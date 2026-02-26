Ta elegancka sukienka obiecuje rozwiązać nasz największy problem modowy

Już wkrótce nie będziesz musiała wybierać między wzorem kwiatowym a groszkami. Koniec z wahaniem przed lustrem i walką o wieszaki. To obietnica eleganckiej sukienki stworzonej przez Adobe, która gwarantuje stylizacje „szyte na miarę”. Samodzielnie rozwiązuje ona wszystkie modowe dylematy. Co ją wyróżnia? Reaguje na Twoje estetyczne pragnienia i błyskawicznie zmienia wzory.

Sukienka, która zmienia się jednym kliknięciem

Wyobraź sobie świat, w którym możesz odmienić swój projekt sukienki kilkoma kliknięciami, bez konieczności wracania do domu czy szukania ustronnego miejsca. Sukienkę, która uratuje Cię przed improwizowanymi pokazami mody w sypialni i zapobiegnie zabawie w „eny, meeny, miny, moe” z Twoimi ubraniami . Sukienkę, w której jesteś swoją własną stylistką i możesz ją spersonalizować jednym dotknięciem przycisku. To nie dress code z filmu science fiction ani zabieg fabularny jak w „Czarnym lustrze”. To rewolucja w modzie, którą wprowadza Adobe.

Firma zajmująca się oprogramowaniem Photoshop stworzyła unikalną, a zarazem niezwykle wszechstronną „cyfrową sukienkę”. Ta sukienka-kameleon, nazwana „Project Primrose”, zmienia się w zależności od upodobań użytkownika, zmieniając się od prostych pasków w fantazyjne, graficzne kształty. Po raz pierwszy zaprezentowana w 2023 roku na konferencji Adobe MAX 2023: Sneaks w Los Angeles, może nawet animować się na sylwetce użytkownika, sprawiając wrażenie ruchomego dzieła sztuki.

Współczesna sztuczka magiczna, możliwa dzięki „ulepszonym” cekinom. Ten wzór z efektem „skóry węża” nie zawiera skóry ani cekinów, lecz „odblaskowe moduły rozpraszające światło” wykonane z ciekłych kryształów, podobnych do tych stosowanych w inteligentnym oświetleniu. Ta futurystyczna sukienka nie tylko spełnia marzenia każdej niezdecydowanej fashionistki, ale i zwiastuje nową erę w modzie – bardziej osobistą i praktyczną.

Coś więcej niż tylko wzór: sukienka, która dopasowuje się do Ciebie

Ta sukienka skrywa dziesiątki warstw i zamiast uwypuklać Twoje kompleksy w lustrze, prowadzi piękny dialog z Twoim ciałem. To niemal wizualny spektakl. Sylwetka zostaje zinterpretowana na nowo i staje się jednością z ubraniem. Możesz odświeżyć swój look w kilku prostych krokach i płynnie przejść z „biurowego” na „babski wieczór” bez wychodzenia z domu. Trudno zignorować pomysłowość tego projektu.

A w świecie, w którym każdy strój widziany w mieście wygląda tak samo i jest jedynie odbiciem ulotnych trendów, ta sprytna sukienka ma jeszcze więcej sensu. Oprócz tego, że oszczędza cenny czas rano i pozwala na wciśnięcie przycisku drzemki, oferuje bardziej osobisty i mniej jednolity styl.

Spektakularny gadżet czy prawdziwa rewolucja?

Bądźmy szczerzy: na razie ta sukienka to wciąż raczej spektakularny prototyp niż gotowy element garderoby, który ma zagościć w naszych szafach. Intryguje, robi wrażenie, wzbudza zainteresowanie, ale czy naprawdę wyobrażamy sobie pójście do pracy w sukience animowanej ruchomymi wzorami?

Dla niektórych pomysł wydaje się przesadny. Dla innych to czysta ekscytacja: wreszcie interaktywna moda, nieskończenie konfigurowalna, która pozwala uniknąć nadmiernej konsumpcji. Nie trzeba już kupować trzech różnych wersji, aby zmienić swój styl. Wystarczy jedno kliknięcie. Jeśli technologia stanie się dostępna i przenośna na co dzień, może odmienić sposób, w jaki konsumujemy modę. Co więcej, Adobe mierzy jeszcze dalej i dąży do tego, aby ta sukienka stała się „odzieżą na każdy teren”.

„Projektanci mogą integrować tę technologię z odzieżą, meblami i innymi powierzchniami, aby odblokować nieograniczone możliwości stylistyczne, takie jak możliwość pobrania i noszenia najnowszego projektu ulubionego projektanta” – stwierdził Adobe. Innymi słowy, ta sukienka została zaprojektowana z myślą o samowystarczalności. Ten niemal utopijny element zagościł również na wybiegu podczas Tygodnia Mody, dzięki projektantowi Christianowi Cowanowi. Nadał mu on lekką metamorfozę, wykorzystując 1264 płatki, 144 gwiazdki i 45 000 kryształów.

Eleganckie sukienki, które same się dopasowują, elastyczne ubrania dopasowujące się do naszej wagi, ubrania, które można przekształcić w torby lub kurtki… moda jutra będzie wykonana z aktywnych tkanin, dynamicznych detali i pomysłowych dodatków. To o wiele bardziej obiecujące niż sylwetki „cyborgów” opisywane w science fiction.