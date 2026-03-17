„Niedopuszczalne doświadczenie”: Aktorka potrącona podczas ceremonii rozdania Oscarów

Amerykańska piosenkarka, aktorka i reżyserka Teyana Taylor, nominowana do Oscara w 2026 r., została popchnięta przez ochroniarza podczas ceremonii, co wywołało gniew Akademii, która wydała oficjalne oświadczenie .

Wstrząsający incydent pod koniec wieczoru

Tuż po tym, jak film „One Battle After Another” zdobył Oscara dla najlepszego filmu, Teyana Taylor została popchnięta przez ochroniarza SIS, gdy próbowała dołączyć do Pameli Abdy, prezes Warner Bros. Pictures, do grupowego zdjęcia. Nagranie, które pojawiło się w sieci, pokazuje, jak Taylor, wyraźnie wściekła, konfrontuje się z mężczyzną: „Jesteś mężczyzną, który dotyka kobietę! To bardzo niegrzeczne!”. Świadkowie twierdzą, że została dosłownie zepchnięta ze schodów Dolby Theatre.

Oświadczenie Akademii: przeprosiny i podjęte środki

Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zareagowała błyskawicznie: „Byliśmy niezwykle zasmuceni, gdy dowiedzieliśmy się o doświadczeniu Teyany Taylor pod koniec wczorajszej ceremonii. Współpracowaliśmy z nią przez cały sezon nagród i zawsze była wyjątkowa, wspierająca, życzliwa i zaangażowana w sprawy społeczności. Chociaż incydent dotyczył naszej zewnętrznej firmy ochroniarskiej SIS, to za doświadczenia każdego gościa odpowiadamy my. Wyjaśniliśmy im, że takie zachowanie jest niedopuszczalne. Dziękujemy Teyanie za jej niezwykłą uprzejmość i podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości”.

Spokojna reakcja Teyany Taylor

W wywiadzie dla TMZ Teyana Taylor zbagatelizowała incydent: „Wszystko w porządku… Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał mi zepsuć tę chwilę. Wszyscy się dobrze bawili, ochrona wykonywała swoją pracę. Zawsze znajdą się tacy ludzie, ale ja jestem w porządku, jestem szczęśliwa”. Mimo to podkreśliła: „Nie toleruję braku szacunku, zwłaszcza nieuzasadnionego i niesprowokowanego”.

Nominowana do nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej (straciła ją Amy Madigan), Teyana Taylor mimo to zabłysnęła: entuzjastyczne brawa dla zwyciężczyni, przyjacielski uścisk głowy dla amerykańskiego scenarzysty, reżysera i producenta Paula Thomasa Andersona po jego licznych zwycięstwach. Zakończyła nawet wieczór w wielkim stylu na after-party Vanity Fair, świętując sześć Oscarów dla swojego filmu.

Ostatecznie ten incydent ujawnia napięcia za kulisami ważnych ceremonii wręczenia nagród. Akademia obiecuje działania, a Teyana Taylor, dzięki swojemu naturalnemu opanowaniu, zdołała przekształcić to „nieakceptowalne doświadczenie” w demonstrację godności.