W wieku 50 lat aktorka Ali Larter przyciąga wzrok w szmaragdowozielonej sukience

Amerykańska aktorka, modelka i producentka Ali Larter zaliczyła jedno ze swoich najbardziej olśniewających wystąpień na czerwonym dywanie. Podczas Festiwalu Telewizyjnego w Newport Beach w 2026 roku pojawiła się w długiej, szmaragdowozielonej sukni, której asymetryczny krój natychmiast przykuł wzrok.

Szmaragdowa sukienka

Na kalifornijskim czerwonym dywanie Ali Larter wybrała kreację z kolekcji Victorii Beckham jesień/zima 2026, zaprezentowanej kilka tygodni wcześniej podczas Paryskiego Tygodnia Mody. Była to szmaragdowozielona szyfonowa suknia wieczorowa, której głębia koloru nawiązywała do oczu aktorki – efekt wizualny szczególnie uderzający pod fleszami.

Strój opiera się na misternym haute couture: delikatny welon, mistrzowsko ułożone drapowanie z przodu, nawiązujące do starożytnego greckiego chitonu, oraz dwa strategicznie rozmieszczone kępy wypukłych kwiatów – jeden na wysokości biustu, drugi tuż pod biodrem. Ta inscenizacja przekształca strój w prawdziwą rzeźbę z tkaniny.

Asymetryczny krój i drapowanie inspirowane stylem greckim

Detalem, który nadaje sukience wyjątkowo szykownego wyglądu, jest długie, głębokie rozcięcie z boku. Rozciąga się ono od biustu do biodra, tworząc ostre rozcięcie w sylwetce i dodając całości dynamiki. Perfekcyjnie wykonane wycięcie. U dołu, wysoko-głębokie wycięcie subtelnie odsłania nogi Ali Larter i modeluje sylwetkę od dołu do góry. Efekt końcowy to sukienka, która idealnie dopasowuje się do sylwetki, zachowując jednocześnie płynność szmaragdowozielonego materiału.

Wysokie obcasy z efektem „złudzenia optycznego” i złota biżuteria

Ali Larter postawiła na czółenka na paskach z ażurowymi zdobieniami. Na czerwonym dywanie buty wydawały się niemal niewidoczne, nadając aktorce wygląd osoby unoszącej się nad ziemią. Ten techniczny szczegół natychmiast został skomentowany w mediach społecznościowych.

Jeśli chodzi o biżuterię, jej styliści wybrali elementy amerykańskich marek: złote kolczyki koła i łączone ze sobą pierścionki ze złota i srebra. Do włosów wybrała niski, luźny kok z niemal nieułożonym akcentem, autorstwa Owena Goulda. A do makijażu Georgie Eisdell postawiła na wyrazistą koralową szminkę i pasujący do niej kolor oczu.

Ali Larter bierze udział w panelu zespołu „Landman” podczas festiwalu telewizyjnego Newport Beach TV FEST w teatrze Lido w Newport Beach pic.twitter.com/AoAr5k7taO — Więcej kultury, mniej popu (@culturelesspop) 7 czerwca 2026

Ogólny triumf serii „Landman”

Występ Ali Larter miał miejsce w szczególnym kontekście. Podczas ceremonii aktorka dołączyła do swoich kolegów z serialu „Landman” – Billy'ego Boba Thorntona, Andy'ego Garcíi i Michelle Randolph – na scenie, aby odebrać nagrodę dla wybitnej obsady w serialu dramatycznym. To znaczące, zbiorowe wyróżnienie dla produkcji potwierdziło uznanie krytyków.

W tej szmaragdowozielonej sukience Ali Larter zaprezentowała się niezwykle stylowo. Udowodniła, że czerwony dywan nie ma nic wspólnego z wiekiem. Ten wygląd z łatwością zapewnił jej miejsce w jej osobistym rekordzie.

