Beż, pistacjowa zieleń...: kolory, które będą dominować na plażach tego lata

Lato 2026 zapowiada się na plaży hucznie i kolorowo. Od naturalnych odcieni i pastelowych, po odważniejsze barwy, trendy w modzie plażowej potwierdzają pragnienie połączenia ponadczasowego stylu z ekspresją. Raporty o trendach w modzie wiosna/lato prezentują różnorodną paletę inspirowaną naturą, letnim światłem i minimalistycznymi sylwetkami.
Naturalne odcienie inspirowane morzem i piaskiem
Naturalne kolory pozostają kluczowe latem 2026 roku. W wielu kolekcjach dominują palety przywołujące na myśl morskie i mineralne krajobrazy.
Należą do nich:
- beżowy piasek
- kakaowy brąz
- błękit oceanu
- oliwkowo-zielony
- miękka terakota
Te odcienie wpisują się w szerszy trend na trwałe, łatwe w noszeniu elementy garderoby, które można nosić przez cały sezon. Prognozy trendów podkreślają rosnące znaczenie kolorów inspirowanych naturą w letniej modzie.
Pistacjowa zieleń, kluczowy pastel sezonu
Spośród pasteli, w roku 2026 szczególnie wyróżnia się pistacjowa zieleń. Jest jaśniejsza od szałwiowej zieleni, wnosi powiew świeżości, a jednocześnie jest łatwa do dopasowania.
Ten odcień regularnie pojawia się w wiosenno-letnich prognozach kolorystycznych, często kojarzony z czystymi, nowoczesnymi sylwetkami . Nawiązuje do stonowanych palet barw obecnych już w ostatnich sezonach, ale z nieco bardziej wyrazistymi niuansami.
Żywe kolory, które dodają energii i optymizmu
Oprócz naturalnych barw, latem silnym trendem stają się również żywe kolory.
Analizy mody wspominają zwłaszcza o:
- mak czerwony
- jasnoróżowy
- jasny koral
- pomarańczowy słoneczny
Odcienie te kojarzą się z bardziej ekspresyjną modą i chęcią posiadania wyrazistych elementów ubioru, szczególnie w kolekcjach projektowanych na wakacje i wyjazdy nad morze.
Metaliczne wykończenia są koniecznością.
Kolejnym zauważalnym trendem jest wzrost popularności metalicznych odcieni, takich jak złoto . W wielu kolekcjach pojawiają się błyszczące lub lekko opalizujące tkaniny.
Odcienie złota i jasnego brązu dodają stylizacji wyrafinowania i pozwalają jej stać się centralnym elementem letniego looku.
Doniesienia o trendach wskazują na coraz większą obecność jasnych materiałów, często kojarzonych z minimalistycznymi krojami lub dekoracyjnymi detalami.
Czerń i biel: niezawodne wybory
Ponadczasowe kolory nadal zajmują ważne miejsce. Czerń i biel pozostają preferowanymi wyborami ze względu na swoją elegancję i wszechstronność.
Odcienie te regularnie pojawiają się w minimalistycznych kolekcjach inspirowanych latami 90., a ich wpływ jest nadal widoczny.
Jakie są najważniejsze wnioski?
Kolory lata 2026 ilustrują zróżnicowany krajobraz mody: od naturalnych tonów i pistacjowej zieleni, po żywe odcienie i metaliczne akcenty, takie jak złoto, palety oferują liczne możliwości stylistyczne. Ta różnorodność potwierdza ciągłą ewolucję letniej mody, w której każdy może dopasować trendy do swojego stylu – od ponadczasowego minimalizmu po odważniejsze wybory.