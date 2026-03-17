„Lepiej jej w ciemniejszych włosach”: 52-letnia Heidi Klum wybiera sukienkę modelującą sylwetkę

Anaëlle G.
Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka i aktorka Heidi Klum olśniewała na czerwonym dywanie Oscarów 2026 w swojej pięknej złotej sukni, która wzbudziła falę podziwu dla jej ponadczasowej elegancji.

Złota sukienka bez rękawów

Heidi Klum wybrała złotą suknię bez ramiączek, zdobioną kryształami i pionowym haftem, który modelował sylwetkę niczym druga skóra. Ta kreacja w kolorze szampańskim, mieniąca się pod błyskami, podkreślała jej smukłą sylwetkę za pomocą dopasowanej góry, która podkreślała talię i ramiona.

Wyrafinowane dodatki i olśniewający makijaż

Heidi Klum dopełniła całość warstwowymi naszyjnikami z pereł i delikatnym krzyżykiem, dodając odrobinę szyku vintage do tej nowoczesnej stylizacji. Jej miodowoblond włosy, ułożone w luźne fale z przedziałkiem na środku, podkreślały świetlisty makijaż: promienną cerę, pudroworóżowy cień do powiek i subtelne, neutralne smoky eye, które podkreślało jej promienny uśmiech.

Reakcje entuzjastyczne: „Bardzo eleganckie!”

Media społecznościowe eksplodowały pochwałami: „Tak elegancko”, „Jesteś boginią w wieku 52 lat!” – wykrzykiwali fani. Wielu zauważyło również jej nieco ciemniejsze włosy: „Ciemniejsze włosy lepiej jej pasują, rozjaśniają jej twarz” – pisano w innym komentarzu. Ta modelująca sukienka potwierdza jej status królowej czerwonego dywanu, nawet bez nominacji.

Obecna na największej nocy w historii kina, Heidi Klum uosabiała hollywoodzki styl z pewnością siebie, która przekracza czas. W tej rzeźbiącej złotej sukience udowodniła, że elegancja i śmiałość są ponadczasowe. „Bardzo elegancka” kreacja zebrała pochwały i pełne podziwu komentarze na temat jej oszałamiającej fryzury.

„Niedopuszczalne doświadczenie": Aktorka potrącona podczas ceremonii rozdania Oscarów

Amerykańska piosenkarka, aktorka i reżyserka Teyana Taylor, nominowana do Oscara w 2026 r., została popchnięta przez ochroniarza podczas...

