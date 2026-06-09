Kim Kardashian powraca do stylizacji Kate Moss i wywołuje sensację

Kim Kardashian nadal jest ważną postacią w świecie mody. Amerykańska osobowość medialna i bizneswoman pojawiła się na Grand Prix Monako w 2026 roku, aby wesprzeć kierowcę Formuły 1 Lewisa Hamiltona. Jej strój – sukienka Gucci z kryształowym logo – szybko wywołał falę komentarzy, zwłaszcza że do tej pory miała ją na sobie tylko jedna kobieta.

Sukienka Gucci z kryształowym logo

Na swój występ w Monako Kim Kardashian wybrała długą, czarną suknię od Gucci. Suknia z długimi rękawami i wysokim dekoltem charakteryzuje się uderzającym kontrastem między zakrytym przodem a głębokim, odkrytym tyłem, sięgającym aż do dołu. Ta asymetria sprawia, że sylwetka staje się prawdziwym hitem haute couture.

Detal, który czyni tę kreację szczególnie efektowną: koło z wyhaftowanym słynnym logo włoskiego domu mody w kształcie litery „G”, w całości pokryte kryształkami. Ten charakterystyczny element jest widoczny dzięki ultra głębokiemu wycięciu z tyłu. Do swojej fryzury Kim Kardashian wybrała obszerny, luźny kok, który odsłania szyję i podkreśla kunszt haute couture. Do uszu i dekoltu dobrała subtelną biżuterię – bez żadnych wyrazistych ozdób – dzięki czemu sama sukienka stała się centralnym punktem.

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Kate Moss, pierwsza, która miała na sobie tę kreację na wybiegu

To, co czyni ten look szczególnie interesującym, to historia tej sukienki. Kim Kardashian nie jest pierwszą, która ją nosi: Kate Moss zaprezentowała ją 27 lutego podczas pokazu Gucci jesień/zima 2026 w Palazzo Delle Scintille w Mediolanie. Na wybiegu brytyjska supermodelka zaprezentowała się w jednym ze swoich najbardziej olśniewających występów w ostatnich latach.

Reinterpretacja tego looku przez Kim Kardashian nabiera zupełnie nowego wymiaru. To subtelny hołd dla jednej z najbardziej kultowych sylwetek ostatnich trzydziestu lat – krok, który wpisuje się w szerszy trend celebrytów powracających do ubrań noszonych na wybiegach przez legendarne supermodelki.

Obecny, aby wesprzeć Lewisa Hamiltona w Monako

Oprócz jej wyboru stroju, uwagę wszystkich przykuł również kontekst. Kim Kardashian była w Monako, aby wspierać Lewisa Hamiltona, brytyjskiego kierowcę zespołu Ferrari, który zajął drugie miejsce w Grand Prix za Kimim Antonellim (Mercedes). Podczas konferencji prasowej po wyścigu Hamilton po raz pierwszy publicznie opowiedział o ich związku. „To niesamowite, że jest z nami w tym tygodniu i że nas wspiera. To wspaniale mieć wokół siebie tak życzliwych ludzi, którzy dodają mi otuchy. Ona robi to dla mnie każdego dnia” – powiedział.

W tej sukience Gucci, którą wcześniej nosiła Kate Moss, Kim Kardashian prezentuje się, łącząc hołd dla najnowszej historii mody z osobistym przesłaniem. Ta prezentacja pokazuje, że jest jedną z najbardziej strategicznych postaci na międzynarodowym czerwonym dywanie.