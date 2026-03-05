„To, co kochamy, pochodzi z kultury czarnej”: ta aktorka na nowo rozpala debatę na temat wpływu kultury

Léa Michel
@sophiabush/Instagram

Podczas gali NAACP Image Awards* amerykańska aktorka, producentka i aktywistka Sophia Bush wygłosiła poruszające przemówienie na temat znaczenia sojuszu z białymi, wzywając swoich rówieśników do aktywnego wspierania kultury Afroamerykanów, którą z entuzjazmem konsumują. Jej przemówienie wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, ożywiając dyskusje na temat uznania kulturowego.

*NAACP Image Awards to amerykańskie nagrody przyznawane za twórczość filmową, telewizyjną, muzyczną i literacką. Od 1967 roku corocznie honorują one najwybitniejsze produkcje i artystów społeczności afroamerykańskiej w tych dziedzinach.

Mocne przesłanie na gali NAACP Image Awards

W towarzystwie swojej przyjaciółki i partnerki biznesowej Nii Batts, Sophia Bush szczerze opowiedziała portalowi Refinery29 : „Wszystko, co kochamy w Ameryce, pochodzi z kultury czarnej… Biali ludzie muszą stanąć w obronie czarnych tak, jak stają w obronie kultury czarnej”. Wystosowała pilny apel: „Biorąc pod uwagę, kto sprawuje władzę i co dzieje się ze społecznościami czarnych i rasowymi w naszym kraju, musimy wziąć sprawy w swoje ręce”.

Przemówienie odrzucające „pasywną rozrywkę”. Sophia Bush bez wahania odnosi swoje przemówienie do obecnej sytuacji w kraju, podkreślając, że jest to moment krytyczny dla aktywnej solidarności. Jej przemówienie podczas gali NAACP Image Awards, która celebruje osiągnięcia osób czarnoskórych i kolorowych, nabiera szczególnego wydźwięku w tym napiętym klimacie.

Entuzjastyczne reakcje w Internecie

Wirusowy przekaz Sophii wywołał falę aplauzu w sieci. Internauci chwalili jej szczerość i konkretne zaangażowanie, postrzegając ją jako przykład prawdziwego sojusznika, wykraczającego poza zwykłą retorykę.

Swoim mocnym stwierdzeniem : „To, co kochamy, pochodzi z kultury czarnej”, Sophia Bush zmusza nas do konfrontacji z oczywistą, lecz często ignorowaną prawdą kulturową. Jej apel o sojusz konkretny, a nie konsumpcjonistyczny, ożywia debatę na temat odpowiedzialności uprzywilejowanych. To mocne przesłanie, które przypomina nam, że celebrowanie kultury oznacza również jej obronę.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W Paryżu „dziwna” sukienka Diane Kruger podzieliła internautów
Article suivant
„Widzę tylko nienawiść”: Ta aktorka przerywa milczenie na temat nękania w sieci

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W Paryżu odważny makijaż Chappell Roan wywołuje internetową debatę

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Chappell Roan, królowa sceny muzycznej, rozpaliła ogień w pierwszym rzędzie Acne Studios podczas...

Po odcinku „Bridgertonów” każdy chce wiedzieć, kim jest Yerin Ha.

Od czasu ogłoszenia jej udziału w obsadzie „Bridgertonów” jej nazwisko krąży w mediach społecznościowych. Kim jest Yerin Ha,...

„Widzę tylko nienawiść”: Ta aktorka przerywa milczenie na temat nękania w sieci

Podczas gali rozdania nagród Actor Awards 2026, Odessa A'zion, nowa gwiazda amerykańskiego filmu „Marty Supreme”, udzieliła szczerej odpowiedzi...

W Paryżu „dziwna” sukienka Diane Kruger podzieliła internautów

Niemiecka aktorka i modelka Diane Kruger wywołała ostatnio poruszenie na Wielkiej Kolacji w Luwrze awangardową suknią z rzeźbiarskiego...

W odważnej sukience sylwetka tej węgierskiej modelki zachwyca wzrok

Barbara Palvin Sprouse i jej mąż Dylan Sprouse rozświetlili Wielką Kolację w Luwrze w Paryżu pod koniec lutego...

W wieku 50 lat Charlize Theron potwierdza swoją swobodę stylistyczną

W Paryżu Charlize Theron niedawno po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie...