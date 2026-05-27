Ta puszysta piosenkarka wzbudziła sensację oryginalną sukienką na czerwonym dywanie.

Na czerwonym dywanie gali American Music Awards 2026, amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, producentka i artystka pochodzenia albańsko-macedońskiego, Bebe Rexha, z pewnością przykuła uwagę. Jej czarny strój, ozdobiony paskami i metalowymi klamrami, stał się jednym z najgłośniejszych tematów wieczoru.

Bebe Rexha stawia na skórę i paski podczas gali AMA 2026

Bebe Rexha zabłysnęła podczas 52. gali American Music Awards, która odbyła się 25 maja 2026 roku w MGM Grand Garden Arena w Las Vegas. Wokalistka utworu „I'm Good” przemaszerowała po niebieskim dywanie gali w całkowicie czarnym stroju wykonanym w całości ze skóry i metalu.

Bebe Rexha miała na sobie czarny, głęboki gorset na szerokich ramiączkach, zapinany na małe srebrne klamry, w połączeniu z asymetryczną spódnicą z bardzo wysokim rozcięciem. Daleko jej do zwiewnych, romantycznych sukienek, które można było zobaczyć gdzie indziej na czerwonym dywanie, postawiła na rockandrollową, wyrazistą sylwetkę, łamiącą utarte schematy ceremonii.

Strój pokryty lokami, który sprawił, że fani zaczęli go liczyć

Prawdziwym hitem tej stylizacji były niezliczone paski. Spódnica była pokryta nakładającymi się paskami, ogromnymi klamrami, zwisającymi wstążkami, frędzlami i plisowanymi panelami, a całość uzupełniał długi tren z tyłu. W talii ozdobna srebrna blaszka z centralnym motywem przypominającym czaszkę dodawała metalicznego akcentu.

Liczba pasków była tak imponująca, że internauci zamienili to w grę. Na Reddicie niektórzy bawili się ich liczeniem – jeden zasugerował siedem, drugi sześć, a trzeci porównał strój do kostiumu z gry wideo. Tymczasem MTV pochwaliło stylizację Bebe Rexhy na swoim oficjalnym koncie X (dawniej Twitter).

Akcesoria zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach

Bebe Rexha przeniosła metaliczny motyw aż do butów. Miała na sobie sandały Vicini z odkrytymi palcami, ozdobione wysadzanym kryształkami skorpionem, rozciągniętym na wierzchu stopy. Wybór idealnie uzupełnił ogólny rockowy klimat.

Na koniec wybrała czarne rajstopy z siateczki, wielowarstwową srebrną biżuterię – naszyjniki, pierścionki i bransoletki – intensywny, przydymiony makijaż i krótkie blond włosy ułożone w fale o mokrym efekcie. Stylistyczna spójność od stóp do głów, wierna jej obecnej erze muzycznej, została nazwana „Dirty Blonde”.

Artysta, który promuje inkluzywność i miłość do siebie

Poza swoim wyglądem, Bebe Rexha przez lata ugruntowała swoją pozycję jako wpływowy głos w kwestii akceptacji ciała i inkluzywności. W 2019 roku publicznie potępiła projektantów, którzy odmówili jej ubioru na galę Grammy, uznając ją za „za grubą”. Następnie stanęła w obronie wszystkich kobiet, których dotyczą te restrykcyjne standardy, przypominając wszystkim, że piękno nie ma rozmiaru.

To zaangażowanie nigdy nie osłabło. Bebe Rexha konsekwentnie promuje modę bardziej inkluzywną i podkreśla, że piękno nie jest definiowane przez jedną sylwetkę. Każde jej pojawienie się na czerwonym dywanie, jak te na galach AMA, wzmacnia to przesłanie: zaakceptuj swoje ciało i swój styl bez żadnych zahamowań.

Wieczór pełen odwagi

Wybór Bebe Rexhy odzwierciedlał jeden z głównych trendów sezonu: kontrast między „łagodnym” romantyzmem a „mroczną” i „buntowską” estetyką. Kilka gwiazd postawiło również na skórę i metal, ale niewiele posunęło się tak daleko w gromadzeniu dodatków. Ceremonia, którą poprowadziła amerykańska raperka Queen Latifah, została zdominowana pod względem nominacji przez Taylor Swift, która prowadziła z ośmioma nominacjami. Jednak pod względem stylu Bebe Rexha niewątpliwie zdominowała znaczną część dyskusji.

W swoim całkowicie czarnym stroju, ozdobionym paskami, Bebe Rexha po raz kolejny udowodniła, że nie boi się ryzyka. Dzięki inspirowanemu rockiem lookowi, dodatkom i przesłaniu o samoakceptacji, zwykły spacer po czerwonym dywanie zamienił się w punkt kulminacyjny wieczoru – dając fanom mnóstwo powodów do komentarzy i liczenia godzinami.