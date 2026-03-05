„To, co kochamy, pochodzi z kultury czarnej”: ta aktorka na nowo rozpala debatę na temat wpływu kultury

Podczas gali NAACP Image Awards* amerykańska aktorka, producentka i aktywistka Sophia Bush wygłosiła poruszające przemówienie na temat znaczenia sojuszu z białymi, wzywając swoich rówieśników do aktywnego wspierania kultury Afroamerykanów, którą z entuzjazmem konsumują. Jej przemówienie wywołało poruszenie w mediach społecznościowych, ożywiając dyskusje na temat uznania kulturowego.

*NAACP Image Awards to amerykańskie nagrody przyznawane za twórczość filmową, telewizyjną, muzyczną i literacką. Od 1967 roku corocznie honorują one najwybitniejsze produkcje i artystów społeczności afroamerykańskiej w tych dziedzinach.

Mocne przesłanie na gali NAACP Image Awards

W towarzystwie swojej przyjaciółki i partnerki biznesowej Nii Batts, Sophia Bush szczerze opowiedziała portalowi Refinery29 : „Wszystko, co kochamy w Ameryce, pochodzi z kultury czarnej… Biali ludzie muszą stanąć w obronie czarnych tak, jak stają w obronie kultury czarnej”. Wystosowała pilny apel: „Biorąc pod uwagę, kto sprawuje władzę i co dzieje się ze społecznościami czarnych i rasowymi w naszym kraju, musimy wziąć sprawy w swoje ręce”.

Przemówienie odrzucające „pasywną rozrywkę”. Sophia Bush bez wahania odnosi swoje przemówienie do obecnej sytuacji w kraju, podkreślając, że jest to moment krytyczny dla aktywnej solidarności. Jej przemówienie podczas gali NAACP Image Awards, która celebruje osiągnięcia osób czarnoskórych i kolorowych, nabiera szczególnego wydźwięku w tym napiętym klimacie.

Entuzjastyczne reakcje w Internecie

Wirusowy przekaz Sophii wywołał falę aplauzu w sieci. Internauci chwalili jej szczerość i konkretne zaangażowanie, postrzegając ją jako przykład prawdziwego sojusznika, wykraczającego poza zwykłą retorykę.

Swoim mocnym stwierdzeniem : „To, co kochamy, pochodzi z kultury czarnej”, Sophia Bush zmusza nas do konfrontacji z oczywistą, lecz często ignorowaną prawdą kulturową. Jej apel o sojusz konkretny, a nie konsumpcjonistyczny, ożywia debatę na temat odpowiedzialności uprzywilejowanych. To mocne przesłanie, które przypomina nam, że celebrowanie kultury oznacza również jej obronę.