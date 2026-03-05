„Widzę tylko nienawiść”: Ta aktorka przerywa milczenie na temat nękania w sieci

Podczas gali rozdania nagród Actor Awards 2026, Odessa A'zion, nowa gwiazda amerykańskiego filmu „Marty Supreme”, udzieliła szczerej odpowiedzi reporterowi ET , który zapytał ją, czy to dziwne, że została „gwiazdą Hollywood”. Jej poruszające wyznanie na temat nienawiści w internecie spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Niewinne pytanie, które ujawnia brutalną rzeczywistość

Na czerwonym dywanie dziennikarka pyta: „Czy to dziwne, że zostałam jedną z hollywoodzkich „it girls”? ”. Amerykańska aktorka Odessa odpowiada: „Widzę tylko nienawiść. Więc dla mnie nie ma żadnych „it girls”. Ta dosadna odpowiedź uwypukla mroczną stronę rozkwitającej sławy.

Ukryta strona sławy w mediach społecznościowych

Nominowana do nagrody aktorskiej za rolę w filmie „Marty Supreme”, Odessa stała się medialną sensacją. Jednak za pochwałami kryła się fala toksycznych komentarzy. Jej szczerość pokazuje, jak młode aktorki często stają się łatwym celem bezpodstawnej krytyki, dalekiej od mitu „it girl”.

Serdeczne reakcje fanów

Głęboko poruszeni internauci zalali komentarze: „To smutne, widać, że to ją naprawdę dotyka”, „Zawsze dajemy taką negatywną energię, głównie kobietom”. Wielu chwaliło jej odwagę, zauważając, że molestowanie w internecie dotyka w nieproporcjonalnie dużym stopniu kobiety w show-biznesie.

Aktorka, która odrzuca etykietki

Córka amerykańskiej aktorki i producentki Pameli Adlon, Odessa odrzuca etykietkę „it girl”. Woli mówić o swojej wymagającej pracy – nominacjach, współpracy z Timothée Chalametem – niż o plotkach. Jej przesłanie wzywa do większej empatii w obliczu presji mediów społecznościowych.

W swoim mocnym stwierdzeniu: „Widzę tylko nienawiść”, Odessa A'zion obnaża brutalną rzeczywistość nękania w internecie. Przekształca ból w prośbę o życzliwość, zwłaszcza wobec kobiet. Przejmujące przypomnienie: za „it girl” kryje się artystka zraniona toksycznością internetu.

„To, co kochamy, pochodzi z kultury czarnej": ta aktorka na nowo rozpala debatę na temat wpływu kultury
Po odcinku „Bridgertonów" każdy chce wiedzieć, kim jest Yerin Ha.

