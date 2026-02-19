W wieku 67 lat Madonna pojawia się ze swoim partnerem na zdjęciach, które wywołują poruszenie.

Madonna nadal przełamuje konwenanse, publikując serię zdjęć z Walentynek ze swoim 29-letnim partnerem, Akeemem Morrisem. Zdjęcia te szybko rozpaliły media społecznościowe, na nowo rozpalając debaty na temat jej „prowokacyjnego stylu” i 38-letniej różnicy wieku między nimi. „Material Girl” wcale się nie ukrywa, w pełni akceptuje swoją wolność wypowiedzi.

Zdjęcia kochanków

Z okazji Walentynek Madonna opublikowała na Instagramie karuzelę zdjęć, na których pozuje w minimalistycznych strojach. Wśród nich znajduje się selfie udostępnione Akeemowi Morrisowi, na którym gwiazda ma zawieszkę z krzyżem na szyi. Nosi na zmianę jasnoróżowe body na beżowym staniku, czarny koronkowy strój, pończochy kabaretki, pończochy i szpilki. Dodatki, takie jak duże okulary przeciwsłoneczne, futro i koronkowe rękawiczki, dopełniają te odważne stylizacje. Podpis? „Złodziejko Serc... Będziesz moją Walentynką? ♥️”, żartobliwy ukłon w stronę jej nieprzemijającej sławy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Madonnę (@madonna)

Dyskretna para, ale publiczna od 2024 roku

Madonna i były jamajski piłkarz Akeem Morris są razem od lata 2024 roku, po raz pierwszy zauważeni 4 lipca. Od tego czasu pojawili się publicznie wielokrotnie: na jej 66. urodzinach we Włoszech, Met Gali w 2025 roku, Tygodniu Mody w Paryżu, koncercie Billie Eilish i meczu piłkarskim w Londynie. Podczas Bożego Narodzenia i Chanuki w 2025 roku również wyglądali razem, a rodzinne zdjęcia udostępnił Akeem Morris. Chociaż para nigdy oficjalnie nie komentowała swojego związku, te publiczne chwile ostro kontrastują z ich zwykłą dyskrecją, dodatkowo podkreślaną przez intymne sesje zdjęciowe, takie jak ta, którą odbyli w Boże Narodzenie w przebraniu „Tajemniczego Mikołaja”.

Mieszane reakcje opinii publicznej

Zdjęcia te wywołały mieszane reakcje: podziw dla „jej śmiałości”, ale i krytykę różnicy wieku. Wiele komentarzy podkreślało, jak „naprawdę młodo” wyglądał Akeem Morris w porównaniu z nią, podsycając drwiny z ich fizycznej i pokoleniowej różnicy – niektórzy nawet nazywali ich „matką i synem”, przeglądając posty na Instagramie.

Fani okrzyknęli ją „ponadczasową królową, która przekracza granice”, podczas gdy inni uznali to za „bezpodstawną prowokację”. Wierna sobie, Madonna ostatecznie przekształca każdą kontrowersję w oświadczenie: w wieku, w którym wielu się wycofuje, ona prezentuje swoje ciało jako manifest witalności i niezależnej miłości.

Podczas tej walentynkowej sesji Madonna potwierdza swoją władzę nad wizerunkiem i pożądaniem, wykorzystując swoją sławę, by celebrować namiętny romans pozbawiony tabu.