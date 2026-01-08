Search here...

„To ciało zdrowej kobiety”: odpowiada na krytykę dotyczącą jej sylwetki

Léa Michel
@lararajj/Instagram

Lara Raj, członkini koreańskiego zespołu KATSEYE, niedawno przerwała milczenie w obliczu fali toksycznych komentarzy na temat swojego wyglądu. W poście opublikowanym na początku stycznia 2026 roku na Weverse (serwisie społecznościowym, gdzie artyści mogą komunikować się ze swoimi fanami), młoda artystka potępiła hejt z powodu swojego ciała, któremu była poddawana od początku trasy.

Trasa koncertowa pod ostrzałem krytyków

Wśród blasku reflektorów i intensywnej choreografii Lara odkryła mroczną stronę sławy. „Podczas trasy widziałam tyle obrzydliwych rozmów na temat mojego ciała” – napisała szczerze. Niektórzy fani, opętani ideałami ultraszczupłej sylwetki, nie mogli znieść jej ciała. Podczas występów mnożyły się obelgi, nazywając jej brzuch lub krągłości „niepokojącymi”.

@ari_is_rosie Jestem nią totalnie zachwycona. Naprawdę. @KATSEYE @LARA RAJ #katseye #lararaj #beautifulchaostour #fyp #foryoupage ♬ Killshot (Slowed + Reverb) - Magdalena Bay

Lara Raj kontratakuje

Z mieszanką sarkazmu i stanowczości Lara Raj kontratakuje: „Niektórzy ludzie tak panicznie boją się zdrowego ciała kobiety, że to aż zabawne… weź się w garść”. W pełni akceptuje swoją sylwetkę, jednocześnie przypominając wszystkim, że zdrowe ciało może przybierać różne formy: szczupła czy umięśniona sylwetka niekoniecznie oznacza zdrowie, tak jak krąglejsze kształty nie są ich przeciwieństwem. Zamiast się ukrywać, przekuwa atak w deklarację miłości do siebie: „Kocham swoje ciało i zawsze będę. Ty też powinnaś kochać swoje, niezależnie od tego, jak wygląda!”. Bo tak, żadne ciało nie zasługuje na osąd.

Debata wykraczająca poza media społecznościowe

Jej przemówienie wywołało burzliwą dyskusję na Reddicie i TikToku. Podczas gdy wielu oklaskiwało jej odwagę w obliczu toksycznych standardów przemysłu muzycznego, inni nadal popadali w hipokryzję: chwaląc „normalne ciało”, a jednocześnie przybliżając widok swojego brzucha. Lara przeciwstawiła się tym przestarzałym, wschodnim standardom, przypominając wszystkim, że wielogodzinne tańczenie nie wyklucza posiadania brzucha ani krągłości.

Odmawiając uginania się pod presją, Lara Raj na nowo definiuje piękno w branży. Jej przesłanie brzmi jak wezwanie do tolerancji: ciało w ruchu zasługuje na podziw, a nie osąd. Mając zaledwie 20 lat, już narzuca swoją wizję, udowadniając, że prawdziwą siłę mierzy się pewnością siebie, a nie centymetrami w talii.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
Bradley Cooper odpowiada na oskarżenia o operacje plastyczne

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Bradley Cooper odpowiada na oskarżenia o operacje plastyczne

Bradley Cooper w końcu rozwiał tajemnicę otaczającą jego twarz. Amerykański aktor, reżyser i producent, gość podcastu „ Smartless...

Ubrana w strój sportowy Eva Longoria eksponuje swoją wysportowaną sylwetkę

Za legendarnym uśmiechem i naturalną elegancją, amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria kryje imponującą dyscyplinę. To...

„Dlaczego trzeba się żenić, żeby być szczęśliwym?”: Ta piosenkarka łamie tabu

Rosé, ikoniczny głos południowokoreańskiego girlsbandu Blackpink, niedawno szczerze opowiedziała w podcaście Session 46: Rosé | Therapuss z Jakiem...

O tej modelce mówi się, że jest najbogatsza ze wszystkich modelek Victoria's Secret.

Zniknęła z wybiegu prawie 20 lat temu, ale jej wpływ nigdy nie osłabł. Ikona wybiegu, Gisele Bündchen, przekształciła...

Chciała nałożyć makijaż w ciemności i jej twarz się odmieniła: ta aktorka opowiada swoją historię

Powracając na plan programu „LIVE with Kelly & Mark” 5 stycznia 2026 roku, Kelly Ripa rozbawiła publiczność, wyjaśniając,...

Rihanna robi furorę tym odważnym, a zarazem stylowym lookiem na Walentynki.

Rihanna niedawno oczarowała swoich 149 milionów obserwujących na Instagramie, ujawniając przedsmak nowej walentynkowej kolekcji swojej marki Savage X...

© 2025 The Body Optimist