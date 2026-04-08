Miss Universe 2024 zauważona na taksówce motocyklowej na Bali – nagranie wywołuje reakcje

Fabienne Ba.
@kokoradriver / Instagram

Film przedstawiający Miss Universe 2024 jadącą motocyklową taksówką po ulicach Bali szybko zyskał popularność w internecie. Udostępnione w mediach społecznościowych nagranie Victorii Kjær Theilvig w codziennej sytuacji wywołało liczne komentarze.

Wyjątkowy występ z dala od oficjalnych wydarzeń

Victoria Kjær Theilvig, koronowana na Miss Universe 2024, została zauważona jadąc motocyklową taksówką na Bali, popularnym miejscu wśród zagranicznych turystów. Na krążącym w internecie nagraniu wideo młoda kobieta pojawia się w nieformalnej atmosferze, dalekiej od czerwonych dywanów i oficjalnych spotkań, typowych dla tytułu Miss Universe. Ten kontrast z instytucjonalnym wizerunkiem konkursów piękności przyczynił się do zainteresowania, jakie wzbudziło nagranie.

Na Bali taksówki motocyklowe są powszechnie używanym środkiem transportu, szczególnie w celu uniknięcia korków w niektórych ruchliwych miejscach. Fakt, że międzynarodowa gwiazda skorzystała z tego środka transportu, zazwyczaj kojarzonego z lokalnym życiem codziennym, zaskoczył niektórych internautów – podobnie jak uprzejme i pełne szacunku zachowanie kierowcy, co jest tym bardziej niezwykłe, że na wyspie nie zawsze takie zachowanie jest gwarantowane kobietom w skąpych ubraniach.

Film, który wywołuje wiele reakcji

Po publikacji film wywołał liczne komentarze w mediach społecznościowych. Wielu użytkowników pochwaliło podejście, uznając je za proste i zrozumiałe, podczas gdy inni wyrazili zdziwienie wyborem środka transportu. Tego typu treści, postrzegane jako spontaniczne, często przyciągają uwagę, ponieważ pokazują osoby publiczne w sytuacjach dalekich od ich typowego wizerunku medialnego. Popularność klipu świadczy o zainteresowaniu opinii publicznej codziennymi momentami, niekiedy uważanymi za bardziej autentyczne.

Rola medialna zwyciężczyń konkursu Miss Universe

Podczas swojego rocznego panowania, laureatki konkursu Miss Universe biorą udział w licznych międzynarodowych wydarzeniach, kampaniach publicznych i akcjach charytatywnych. Ich wizerunek publiczny jest zazwyczaj związany z oficjalnymi wystąpieniami, co tłumaczy wagę, jaką przywiązuje się do treści prezentujących mniej formalne sytuacje. Victoria Kjær Theilvig należy do tego nowego pokolenia osobowości, których wizerunek kształtują również media społecznościowe.

Podsumowując, platformy mediów społecznościowych odgrywają znaczącą rolę w rozpowszechnianiu spontanicznych wizerunków osób publicznych. Nagranie nakręcone na Bali pokazuje, jak zwyczajna chwila może szybko stać się viralem, gdy dotyczy osoby medialnej takiej jak Victoria Kjær Theilvig. Zjawisko to podkreśla ewoluującą relację między celebrytami a ich odbiorcami, charakteryzującą się obecnie ciągłą widocznością.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
W ramach przygotowań do nowego teledysku Sabrina Carpenter postawiła na efektowny, letni look

