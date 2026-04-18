Duże okulary inspirowane latami 2000. wracają do mody

Trendy w modzie
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Rachel Brooks / Pexels

Okulary XXL, z szerokimi oprawkami, wyrazistymi kształtami i bardzo wizualnym wyglądem, przeżywają swój wielki powrót w modzie roku 2026. W przeciwieństwie do minimalistycznej dyskrecji lat ubiegłych, sylwetki XXL nabierają silnego, niemal kultowego charakteru na twarzach, przywodząc na myśl gwiazdorski wygląd z lat 2000.

Reinterpretacja wyglądu z lat 2000.

Obecne oprawki XXL idealnie oddają ducha lat 2000.: imponujące rozmiary, kontrastowe kolory, gradienty, przyciemniane soczewki, a nawet efekt „kociego oka” lub odważnie okrągłe plastikowe oprawki. Style, które zdobiły okładki magazynów, zostały teraz odświeżone, z lżejszymi materiałami, subtelnymi, nowoczesnymi akcentami i bardziej zróżnicowaną kolorystyką, dostosowując się do szerszej estetyki, ale wciąż silnie inspirowanej popkulturą.

Bardzo efektowny dodatek na twarzy

To, co wyróżnia duże okulary, to fakt, że natychmiast podkreślają nową część twarzy, oprawiając oczy, a czasem nawet podkreślając brwi, kości policzkowe lub linię żuchwy. To propozycja dla osób o odważnym poczuciu stylu, które szukają dodatku, który może zastąpić charakterystyczny styl ich stroju, bez konieczności ekstrawagancji.

Trend napędzany przez media społecznościowe

Media społecznościowe dodatkowo wzmacniają ten trend, a stylizacje, w których duże okulary zapadają w pamięć bardziej niż same ubrania, są niemal bardziej rozpoznawalne na scenie, festiwalach czy podczas sesji zdjęciowych. Sylwetka z dużymi okularami jest natychmiast rozpoznawalna i często kopiowana przez fanów. Marki okularów oferują teraz modele inspirowane klasycznymi wzorami, czasami w wydaniu retro, ale z „nowoczesnymi” kolorami, wykończeniami i detalami, które sprawiają, że pasują zarówno do noszenia na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia.

Duże okulary symbolizują zatem trend ku śmiałości, gdzie człowiek woli się wyróżniać, niż wtapiać w tłum. Niezależnie od tego, czy nosi się je jako okulary przeciwsłoneczne, soczewki korekcyjne, czy po prostu jako deklarację stylu, duże oprawki ucieleśniają reakcję na cichy minimalizm: więcej objętości, więcej geometrii, więcej wyrazistości i zawsze nawiązanie do lat 2000., obecnie wpisujących się w kulturę współczesną.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Ten trend obuwniczy, zauważony u Gigi Hadid, może zdominować wiosnę 2026 roku.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

