Ten aktor potajemnie płaci za leczenie nieznajomych osób.

Kunal Nayyar, twarz znana fanom sitcomów, znany z roli Rajesha Koothrappaliego w „Teorii wielkiego podrywu”, niedawno trafił na pierwsze strony gazet z powodu zupełnie odmiennego od planu. Choć ten kultowy serial zakończył się kilka lat temu, brytyjski aktor wciąż wywiera niezatarte wrażenie – tym razem dzięki swoim akty hojności.

Majątek w służbie innym

W czasach świetności „Teorii wielkiego podrywu” Kunal Nayyar był jednym z najlepiej opłacanych aktorów amerykańskiej telewizji, zarabiając prawie milion dolarów za odcinek. Teraz, mając 44 lata, postanowił przeznaczyć część tej fortuny na cele bliskie jego sercu.

W wywiadzie dla The i Paper aktor ujawnił, że część swoich dochodów przeznacza na anonimową pomoc nieznajomym na platformie GoFundMe. Przeglądając stronę wieczorami, losowo wybiera akcje medyczne i dyskretnie opłaca rachunki potrzebujących rodzin. „Pieniądze dały mi większą swobodę, a największym darem jest możliwość dawania czegoś w zamian” – wyznał, dodając, że te altruistyczne działania sprawiają, że czuje się jak „zamaskowany strażnik”.

Rozkwit filantropii, który był zarówno chwalony, jak i dyskutowany.

Choć jego wyznanie jest już znane, dopiero niedawno zyskało popularność w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci chwalili życzliwość aktora, podkreślając, że efekt – pomoc rodzinom w potrzebie – był ważniejszy niż rozgłos.

Inni jednak krytykowali publiczny charakter tego ujawnienia, argumentując, że omawianie go narusza zasadę anonimowości. Pomimo tych debat, wielu broniło Kunala Nayyara, wskazując, że odbiorcy jego darowizn nie znali tożsamości swojego darczyńcy, a jego podejście, dalekie od ostentacji, miało na celu przede wszystkim inspirowanie innych aktów hojności.

Szczególny czas

Nagłe zainteresowanie mediów tą historią zbiegło się z rozgłosem wokół innej zbiórki na GoFundMe – tej, która miała pomóc rodzinie Jamesa Van Der Beeka, aktora znanego z serialu „Jezioro marzeń”, który niedawno zmarł na raka. Według Variety , wydarzenie to ponownie rozbudziło zainteresowanie charytatywnymi inicjatywami celebrytów na platformie, przywracając blask Kunalowi Nayyarowi.

Kiedy chwała staje się środkiem do czynienia dobra

Historia Kunala Nayyara to dobitne przypomnienie, że sława i bogactwo mogą być narzędziami solidarności. Choć szczerość jego działań wciąż budzi kontrowersje, jego gest ma tę zaletę, że przywraca uwagę na sprawy humanitarne, które zbyt często są pomijane.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kunal Nayyar (@kunalkarmanayyar)

Wreszcie, w świecie, w którym media społecznościowe nagłaśniają wszystko, w tym krytykę, brytyjski aktor Kunal Nayyar udowadnia, że nadal istnieją sposoby na wykorzystanie sławy, aby dyskretnie, ale konkretnie zmieniać życie innych.