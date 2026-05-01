Łamie zasady: aktorka Anne Hathaway nadaje nowej odsłonie wzoru w panterkę „nieoczekiwany” kolor.

Screen du film « Le diable s'habille en Prada 2 » (The Devil Wears Prada 2)

28 kwietnia 2026 roku, podczas pokazu filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” w Nowym Jorku, amerykańska aktorka Anne Hathaway wywołała sensację, odważnie łącząc wzór w panterkę z jaskrawą, żywą czerwienią.

Płaszcz z motywem panterki Michaela Korsa, główny element stylizacji

Podczas pokazu filmu w Nowym Jorku Anne Hathaway postanowiła uczynić płaszcz w panterkę od Michaela Korsa centralnym punktem swojej stylizacji. Był to wyrazisty element, którego nie próbowała umniejszać – wręcz przeciwnie. Nosiła go w widocznym miejscu, jako deklarację stylu.

Lampart i rudy: nieoczekiwani partnerzy

Pod płaszczem odsłoniła jaskrawoczerwoną sukienkę koszulową z subtelnie wystającym kołnierzykiem, tworząc natychmiast zauważalny efekt warstwowości. Na nogach miała szkarłatne szpilki idealnie komponujące się z mini torebką i matową szminką. Efekt: sylwetka, w której dwa wyraziste elementy współistnieją, nie znosząc się nawzajem.

To nie pierwszy raz, kiedy płaszcz Michaela Korsa pojawił się na rynku. W marcu ubiegłego roku w Mediolanie Anne Hathaway miała na sobie ten sam płaszcz, tym razem zestawiony z białymi jeansami i chodakami Chloé z ćwiekami. Wzór w panterkę stał się jednym ze stylistycznych motywów jej kampanii promocyjnej, znakiem rozpoznawczym rozpoznawalnym w każdym mieście.

Czerwony, kluczowy kolor roku 2026

Czerwień ma szansę stać się dominującym kolorem roku 2026 – noszona od stóp do głów lub jako akcent, wystarczy, by odmienić każdą stylizację. W tym kontekście wybór Anne Hathaway nabiera dodatkowego wymiaru: zestawiając ją z nadrukiem w panterkę, nie tylko podąża za trendem, ale wręcz go promuje. A ponieważ czerwień naturalnie przywołuje świat filmu, który promowała, stylistyczny ukłon jest kompletny.

Ukłon w stronę Andrei Sachs

Trudno nie uznać tego za nawiązanie do jednej z jej kultowych stylizacji z pierwszego filmu „Diabeł ubiera się u Prady”, kiedy to jej postać, Andrea Sachs, przechadzała się ulicami Nowego Jorku w zielonym płaszczu z klapami w panterkę. Dwadzieścia lat później koło się zamyka: wzór powraca, a tym razem sama Anne Hathaway wyznacza nowe reguły.

Podsumowując, amerykańska aktorka Anne Hathaway nie wybrała po prostu stroju: położyła podwaliny pod look, który jesienią będziemy widzieć wszędzie.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Różowa guma balonowa i efekt „płynności”: aktorka Salma Hayek prezentuje intrygujący look

Różowa guma balonowa i efekt „płynności”: aktorka Salma Hayek prezentuje intrygujący look

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek nie potrzebuje czerwonego dywanu, by stworzyć niezapomnianą stylizację. Na Instagramie udostępniła...

„Sieć starych kawalerów”: piosenkarka Alicia Keys potępia wewnętrzne mechanizmy branży

Amerykańska pianistka i piosenkarka Alicia Keys ma za sobą ponad 25-letnią karierę, 17 nagród Grammy i 90 milionów...

52-letnia Heidi Klum nosi strój plażowy, który jest zapowiedzią trendu na rok 2026.

Niemiecko-amerykańska modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka Heidi Klum nie potrzebowała spektakularnej scenerii, by przyciągnąć uwagę. Zwrócona twarzą do...

Sukienka satynowa: aktorka Hilary Duff odważyła się dodać detal, który robi całą różnicę

Amerykańska aktorka i piosenkarka Hilary Duff od dawna wie, że prosta sukienka może stać się niezapomniana, jeśli dodamy...

Starannie zaplanowany strój: tego szczegółu raperka Megan Thee Stallion nie pozostawiła przypadkowi

Amerykańska raperka Megan Thee Stallion miała do ogłoszenia dwie rzeczy naraz: koniec swojego występu na Broadwayu i pomarańczowy...

Ten wybór modowy piosenkarki Demi Lovato wywołuje falę reakcji

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Demi Lovato zadebiutowała jako gwiazda wieczoru w Madison Square Garden 24 kwietnia 2026...