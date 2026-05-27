Na czerwonym dywanie aktorka Teyana Taylor postawiła na rzeźbiarską fioletową sukienkę.

Léa Michel
Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Teyana Taylor zachwyciła swoim wyglądem na czerwonym dywanie podczas gali American Music Awards, która odbyła się 25 maja 2026 roku w Las Vegas. Na tę prestiżową okazję wybrała rzeźbiarską, fioletową sukienkę. Jej minimalistyczny, a zarazem teatralny look natychmiast przykuł uwagę i ugruntował jej status ikony mody.

Fioletowa sukienka o rzeźbiarskiej konstrukcji

Centralnym punktem tego looku jest suknia, która wyróżnia się przede wszystkim swoim odcieniem: głębokim, intensywnym fioletem, który nadaje całości królewski i luksusowy charakter. Bez ramiączek, odsłania ustrukturyzowany, gorsetowy gorset, tworząc architektoniczną sylwetkę. Fiolet, kolor zarówno elegancki, jak i wyrazisty, ostro kontrastuje z klasycznymi czerniami i odcieniami cielistymi, często wybieranymi na czerwonym dywanie.

Szczegóły i pasująca peleryna

Oprócz koloru, sukienka wyróżnia się kilkoma detalami. Boczne wycięcia dodają sylwetce dynamiki, a wysokie rozcięcie dodaje ruchu i nuty nowoczesności. Aby dopełnić tę stylizację, Teyana Taylor dodała pasującą pelerynę, owiniętą wokół ramion, co nadaje jej dramatyczny i wyrafinowany charakter. Buty na obcasie i wyrazisty makijaż dopełniały ten look, który był jednocześnie wyrafinowany i teatralny.

Godny uwagi występ na American Music Awards

To pojawienie się na czerwonym dywanie było częścią gali American Music Awards, jednej z najchętniej oglądanych ceremonii w branży muzycznej, która co roku gromadzi liczne osobistości ze świata muzyki i rozrywki. Teyana Taylor po raz kolejny zademonstrowała swoje nienaganne wyczucie stylu. Jej fioletowa sukienka była niewątpliwie jednym z najgłośniejszych występów wieczoru.

W tej rzeźbiarsko zaprojektowanej fioletowej sukience Teyana Taylor zaliczyła jeden z najbardziej efektownych występów na American Music Awards 2026. To pokaz, w którym bogactwo kolorów łączy się z wyrazistą, architektoniczną sylwetką.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
