie stawia walizki w stylu lat 90. Kultowa torba...

„Wichrowe Wzgórza”: Jak ten film inspiruje naszą garderobę

Akcja filmu „Wichrowe Wzgórza”, przeniesionego na ekran przez niesamowitą Margot Robbie i jej charyzmatycznego partnera Jacoba Elordiego, rozgrywa...

Torebka inspirowana wózkiem sklepowym: intrygująca propozycja tej marki w kwestii mody

Podczas gdy świat mody kręci się wokół ekstrawagancji i przesadnej fantazji, Lidl prezentuje najbardziej ekstrawaganckie kreacje skórzane prosto...

Fartuch jako element ubioru: trend, który budzi pytania

Fartuch, który przez długi czas był zarezerwowany wyłącznie dla kuchni i warsztatów, teraz wkracza na wybiegi i do...

© 2025 The Body Optimist