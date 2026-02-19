Ta aktorka z „Domku z papieru” ogłasza narodziny swojego pierwszego dziecka

Zdobywszy międzynarodową sławę rolą Tokio w filmie „Dom z papieru” (La Casa de Papel), Úrsula Corberó właśnie rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu: macierzyństwo. Jej pierwsze publiczne wystąpienie z synem Dantem w Barcelonie wywołało falę emocji i pytań, zarówno wśród fanów, jak i mediów. Łącząc radość z dzielenia się z innymi z troską o prywatność, aktorka kultywuje niezwykle wyrafinowaną sztukę dyskrecji.

Pierwsze „bardzo kontrolowane” zdjęcie

Pierwsze zdjęcie Úrsuli Corberó z nowo narodzonym synem było wielkim wydarzeniem dla jej fanów. Po kilku tygodniach nieobecności i milczenia, aktorka postanowiła uczcić swój powrót na Instagramie, publikując w swojej relacji zdjęcie zrobione w pobliżu Łuku Triumfalnego (Łuku Triumfalnego) w sercu Barcelony. Na zdjęciu widać ją w długim czarnym płaszczu, z okularami przeciwsłonecznymi zasłaniającymi oczy, pchającą wózek, w którym prawdopodobnie siedzi mały Dante.

Ten wybór estetyczny wiele mówi o jej podejściu. Dzieląc się tą chwilą bez odsłaniania twarzy dziecka, Úrsula Corberó potwierdza zarówno swoją radość z bycia młodą mamą, jak i swoją granicę: tak dla dzielenia się chwilą życia, nie dla zamieniania syna w obiekt ciekawości. Jej prosty podpis – „Hola, soy mami” („Cześć, jestem mamą”) – oddaje tę nową tożsamość, którą przyjmuje, bez rozwodzenia się nad szczegółami.

17.02.2026 📲 | Úrsula Corberó udostępniła to zdjęcie na swoim Instagramie. pic.twitter.com/Fqj0ioq9X6 — Aktualizacje Úrsuli Corberó (@ucorberoupdates) 17 lutego 2026 r.

Gwiazda, która wykazuje pewną powściągliwość

Reakcja opinii publicznej była błyskawiczna. W mediach społecznościowych komentarze wahały się od podziwu po konsternację. Wielu chwaliło sposób, w jaki aktorka zdawała się znajdować równowagę między sławą a prywatnością, w kontekście, w którym wiele celebrytów eksponuje każdy etap swojego życia rodzinnego. Dla innych jej dyskrecja była zastanawiająca. Ta powściągliwość była jednak elementem sposobu, w jaki Úrsula Corberó od lat dba o swój wizerunek.

Starannie kontroluje to, co upublicznia, dobiera publiczne wypowiedzi i wystąpienia, nie pozostawiając miejsca na medialną improwizację. Wybierając Barcelonę, swoje ukochane miasto, jako scenerię tego pierwszego występu, wysyła również przesłanie o korzeniach i normalności: za międzynarodową gwiazdą kryje się młoda matka, która po prostu przechadza się po swoim mieście.

Macierzyństwo na własne podobieństwo: wolne i mające kontrolę

Narodziny Dantego to ważny kamień milowy w życiu pary, którą tworzy z argentyńskim aktorem Chino Darínem. Za tym szeroko komentowanym zdjęciem kryje się część życia Úrsuli Corberó, która celowo pozostaje prywatna. Nie ujawnia się ani dokładnej daty urodzenia Dantego, ani szczegółów porodu, ani dokładnego planu dnia pary z dzieckiem. Aktorka zachowuje dla siebie to, co – jej zdaniem – jest ściśle prywatne.

Ten „sekret” nie jest skandaliczny, lecz raczej asertywny: ujawniając wystarczająco dużo, by potwierdzić swój status matki, nie narażając jednocześnie syna na ciągłe zainteresowanie opinii publicznej, Úrsula Corberó wyznacza granice swojej nowej normalności. W tym pierwszym występie u boku syna Dantego, Úrsula Corberó udaje się pogodzić dwa często sprzeczne światy: transparentność oczekiwaną od celebrytów i uzasadnioną chęć ochrony rodziny. Wybierając powściągliwość zamiast sensacji, prezentuje bardziej dyskretny, ale nie mniej wyrazisty, model macierzyństwa w oczach opinii publicznej.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Úrsulę Corberó (@ursulolita)

Dla jej fanów zdjęcie to pozostanie symbolem nowej ery aktorki: ery, w której Tokio z „Domu z papieru” ustępuje miejsca Úrsuli – matce, kobiecie, Barcelonie, która rości sobie prawo do wyboru tego, co pokazuje – a co zachowuje dla siebie.