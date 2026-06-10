Bella Hadid powraca do sukienki typu slip, wybierając nowy kolor włosów

Amerykańska modelka Bella Hadid wciąż redefiniuje styl sukienki slip. Opublikowała na Instagramie serię zdjęć w satynowej mini sukience, którą zestawiła z nowym kolorem włosów. Jej wygląd wywołał sensację wśród milionów obserwujących ją osób.

Krótka, zwiewna satynowa koszula nocna

Na zdjęciach Bella Hadid pozuje z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Ma na sobie bezrękawą, jedwabistą, satynową sukienkę mini, sięgającą daleko za kolano. To prawdziwa „sukienka na ramiączkach” – fason odziedziczony po latach 90., który w tym sezonie powraca na wybiegi i do garderoby międzynarodowych supermodelek. Krój jest idealnie skrojony, typowy dla jej stylu. Płynny drapowany materiał satyny, idealnie dopasowany do jej sylwetki, podkreśla niemal zwiewny charakter kreacji.

To niewątpliwie koronka sprawia, że sukienka jest niezapomniana. Delikatnie haftowana wokół dekoltu, nadaje kreacji romantycznego charakteru. Jeśli chodzi o dodatki, Bella Hadid postawiła na minimalizm: zero efektownej biżuterii, zero mocnego makijażu, tylko promienna cera i naturalny wygląd. Wybór, który idealnie oddaje estetykę „no make-up”.

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Nowy kolor włosów, który dopełnia cały wygląd

To właśnie w dziale urody Bella Hadid przygotowała swoją największą niespodziankę. Na zdjęciach prezentuje nowy kolor włosów – odcień, który odbiega od jej typowej barwy i idealnie podkreśla jej szczupłą sylwetkę. Bella Hadid, która w ostatnich miesiącach przeszła już liczne metamorfozy (od czekoladowego brązu przez miodowy blond, platynę, aż po naturalny karmel), potwierdza w ten sposób swoją reputację fryzjerskiego kameleona branży.

W tej mini sukience w nowym odcieniu Bella Hadid prezentuje się efektownie, a zarazem dyskretnie. I potwierdza, że jest jedną z najchętniej obserwowanych – i kopiowanych – postaci w świecie mody.