Beż, pistacjowa zieleń...: kolory, które będą dominować na plażach tego lata

Lato 2026 zapowiada się na plaży hucznie i kolorowo. Od naturalnych odcieni i pastelowych, po odważniejsze barwy, trendy w modzie plażowej potwierdzają pragnienie połączenia ponadczasowego stylu z ekspresją. Raporty o trendach w modzie wiosna/lato prezentują różnorodną paletę inspirowaną naturą, letnim światłem i minimalistycznymi sylwetkami.

Naturalne odcienie inspirowane morzem i piaskiem

Naturalne kolory pozostają kluczowe latem 2026 roku. W wielu kolekcjach dominują palety przywołujące na myśl morskie i mineralne krajobrazy.

Należą do nich:

beżowy piasek

kakaowy brąz

błękit oceanu

oliwkowo-zielony

miękka terakota

Te odcienie wpisują się w szerszy trend na trwałe, łatwe w noszeniu elementy garderoby, które można nosić przez cały sezon. Prognozy trendów podkreślają rosnące znaczenie kolorów inspirowanych naturą w letniej modzie.

Pistacjowa zieleń, kluczowy pastel sezonu

Spośród pasteli, w roku 2026 szczególnie wyróżnia się pistacjowa zieleń. Jest jaśniejsza od szałwiowej zieleni, wnosi powiew świeżości, a jednocześnie jest łatwa do dopasowania.

Ten odcień regularnie pojawia się w wiosenno-letnich prognozach kolorystycznych, często kojarzony z czystymi, nowoczesnymi sylwetkami . Nawiązuje do stonowanych palet barw obecnych już w ostatnich sezonach, ale z nieco bardziej wyrazistymi niuansami.

Żywe kolory, które dodają energii i optymizmu

Oprócz naturalnych barw, latem silnym trendem stają się również żywe kolory.

Analizy mody wspominają zwłaszcza o:

mak czerwony

jasnoróżowy

jasny koral

pomarańczowy słoneczny

Odcienie te kojarzą się z bardziej ekspresyjną modą i chęcią posiadania wyrazistych elementów ubioru, szczególnie w kolekcjach projektowanych na wakacje i wyjazdy nad morze.

Metaliczne wykończenia są koniecznością.

Kolejnym zauważalnym trendem jest wzrost popularności metalicznych odcieni, takich jak złoto . W wielu kolekcjach pojawiają się błyszczące lub lekko opalizujące tkaniny.

Odcienie złota i jasnego brązu dodają stylizacji wyrafinowania i pozwalają jej stać się centralnym elementem letniego looku.

Doniesienia o trendach wskazują na coraz większą obecność jasnych materiałów, często kojarzonych z minimalistycznymi krojami lub dekoracyjnymi detalami.

Czerń i biel: niezawodne wybory

Ponadczasowe kolory nadal zajmują ważne miejsce. Czerń i biel pozostają preferowanymi wyborami ze względu na swoją elegancję i wszechstronność.

Odcienie te regularnie pojawiają się w minimalistycznych kolekcjach inspirowanych latami 90., a ich wpływ jest nadal widoczny.

Jakie są najważniejsze wnioski?

Kolory lata 2026 ilustrują zróżnicowany krajobraz mody: od naturalnych tonów i pistacjowej zieleni, po żywe odcienie i metaliczne akcenty, takie jak złoto, palety oferują liczne możliwości stylistyczne. Ta różnorodność potwierdza ciągłą ewolucję letniej mody, w której każdy może dopasować trendy do swojego stylu – od ponadczasowego minimalizmu po odważniejsze wybory.