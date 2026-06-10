Od szydełkowania po wzory: te stroje plażowe definiują rok 2026

Jeszcze przed pierwszymi opalaniem, plażowe trendy na lato 2026 już nadają ton. Dzięki starannie wykonanym elementom, nadrukom i wyrafinowanym dodatkom, letnie sylwetki nabierają zdecydowanie modnego wyglądu. To sezon, który celebruje zarówno wygodę, jak i ekspresję siebie, bez rezygnowania ze stylu.

Szydełkowanie odświeża plażowy wygląd

Nie sposób go przegapić: szydełkowanie ma szansę stać się must-have lata 2026. Zniknął nieco przestarzały wizerunek boho, który czasami do niego przylgnął. W tym sezonie jest wyrafinowany, delikatny i zdecydowanie współczesny. Dwuczęściowe garnitury, pasujące spódnice, lekkie poncza, a nawet małe peleryny wkomponowane w sylwetki: ta ażurowa dzianina występuje w najróżniejszych kształtach i rozmiarach. Detale robią różnicę: zabawa fakturą, haftowane koraliki i staranne wykończenia podkreślają kunszt wykonania.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Eric Escudier (@eericphotos)

Naturalne kolory, które koją

Niespodzianka sezonu? Sukces miękkich, otulających odcieni. Złamana biel „Cloud Dancer” wyróżnia się jako jeden z najbardziej wyrazistych odcieni, w połączeniu z paletą inspirowaną naturą. Kakao, oliwka, piasek, granat… te stonowane odcienie nadają letniej garderobie dyskretnej elegancji. Dostępne są również odważniejsze kolory, takie jak żywa pomarańcza, błękit barwinkowy, a nawet jaskrawa czerwień, dla tych, którzy chcą dodać odrobinę energii swoim plażowym stylizacjom.

Wydruki znów w centrum uwagi

Po kilku latach zdominowanych przez minimalizm, wzory powracają do łask . Zwierzęce wzory, od zebry i lamparta po węża, wciąż cieszą się popularnością, a inspiracje marynistyczne zyskują na popularności. Graficzne wzory, takie jak paski i szewrony, również pozostają nieodzowne. Niezależnie od tego, czy preferujesz kolorową wersję dla tych, którzy lubią przyciągać uwagę, czy bardziej stonowany look dla ponadczasowej elegancji, każdy znajdzie wzór, który najbardziej mu odpowiada.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Ysé (@yse_paris)

Zatuszowanie staje się niezbędne

Długo uważane za element czysto praktyczny, narzutka zmienia swój status. W 2026 roku staje się centralnym elementem sylwetki. Długie sukienki, zwiewne spodnie, lekkie dzianinowe poncza, delikatne szale czy eleganckie peleryny: te elementy naturalnie uzupełniają stroje kąpielowe i przenoszą swoją elegancję daleko poza plażę. Przejście z plaży do letniego wypadu nigdy nie było tak płynne. Pomysł? Stworzyć stylizacje, w których poczujesz się swobodnie, swobodnie spacerując po tarasie lub dołączając do spontanicznej kolacji, bez konieczności przebierania się.

Szczegóły, które robią całą różnicę

Kultowe fasony również wracają do łask . Bandeau odzyskuje prestiż, a kostiumy kąpielowe z delikatnymi wiązaniami urzekają wizualną lekkością. Tymczasem dodatki nabierają nowego znaczenia. Łańcuszki w talii, biżuteria do ciała, delikatne perły i eleganckie frędzle subtelnie podkreślają sylwetkę. To nie tylko dodatek – odgrywają kluczową rolę w wyrażaniu osobistego stylu.

Lato 2026 to celebracja różnorodności strojów plażowych, gdzie kreatywność i wygoda idą w parze. Niezależnie od tego, czy postawisz na misterne szydełkowanie, odważny print, czy wyrafinowane dodatki, kluczem jest wybór ubrań, w których czujesz się w pełni sobą. W końcu największym atutem letniego looku jest pewność siebie, z jaką go nosisz.