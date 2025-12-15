Search here...

Ten typowo francuski gest modowy naśladuje w tym sezonie każdy

Trendy w modzie
amin naderloei/Pexels

Elegancki węzeł szalika zawiązany wokół głowy lub szyi, paryski rytuał z lat sześćdziesiątych, po raz kolejny urzeka modą uliczną i mediami społecznościowymi, emanując wyrafinowanym stylem. Międzynarodowi twórcy treści publikują liczne samouczki, które pomogą Ci opanować ten kultowy element francuskiego szyku.

Dziedzictwo Bardot i Hermès

Brigitte Bardot spopularyzowała jedwabną chustę wiązaną na głowie, z jej figlarną frędzlą i figlarnym ułożeniem ust, a Hermès uczynił ją luksusowym dodatkiem od 1937 roku, dzięki swoim kultowym chustom. Ten modowy gest oddaje istotę francuskiego stylu: jest pełen wdzięku, ponadczasowy i natychmiast rozpoznawalny.

Eleganckie zimowe adaptacje

W chłodniejsze dni szalik owija się wokół szyi, a jeden koniec opada na głowę niczym współczesna czapka beanie, zapewniając ciepło i elegancję. Kolejny klasyk: mały, kwadratowy szalik, owinięty kilkakrotnie i dyskretnie zawiązany, inspirowany neoburżuazyjnym stylem lat 70., dodaje odrobinę codziennej elegancji.

Eksplozja na TikToku i styl uliczny

Tutoriale na „szalik w stylu francuskim” mnożą się, od lata po przytulną zimę, upowszechniając tę wiedzę wśród pokolenia pragnącego eleganckiego wyglądu. Od wybiegów po paryskich przechodniów, ten viralowy detal przekracza granice wieków i granic, potwierdzając wpływ francuskiej mody.

To coś więcej niż tylko dodatek – francuski szal wiązany na węzeł stał się prawdziwym językiem stylistycznym, subtelnym i uniwersalnym. Przetrwawszy dekady i nigdy nie tracąc na atrakcyjności, dowodzi, że elegancja to nie kwestia ulotnych trendów, ale perfekcyjnych gestów. Łatwy w użyciu i nieskończenie wszechstronny, ten kultowy detal wciąż urzeka świat, przypominając nam, że francuski szyk często tkwi w sztuce „mniej znaczy więcej”.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
