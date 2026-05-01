Różowa guma balonowa i efekt „płynności”: aktorka Salma Hayek prezentuje intrygujący look

Fabienne Ba.
@salmahayek / Instagram

Meksykańsko-amerykańsko-libańska aktorka, reżyserka i producentka Salma Hayek nie potrzebuje czerwonego dywanu, by stworzyć niezapomnianą stylizację. Na Instagramie udostępniła serię zdjęć z basenu w różowej sukience w kolorze gumy balonowej z „płynnym” efektem – i jej obserwatorzy byli zachwyceni.

Sukienka na basen godna pałacu

Kreacja jest natychmiast rozpoznawalna: długa, zwiewna sukienka z satyny w kolorze gumy balonowej, z „płynnym” efektem, który odbija światło przy każdym ruchu. Rękawy trzy czwarte, dekolt w serek i obszerna, lekko opadająca spódnica nadają zestawowi niemal królewski charakter – stanowiący ostry kontrast z luźną scenerią – drewnianym tarasem przy basenie. Srebrny detal w talii dodaje elegancji, nie obciążając sylwetki.

To, co czyni tę stylizację szczególnie intrygującą, to jej prostota. Bez biżuterii, bez szpilek – tylko duże czarne okulary przeciwsłoneczne i minimalistyczny makijaż, który odsłania lśniący manicure. Jej ciemne włosy naturalnie układały się w przedziałek na środku. Wszystko w tej stylizacji wydaje się zaprojektowane tak, aby sukienka mówiła sama za siebie. I właśnie to działa.

Lobito i Bowie, gwiazdy serialu

Podpis pod postem mówi tyle samo, co zdjęcia: „Psy są w najróżniejszych kształtach i rozmiarach. 🐾 Lobito to mój słodki, nieodłączny towarzysz. Bowie to ciekawski, energiczny i figlarny szczeniak”. Salma Hayek wyleguje się na jasnoniebieskiej sofie ze swoimi dwoma psami – Lobito, małym białym pieskiem, i Bowie, czarno-białym szczeniakiem, eksplorującym taras. Relaksująca chwila sfilmowana z tą samą elegancją, co najwspanialsze czerwone dywany.

Tydzień kontrastów stylistycznych

Ten swobodny look pojawił się zaledwie kilka dni po efektownym występie Salmy Hayek na 12. gali wręczenia nagród Breakthrough Prize w Santa Monica, gdzie miała na sobie czarną suknię Gucci z dekoltem w serek, trenem do ziemi, kwiecistą koronką i cekinami, dopełnioną diamentową biżuterią i upięciem odsłaniającym jej naturalne siwe włosy. Od lśniącej czerni po „płynny” róż nad wodą – ta sama kobieta, dwa światy, to samo mistrzostwo.

Różowa guma balonowa, kolor sezonu

Wybór różu w kolorze gumy balonowej nie jest przypadkowy w obecnym krajobrazie mody. Ten odcień, gdzieś pomiędzy cukrem a jasnością, stał się jednym z flagowych kolorów wiosny 2026 – noszonym zarówno na wybiegach, jak i w codziennej garderobie. W połączeniu z „płynnym” satynowym wykończeniem, nabiera on dodatkowego wymiaru: bardziej haute couture, bez utraty miękkości.

Płynna różowa sukienka, ciemne okulary przeciwsłoneczne, dwa psy i słoneczny taras: Salma Hayek po raz kolejny udowodniła, że elegancja nie zna czasu ani miejsca. I że czasem to właśnie przy basenie można odkryć najbardziej urzekające stylizacje.

Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
„Sieć starych kawalerów”: piosenkarka Alicia Keys potępia wewnętrzne mechanizmy branży
Łamie zasady: aktorka Anne Hathaway nadaje nowej odsłonie wzoru w panterkę „nieoczekiwany” kolor.

