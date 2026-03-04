Kristen Stewart niespodziewanie powraca do stylu retro dzięki tej kultowej fryzurze

Zmiana wyglądu bez poświęcania wszystkiego: to sztuka, którą Kristen Stewart opanowała perfekcyjnie. Podczas swojego niedawnego występu na Instagramie aktorka zaskoczyła wszystkich podcięciem i mikro grzywką.

Undercut, plac zabaw dla włosów

Często kojarzony z „alternatywną estetyką”, undercut przeżywa swój renesans. Jego zasada? Golenie części włosów, zazwyczaj z tyłu lub po bokach, przy jednoczesnym zachowaniu długości na górze.

To, co czyni go szczególnie nieodpartym, to jego wszechstronność i kreatywność. Ogolony obszar może pozostać minimalistyczny… lub stać się prawdziwym płótnem do wyrażania siebie. Graficzne wzory, geometryczne linie, subtelne wzory: tył głowy przekształca się w artystyczne płótno. Zabawny sposób na wyrażenie swojej osobowości bez konieczności zmiany całej fryzury.

Kolejna zaleta: ten trend pasuje do każdej długości włosów. Niezależnie od tego, czy masz krótkie włosy, ustrukturyzowanego boba, czy długie, luźne loki, undercut sprawdzi się wszędzie. Łamie zasady, oferując jednocześnie dużą swobodę stylizacji.

Wersja autorska Kristen Stewart

Wierna swojemu zamiłowaniu do metamorfoz fryzur, Kristen Stewart postawiła na wersję równie strategiczną, co stylową. Zachowała długie włosy, które, gdy były rozpuszczone, całkowicie zakrywały wygoloną część. Rezultat: pozornie skromny look, ale gdy tylko związała włosy, niespodzianka się ujawniła. Wycięcie z tyłu głowy było widoczne, tworząc uderzający kontrast między długością a wygoloną częścią.

Do tego dochodzi mikro grzywka tuż nad brwiami, która modeluje twarz i podkreśla jej wyrazisty wygląd. Efekt jest jednocześnie buntowniczy i opanowany, minimalistyczny i asertywny. Ta dwoistość idealnie odzwierciedla jej estetykę: igranie z zasadami, ale nigdy nieuleganie im.

Kubek, który celebruje wolność

Undercut to nie tylko trend, to wręcz wyrazisty akcent. Pozwala odmienić fryzurę bez poświęcania długości. Możesz go eksponować lub ukrywać, w zależności od nastroju, stylu dnia czy okazji.

W podejściu do piękna z perspektywy body-positive, to cięcie jest strzałem w dziesiątkę. Nie ma na celu ujednolicenia, a raczej uwydatnienia. Niezależnie od tekstury, gęstości czy koloru włosów, undercut dopasowuje się do Twojej wyjątkowości i podkreśla ją. To także sposób na odzyskanie wizerunku. To Ty decydujesz, kiedy i jak pokazać tę odważniejszą stronę siebie. Prosty gest – związanie włosów – wystarczy, by całkowicie odmienić Twój wizerunek.

Wybierając undercut, zachowując jednocześnie swoją długość, Kristen Stewart pokazuje, że nie ma sztywnej granicy między fryzurami „rozsądnymi” a „odważnymi”. Ostatecznie, wersja undercut z 2026 roku idealnie oddaje ducha chwili: śmiałość bez zbędnych ceregieli, zabawa wizerunkiem i celebracja indywidualności.