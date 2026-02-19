Search here...

W wieku 67 lat Madonna pojawia się ze swoim partnerem na zdjęciach, które wywołują poruszenie.

Anaëlle G.
@madonna/Instagram

Madonna nadal przełamuje konwenanse, publikując serię zdjęć z Walentynek ze swoim 29-letnim partnerem, Akeemem Morrisem. Zdjęcia te szybko rozpaliły media społecznościowe, na nowo rozpalając debaty na temat jej „prowokacyjnego stylu” i 38-letniej różnicy wieku między nimi. „Material Girl” wcale się nie ukrywa, w pełni akceptuje swoją wolność wypowiedzi.

Zdjęcia kochanków

Z okazji Walentynek Madonna opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć, na których pozuje w minimalistycznych strojach. Wśród nich znajduje się selfie udostępnione Akeemowi Morrisowi, na którym gwiazda ma zawieszkę z krzyżem na szyi. Nosi na zmianę jasnoróżowe body na beżowym staniku, czarny koronkowy strój, pończochy kabaretki, pończochy i szpilki. Dodatki, takie jak duże okulary przeciwsłoneczne, futro i koronkowe rękawiczki, dopełniają te odważne stylizacje. Podpis? „Złodziejko Serc... Będziesz moją Walentynką? ♥️”, żartobliwy ukłon w stronę jej nieprzemijającej sławy.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Madonnę (@madonna)

Dyskretna para, ale publiczna od 2024 roku

Madonna i były jamajski piłkarz Akeem Morris są razem od lata 2024 roku, po raz pierwszy zauważeni 4 lipca. Od tego czasu pojawili się publicznie wielokrotnie: na jej 66. urodzinach we Włoszech, Met Gali w 2025 roku, Tygodniu Mody w Paryżu, koncercie Billie Eilish i meczu piłkarskim w Londynie. Podczas Bożego Narodzenia i Chanuki w 2025 roku również wyglądali razem, a rodzinne zdjęcia udostępnił Akeem Morris. Chociaż para nigdy oficjalnie nie komentowała swojego związku, te publiczne chwile ostro kontrastują z ich zwykłą dyskrecją, dodatkowo podkreślaną przez intymne sesje zdjęciowe, takie jak ta, którą odbyli w Boże Narodzenie w przebraniu „Tajemniczego Mikołaja”.

@madonna W pokoju zabaw……… ♬ Wielki Gość - z filmu „SpongeBob: Poszukiwania Kanciastoporty” - Ice Spice

Mieszane reakcje opinii publicznej

Zdjęcia te wywołały mieszane reakcje: podziw dla „jej śmiałości”, ale i krytykę różnicy wieku. Wiele komentarzy podkreślało, jak „naprawdę młodo” wyglądał Akeem Morris w porównaniu z nią, podsycając drwiny z ich fizycznej i pokoleniowej różnicy – niektórzy nawet nazywali ich „matką i synem”, przeglądając posty na Instagramie.

Fani okrzyknęli ją „ponadczasową królową, która przekracza granice”, podczas gdy inni uznali to za „bezpodstawną prowokację”. Wierna sobie, Madonna ostatecznie przekształca każdą kontrowersję w oświadczenie: w wieku, w którym wielu się wycofuje, ona prezentuje swoje ciało jako manifest witalności i niezależnej miłości.

Podczas tej walentynkowej sesji Madonna potwierdza swoją władzę nad wizerunkiem i pożądaniem, wykorzystując swoją sławę, by celebrować namiętny romans pozbawiony tabu.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
Ta aktorka z „Domku z papieru” ogłasza narodziny swojego pierwszego dziecka
Article suivant
„To zbyt dziwne”: Ta sesja zdjęciowa z Zendayą i Robertem Pattinsonem jest zaskakująca

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Na swoje urodziny Paris Hilton przybrała wygląd „plażowej Barbie”

Amerykańska bizneswoman i osobowość medialna Paris Hilton świętowała swoje 45. urodziny 17 lutego 2026 r. na wymarzonej plaży...

„To zbyt dziwne”: Ta sesja zdjęciowa z Zendayą i Robertem Pattinsonem jest zaskakująca

Zendaya i Robert Pattinson, duet gwiazd filmu „Dramat”, wywołali kontrowersje ultrakonceptualną sesją zdjęciową dla magazynu „Interview ” (marzec...

Ta aktorka z „Domku z papieru” ogłasza narodziny swojego pierwszego dziecka

Zdobywszy międzynarodową sławę rolą Tokio w filmie „Dom z papieru” (La Casa de Papel), Úrsula Corberó właśnie rozpoczęła...

Ten aktor potajemnie płaci za leczenie nieznajomych osób.

Kunal Nayyar, twarz znana fanom sitcomów, znany z roli Rajesha Koothrappaliego w „Teorii wielkiego podrywu”, niedawno trafił na...

„Fantastyczne”, „Powrót do 2011 roku”: sukienka Margot Robbie przyciąga wzrok

Podczas niedawnego wydarzenia organizowanego przez Vogue Australia, australijska aktorka i producentka Margot Robbie wzbudziła sensację stylizacją, która bezpośrednio...

Ta 37-letnia południowoafrykańska modelka z dumą prezentuje swoją figurę.

Candice Swanepoel, południowoafrykańska modelka i były aniołek Victoria's Secret, niedawno udostępniła na Instagramie selfie, na którym podkreśla swoją...

© 2025 The Body Optimist