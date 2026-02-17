„Muszę wszystkim zarządzać”: Ta aktorka opisuje swoje „intensywne” codzienne życie matki

Amerykańska aktorka, prezenterka telewizyjna i piosenkarka Keke Palmer otwarcie dzieli się swoim codziennym wyzwaniem: łączeniem rozwijającej się kariery filmowej, telewizyjnej i muzycznej z byciem samotną matką dwuletniego syna Leo. Podczas premiery swojego nowego serialu „The 'Burbs” w Los Angeles opowiedziała magazynowi People , jak radzi sobie z tym wielozadaniowym stylem życia, żartując, że dosłownie ma „trzy wersje siebie”, aby to wszystko się udało.

Starannie zaplanowana organizacja

„To dużo. Od narodzin mojego syna stałam się jeszcze bardziej świadoma w wyborze projektów i sposobie zarządzania czasem” – przyznaje Keke Palmer. Aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna podkreśla wagę silnego zespołu, który pozwala na zorganizowanie tego szalonego tempa: „Uwielbiam wszystko, co robię, ale zawsze upewniam się, że potrafię wszystko zorganizować, bo to intensywne, ale uwielbiam to. (...) Muszę mieć pewność, że dam radę ze wszystkim”.

Leo, jej najwspanialszy nauczyciel życia

Keke opisuje szybki rozwój Leo – od niemego niemowlęcia do małego chłopca z „własnymi słowami, opiniami i osobowością” – jako prawdziwą lekcję. „On uczy mnie przede wszystkim, jak się zrelaksować i żyć pełnią życia” – zwierza się. Dla Keke macierzyństwo jest jak lustro: „Odbija twoje własne życie, ale pozwala ci też dać sobie to, czego potrzebujesz. To prawdziwe błogosławieństwo. Mój syn znaczy dla mnie wszystko”.

Oczyszczająca rola matki na ekranie

W „The 'Burbs'”, horrorowym rebootcie komedii z 1989 roku z Tomem Hanksem w roli głównej, Keke gra Samirę, młodą matkę zmagającą się z problemami poporodowymi i skomplikowanymi relacjami. „To było oczyszczające. Samira przechodzi przez to, czego ja doświadczyłam – okres poporodowy, emocjonalną wrażliwość po porodzie. Naprawdę mogłam się wczuć w rolę, zwłaszcza w aspekcie grozy!” – wyjaśnia.

Keke Palmer przekształca wyzwania związane z samotnym macierzyństwem i udaną karierą w siłę napędową. Dzięki doskonałej organizacji, bezwarunkowej miłości do Leo i rolom, które rezonują z jej osobistymi potrzebami, udowadnia, że można to wszystko pogodzić – karierę, rodzinę, autentyczność – z zaangażowaniem i humorem. Inspirująca, wielozadaniowa mama.