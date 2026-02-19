„Fantastyczne”, „Powrót do 2011 roku”: sukienka Margot Robbie przyciąga wzrok

Podczas niedawnego wydarzenia organizowanego przez Vogue Australia, australijska aktorka i producentka Margot Robbie wzbudziła sensację stylizacją, która bezpośrednio przywodziła na myśl lata 2000. Wybór modowy został okrzyknięty w mediach społecznościowych prawdziwym „powrotem do 2011 roku”.

Wyraźne nawiązanie do lat 2000.

Przyzwyczajona do stylistycznych transformacji na czerwonym dywanie, Margot Robbie tym razem postawiła na radykalnie odmienną estetykę niż jej ostatnie występy. Zaproszona na wydarzenie zorganizowane przez Vogue Australia, aktorka wybrała sukienkę od Alexandra McQueena, zaprojektowaną przez obecnego dyrektora kreatywnego domu mody, Seána McGirra.

Kolekcja, z gotyckim motywem białych czaszek, nawiązuje do jednego z najbardziej rozpoznawalnych symboli brytyjskiej marki. Wybór ten nie jest przypadkowy: motyw czaszki jest integralną częścią DNA marki Alexander McQueen od początku XXI wieku. Reakcje w mediach społecznościowych były błyskawiczne. Od „wspaniałego” po „powrót do 2011 roku” – wielu użytkowników chwaliło ten powrót estetyki glam-rocka z domieszką grunge’u, którą pokolenie Z odkrywa na nowo pod nazwą „indie sleaze”.

Wzór czaszki, znak rozpoznawczy Alexandra McQueena

Aby zrozumieć wpływ tego motywu, musimy cofnąć się do historii. Wprowadzony na początku XXI wieku przez brytyjskiego projektanta Lee Alexandra McQueena, założyciela domu mody Alexander McQueen, czaszka szybko stała się symbolem. W 2003 roku, podczas wiosenno-letniej kolekcji „Irere”, inspirowanej motywem rozbitego statku, szalik ozdobiony czaszką zadebiutował.

Szybko stał się kultowym dodatkiem, zaadaptowanym przez liczne międzynarodowe gwiazdy. Ten prosty jedwabny kwadrat stał się fenomenem mody, noszony na szyi, zawiązany w talii lub przypięty do torebki. Wizerunek Kate Moss kojarzony ze światem Alexandra McQueena w dużej mierze przyczynił się do zakorzenienia tej estetyki w zbiorowej wyobraźni. W 2004 roku, podczas retrospektywnego pokazu „Black”, brytyjska modelka pojawiła się w zwiewnej sukience ozdobionej białymi szkieletami, uosabiając buntowniczy szyk, który od tamtej pory stał się ikoną. Ta współpraca pozostawiła trwały ślad w historii mody początku XXI wieku.

Powrót estetyki indie w stylu sleaze

Od kilku sezonów moda odżywa w latach 2000. Po minimalizmie lat 90. i szaleństwie Y2K, powraca era indie sleaze. Ten trend, spopularyzowany pod koniec lat 2000. i na początku 2010., łączy w sobie rockowe nawiązania, odważne sylwetki i pozornie nonszalancką postawę.

Wybierając sukienkę z tak symbolicznym motywem, Margot Robbie wpisuje się w ten nostalgiczny trend. Jej stylizacja, daleka od prostego stylu retro, ilustruje, jak archiwa wielkich domów mody są obecnie na nowo analizowane przez ich współczesnych dyrektorów artystycznych. Seán McGirr, mianowany szefem artystycznym domu mody Alexander McQueen w grudniu 2023 roku, zapoczątkowuje tym samym nową interpretację dziedzictwa marki. Powrót motywu czaszki odzwierciedla pragnienie nawiązania do pierwotnych kodów marki, jednocześnie dostosowując je do współczesnej wrażliwości.

Dobrze zarządzana strategia modowa

Margot Robbie nie jest obca w kreowaniu stylowych kreacji. Australijska aktorka, regularnie chwalona za swoje wybory modowe, doskonale łączy klasyczne sylwetki z odważniejszymi stylizacjami. Ta kreacja ilustruje dopracowaną strategię: wykorzystanie mocnego nawiązania i dopasowanie go do aktualnych trendów. Sukces motywu czaszki na początku XXI wieku polegał na jego zdolności zacierania granic między luksusem a estetyką undergroundową.

Dziś, w kontekście, w którym moda ceni archiwa i reinterpretację dawnych kodów, symbol ten rezonuje szczególnie silnie. Przywracając to dziedzictwo, Margot Robbie nie ogranicza się do nostalgicznego ukłonu. Uczestniczy w szerszej dyskusji na temat cykliczności trendów i tego, jak współczesne ikony reaktywują emblematyczne znaczniki kulturowe.

Kiedy nostalgia staje się dźwignią twórczą

„Powrót do 2011 roku”, o którym wspominają niektórzy komentatorzy internetowi, odzwierciedla szersze zjawisko: fascynację niedawnym okresem, który już wcześniej postrzegano jako vintage. Lata 2000. i początek XXI wieku, długo wyśmiewane za swoją przesadę, są teraz oceniane na nowo z nowej perspektywy. Przywracając kultowy motyw Alexandra McQueena, Margot Robbie przypomina nam, że moda działa w cyklach.

To, co wczoraj wydawało się przestarzałe, dziś może znów stać się pożądane, noszone przez nowe pokolenie lub wpływowe osobistości, które potrafią dać mu drugie życie. Dzięki tej sukience aktorka potwierdza swój status ikony mody, która jest wrażliwa na kulturowe odniesienia. Jedno jest pewne: ten ukłon w stronę ery sleaze indie nie pozostawił nikogo obojętnym.

Wybierając kreację Alexandra McQueena z kultowym motywem z lat 2000., Margot Robbie z powodzeniem połączyła hołd z nowoczesnością. Jej występ w australijskim Vogue'u, łącząc nostalgię z reinterpretacją współczesności, ilustruje siłę archiwów w dzisiejszej modzie. To kolejny dowód na to, że niektóre charakterystyczne cechy, nawet po dekadach, zachowują pełnię swojej siły.