Kristen Stewart niespodziewanie powraca do stylu retro dzięki tej kultowej fryzurze

Fabienne Ba.
Screen Kristen Stewart dans le film « Sacramento »

Zmiana wyglądu bez poświęcania wszystkiego: to sztuka, którą Kristen Stewart opanowała perfekcyjnie. Podczas swojego niedawnego występu na Instagramie aktorka zaskoczyła wszystkich podcięciem i mikro grzywką.

Undercut, plac zabaw dla włosów

Często kojarzony z „alternatywną estetyką”, undercut przeżywa swój renesans. Jego zasada? Golenie części włosów, zazwyczaj z tyłu lub po bokach, przy jednoczesnym zachowaniu długości na górze.

To, co czyni go szczególnie nieodpartym, to jego wszechstronność i kreatywność. Ogolony obszar może pozostać minimalistyczny… lub stać się prawdziwym płótnem do wyrażania siebie. Graficzne wzory, geometryczne linie, subtelne wzory: tył głowy przekształca się w artystyczne płótno. Zabawny sposób na wyrażenie swojej osobowości bez konieczności zmiany całej fryzury.

Kolejna zaleta: ten trend pasuje do każdej długości włosów. Niezależnie od tego, czy masz krótkie włosy, ustrukturyzowanego boba, czy długie, luźne loki, undercut sprawdzi się wszędzie. Łamie zasady, oferując jednocześnie dużą swobodę stylizacji.

Wersja autorska Kristen Stewart

Wierna swojemu zamiłowaniu do metamorfoz fryzur, Kristen Stewart postawiła na wersję równie strategiczną, co stylową. Zachowała długie włosy, które, gdy były rozpuszczone, całkowicie zakrywały wygoloną część. Rezultat: pozornie skromny look, ale gdy tylko związała włosy, niespodzianka się ujawniła. Wycięcie z tyłu głowy było widoczne, tworząc uderzający kontrast między długością a wygoloną częścią.

Do tego dochodzi mikro grzywka tuż nad brwiami, która modeluje twarz i podkreśla jej wyrazisty wygląd. Efekt jest jednocześnie buntowniczy i opanowany, minimalistyczny i asertywny. Ta dwoistość idealnie odzwierciedla jej estetykę: igranie z zasadami, ale nigdy nieuleganie im.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez tease (@readthetease)

Kubek, który celebruje wolność

Undercut to nie tylko trend, to wręcz wyrazisty akcent. Pozwala odmienić fryzurę bez poświęcania długości. Możesz go eksponować lub ukrywać, w zależności od nastroju, stylu dnia czy okazji.

W podejściu do piękna z perspektywy body-positive, to cięcie jest strzałem w dziesiątkę. Nie ma na celu ujednolicenia, a raczej uwydatnienia. Niezależnie od tekstury, gęstości czy koloru włosów, undercut dopasowuje się do Twojej wyjątkowości i podkreśla ją. To także sposób na odzyskanie wizerunku. To Ty decydujesz, kiedy i jak pokazać tę odważniejszą stronę siebie. Prosty gest – związanie włosów – wystarczy, by całkowicie odmienić Twój wizerunek.

Wybierając undercut, zachowując jednocześnie swoją długość, Kristen Stewart pokazuje, że nie ma sztywnej granicy między fryzurami „rozsądnymi” a „odważnymi”. Ostatecznie, wersja undercut z 2026 roku idealnie oddaje ducha chwili: śmiałość bez zbędnych ceregieli, zabawa wizerunkiem i celebracja indywidualności.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
„Bardzo elegancka”: Deva Cassel robi wrażenie
Article suivant
W wieku 50 lat Charlize Theron potwierdza swoją swobodę stylistyczną

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 50 lat Charlize Theron potwierdza swoją swobodę stylistyczną

W Paryżu Charlize Theron niedawno po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie...

„Bardzo elegancka”: Deva Cassel robi wrażenie

Francusko-włoska modelka i aktorka Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela, zachwyciła publiczność w pierwszym rzędzie pokazu...

Sydney Sweeney ujawnia nieoczekiwaną stronę swojej osobowości w filmie, który wzbudza duże poruszenie

Znana z pamiętnych ról filmowych i telewizyjnych, Sydney Sweeney niedawno zwróciła na siebie uwagę z zupełnie innego powodu....

Występ Teyany Taylor z córką roztapia serca użytkowników mediów społecznościowych.

Na czerwonym dywanie gali SAG Awards 2026 co roku pojawia się mnóstwo spektakularnych kreacji. Tym razem szczególnie wyróżniła...

„To była depresja”: Ice Spice przerywa milczenie na temat utraty wagi

Amerykańska raperka Ice Spice niedawno uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej fizycznej metamorfozy, ujawniając, że za jej szczupłą...

Ta rosyjska modelka w wyrzeźbionej sukience modeluje swoją sylwetkę

Rosyjska modelka Irina Shayk niedawno rozbłysła na czerwonym dywanie podczas gali rozdania nagród Actor Awards 2026 w niezwykle...