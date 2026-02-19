Search here...

Ten aktor potajemnie płaci za leczenie nieznajomych osób.

Anaëlle G.
@kunalkarmanayyar/Instagram

Kunal Nayyar, twarz znana fanom sitcomów, znany z roli Rajesha Koothrappaliego w „Teorii wielkiego podrywu”, niedawno trafił na pierwsze strony gazet z powodu zupełnie odmiennego od planu. Choć ten kultowy serial zakończył się kilka lat temu, brytyjski aktor wciąż wywiera niezatarte wrażenie – tym razem dzięki swoim akty hojności.

Majątek w służbie innym

W czasach świetności „Teorii wielkiego podrywu” Kunal Nayyar był jednym z najlepiej opłacanych aktorów amerykańskiej telewizji, zarabiając prawie milion dolarów za odcinek. Teraz, mając 44 lata, postanowił przeznaczyć część tej fortuny na cele bliskie jego sercu.

W wywiadzie dla The i Paper aktor ujawnił, że część swoich dochodów przeznacza na anonimową pomoc nieznajomym na platformie GoFundMe. Przeglądając stronę wieczorami, losowo wybiera akcje medyczne i dyskretnie opłaca rachunki potrzebujących rodzin. „Pieniądze dały mi większą swobodę, a największym darem jest możliwość dawania czegoś w zamian” – wyznał, dodając, że te altruistyczne działania sprawiają, że czuje się jak „zamaskowany strażnik”.

Rozkwit filantropii, który był zarówno chwalony, jak i dyskutowany.

Choć jego wyznanie jest już znane, dopiero niedawno zyskało popularność w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci chwalili życzliwość aktora, podkreślając, że efekt – pomoc rodzinom w potrzebie – był ważniejszy niż rozgłos.

Inni jednak krytykowali publiczny charakter tego ujawnienia, argumentując, że omawianie go narusza zasadę anonimowości. Pomimo tych debat, wielu broniło Kunala Nayyara, wskazując, że odbiorcy jego darowizn nie znali tożsamości swojego darczyńcy, a jego podejście, dalekie od ostentacji, miało na celu przede wszystkim inspirowanie innych aktów hojności.

Szczególny czas

Nagłe zainteresowanie mediów tą historią zbiegło się z rozgłosem wokół innej zbiórki na GoFundMe – tej, która miała pomóc rodzinie Jamesa Van Der Beeka, aktora znanego z serialu „Jezioro marzeń”, który niedawno zmarł na raka. Według Variety , wydarzenie to ponownie rozbudziło zainteresowanie charytatywnymi inicjatywami celebrytów na platformie, przywracając blask Kunalowi Nayyarowi.

Kiedy chwała staje się środkiem do czynienia dobra

Historia Kunala Nayyara to dobitne przypomnienie, że sława i bogactwo mogą być narzędziami solidarności. Choć szczerość jego działań wciąż budzi kontrowersje, jego gest ma tę zaletę, że przywraca uwagę na sprawy humanitarne, które zbyt często są pomijane.

Wreszcie, w świecie, w którym media społecznościowe nagłaśniają wszystko, w tym krytykę, brytyjski aktor Kunal Nayyar udowadnia, że nadal istnieją sposoby na wykorzystanie sławy, aby dyskretnie, ale konkretnie zmieniać życie innych.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
„Fantastyczne”, „Powrót do 2011 roku”: sukienka Margot Robbie przyciąga wzrok

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Fantastyczne”, „Powrót do 2011 roku”: sukienka Margot Robbie przyciąga wzrok

Podczas niedawnego wydarzenia organizowanego przez Vogue Australia, australijska aktorka i producentka Margot Robbie wzbudziła sensację stylizacją, która bezpośrednio...

Ta 37-letnia południowoafrykańska modelka z dumą prezentuje swoją figurę.

Candice Swanepoel, południowoafrykańska modelka i były aniołek Victoria's Secret, niedawno udostępniła na Instagramie selfie, na którym podkreśla swoją...

„Przestałam patrzeć na siebie”: piosenkarka szczerze opowiada o swoich kompleksach

Francuska piosenkarka i autorka tekstów Clara Luciani szczerze opowiada o problemach z postrzeganiem własnego ciała, które powstrzymywały ją...

Na ciepłym piasku Camila Cabello prezentuje swoją figurę i wywołuje reakcje

Camila Cabello rozświetla media społecznościowe zdjęciami w czerwonej sukience z tropikalnego raju. Kubańsko-meksykańska piosenkarka, obecnie naturalizowana obywatelka amerykańska,...

„Piękna jak zawsze”: 55-letnia aktorka błyszczy na plaży u boku konia

Brytyjska aktorka i prezenterka telewizyjna Amanda Holden nadal przełamuje konwenanse w swoich sesjach zdjęciowych. Tuż po swoich urodzinach,...

„Czy jej nie jest zimno?”: W Paryżu piosenkarka postawiła na odważny strój

W Paryżu piosenkarka Tate McRae niedawno założyła strój, który wywołał sensację w mediach społecznościowych. Mikroszorty, rajstopy i dopasowany...

© 2025 The Body Optimist