Ten model wskrzesza trend biżuterii do ciała na lato 2026.

Julia P.
@celinaralph / Instagram

W słońcu moda staje się lżejsza i swobodniejsza. Tego lata 2026 roku ikoniczny trend subtelnie powraca: biżuteria do ciała. Modelka Celina Ralph, niedawno zauważona na Instagramie, powraca z tymi delikatnymi dodatkami, które elegancko zdobią skórę.

Promienny wygląd, który przyciąga wszystkie spojrzenia

Na serii zdjęć zrobionych w Brazylii, Celina Ralph pojawia się w jasnym, tropikalnym otoczeniu, prezentując naturalnie pewną siebie, letnią sylwetkę. Co szczególnie przyciąga wzrok? Delikatna, elegancka biżuteria do ciała, noszona niczym druga skóra.

Szczególnie uderzającym elementem jest dyskretna, niemal niewidoczna ozdoba na brzuchu oraz delikatne łańcuszki, które delikatnie otulają ciało. Efekt jest prosty, a zarazem niezwykle efektowny: ciało jest podkreślone, ale nie przytłaczające. To podejście podkreśla fundamentalną ideę: każde ciało zasługuje na to, by być celebrowane takim, jakie jest, bez transformacji i nadmiernej sztuczności. Biżuteria staje się tu sprzymierzeńcem, a nie ograniczeniem.

Wielki powrót biżuterii do ciała

Choć ten trend może wydawać się nowy, w rzeczywistości stanowi kontynuację stylu, który cieszył się ogromną popularnością już w latach 2000. Wtedy łańcuszki na talię, kolczyki i bransoletki na kostki były wszechobecne. Dziś biżuteria do ciała powraca… ale w bardziej minimalistycznym i nowoczesnym wydaniu. Koniec z krzykliwym lookiem: czas na finezję, lekkość i elegancję.

W mediach społecznościowych wielu użytkowników chwali tę słoneczną i naturalną estetykę. Te dodatki mają tę zaletę, że dodają letniej stylizacji wyrafinowanego charakteru. Prosty detal może wystarczyć, by odmienić stylizację. Na lato 2026 kilka modeli już teraz wyróżnia się na tle innych:

  • Bransoletki na kostkę, ponadczasowe i łatwe w noszeniu
  • cienkie łańcuszki wokół talii
  • dyskretna biżuteria na brzuch
  • delikatne dodatki, które dopasowują się do linii ciała

Proste elementy, które jednak od razu przywodzą na myśl święta, ciepło i wolność.

Letnia estetyka, gdzieś pomiędzy prostotą a nostalgią

To, co czyni biżuterię do ciała szczególnie atrakcyjną w dzisiejszych czasach, to jej inkluzywne i pozytywne podejście do ciała. Nie chodzi o ukrywanie czy korygowanie, ale o podkreślanie. Niezależnie od kształtu ciała, stylu i relacji z nim, to biżuteria dopasowuje się do Ciebie, a nie odwrotnie. Nie ma sztywnych reguł, są tylko pragnienia.

Sukces biżuterii do ciała można również wytłumaczyć jej silnym związkiem z letnimi motywami. Słońce, złota skóra, lekkie tkaniny… wszystko pasuje do tych dyskretnych dodatków. Inspiracja stylem vintage z lat 2000. łączy się tu z bardziej współczesną estetyką. Efekt: przystępny, łatwy do zaadaptowania i zdecydowanie zgodny z najnowszymi trendami.

Krótko mówiąc, biżuteria do ciała powraca z prostą obietnicą: podkreśli Twoją sylwetkę taką, jaka jest, dodając lekkości, pewności siebie i stylu. Te elementy, widoczne już w kilku ostatnich kolekcjach, mają szansę stać się hitem sezonu.

Nazywam się Julia, jestem dziennikarką z pasją odkrywania i dzielenia się fascynującymi historiami. Dzięki kreatywnemu stylowi pisania i bystremu oku staram się ożywić szeroki wachlarz tematów, od aktualnych trendów i problemów społecznych, po kulinarne przysmaki i sekrety urody.
Dlaczego „nieprawdopodobne” torby są tak popularne w 2026 roku

Po zniszczonej torbie, która sprawia wrażenie, jakby była używana przez lata, nadeszła pora na torby z motywem trompe-l'œil....

Hailey Bieber ma na sobie sukienkę ze zwierzęcym nadrukiem, która jest już hitem wiosny.

Na czerwonym dywanie niektóre stylizacje wyróżniają się bardziej niż inne. Na słynnym after-party po Oscarach amerykańska modelka i...

Styliści to uwielbiają: ten look staje się już trendem tego lata.

Po niekończącej się zimie spędzonej na ubieraniu się na cebulkę i noszeniu swetrów w minimalistycznym stylu, możesz się...

Wiązanie sznurówek w ten sposób to nowy trend na rok 2026

W świecie mody detale potrafią czasem odmienić codzienny dodatek. W mediach społecznościowych coraz większą popularność zyskuje pewien specyficzny...

Ta „żywa czerwień”, którą można zobaczyć na Victorii Beckham, najprawdopodobniej zdominuje ten sezon.

Czasami wystarczy jeden kolor, by przyciągnąć uwagę wszystkich. W Paryżu stylizacja Victorii Beckham niedawno rozbudziła na nowo zainteresowanie...

„Moorcore” – trend inspirowany tym niedawnym filmem, który fascynuje nowe pokolenie

Kino nie tylko opowiada historie; inspiruje również nasze garderoby i wnętrza. Wraz z niedawną premierą filmu „Wichrowe Wzgórza”...