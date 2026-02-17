Search here...

„Muszę wszystkim zarządzać”: Ta aktorka opisuje swoje „intensywne” codzienne życie matki

Léa Michel
@keke/Instagram

Amerykańska aktorka, prezenterka telewizyjna i piosenkarka Keke Palmer otwarcie dzieli się swoim codziennym wyzwaniem: łączeniem rozwijającej się kariery filmowej, telewizyjnej i muzycznej z byciem samotną matką dwuletniego syna Leo. Podczas premiery swojego nowego serialu „The 'Burbs” w Los Angeles opowiedziała magazynowi People , jak radzi sobie z tym wielozadaniowym stylem życia, żartując, że dosłownie ma „trzy wersje siebie”, aby to wszystko się udało.

Starannie zaplanowana organizacja

„To dużo. Od narodzin mojego syna stałam się jeszcze bardziej świadoma w wyborze projektów i sposobie zarządzania czasem” – przyznaje Keke Palmer. Aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna podkreśla wagę silnego zespołu, który pozwala na zorganizowanie tego szalonego tempa: „Uwielbiam wszystko, co robię, ale zawsze upewniam się, że potrafię wszystko zorganizować, bo to intensywne, ale uwielbiam to. (...) Muszę mieć pewność, że dam radę ze wszystkim”.

Leo, jej najwspanialszy nauczyciel życia

Keke opisuje szybki rozwój Leo – od niemego niemowlęcia do małego chłopca z „własnymi słowami, opiniami i osobowością” – jako prawdziwą lekcję. „On uczy mnie przede wszystkim, jak się zrelaksować i żyć pełnią życia” – zwierza się. Dla Keke macierzyństwo jest jak lustro: „Odbija twoje własne życie, ale pozwala ci też dać sobie to, czego potrzebujesz. To prawdziwe błogosławieństwo. Mój syn znaczy dla mnie wszystko”.

Oczyszczająca rola matki na ekranie

W „The 'Burbs'”, horrorowym rebootcie komedii z 1989 roku z Tomem Hanksem w roli głównej, Keke gra Samirę, młodą matkę zmagającą się z problemami poporodowymi i skomplikowanymi relacjami. „To było oczyszczające. Samira przechodzi przez to, czego ja doświadczyłam – okres poporodowy, emocjonalną wrażliwość po porodzie. Naprawdę mogłam się wczuć w rolę, zwłaszcza w aspekcie grozy!” – wyjaśnia.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Keke™ (@keke)

Keke Palmer przekształca wyzwania związane z samotnym macierzyństwem i udaną karierą w siłę napędową. Dzięki doskonałej organizacji, bezwarunkowej miłości do Leo i rolom, które rezonują z jej osobistymi potrzebami, udowadnia, że można to wszystko pogodzić – karierę, rodzinę, autentyczność – z zaangażowaniem i humorem. Inspirująca, wielozadaniowa mama.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
„Wspaniała”: Ta influencerka robi furorę na plaży podczas wakacji

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Wspaniała”: Ta influencerka robi furorę na plaży podczas wakacji

Pod słońcem Bahamów Nabilla po raz kolejny oczarowała miliony swoich obserwatorów. W minimalistycznym, plażowym stroju, z pewnym siebie...

Jennifer Lopez pewnie pozuje w wieku 56 lat i wzbudza kontrowersje

Jennifer Lopez wciąż emanuje pewnością siebie. Niedawno opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia z siłowni, co wywołało falę mieszanych...

Córka Meryl Streep, Louisa Jacobson, robi furorę na nowojorskim tygodniu mody

Louisa Jacobson niedawno zachwyciła publiczność podczas New York Fashion Week. Amerykańska aktorka i modelka, znana z roli w...

Żona burmistrza Nowego Jorku pojawia się na Tygodniu Mody

Mając zaledwie 28 lat, Rama Duwaji nadal wyróżnia się swoim niepowtarzalnym stylem. Żona burmistrza Nowego Jorku była prominentną...

Hailey Bieber w obcisłej żółtej sukience na nowo definiuje elegancję w Sydney

Czasami wystarczy jedno pojawienie się, by zrobić trwałe wrażenie. W Sydney w Australii amerykańska modelka i przedsiębiorczyni Hailey...

W wieku 44 lat Beyoncé zaskakuje nową, krótką fryzurą

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Beyoncé właśnie zaprezentowała metamorfozę włosów – krótkie, blond włosy do brody. To jej...

© 2025 The Body Optimist