Amerykańska łyżwiarka figurowa Alysa Liu, srebrna medalistka Mistrzostw USA w 2026 roku, zachwyca publiczność nie tylko na lodzie, dzięki swojej fryzurze. W wieku 20 lat, ta członkini reprezentacji olimpijskiej na Igrzyska Mediolan-Cortina 2026, ma rozjaśnione kółka we włosach – „nietypowy” styl, który szturmem podbił media społecznościowe i na nowo definiuje standardy mody sportowej.

Pierścienie, które opowiadają historię

W wywiadzie dla NBC New York , Alysa Liu ujawniła znaczenie swojej fryzury, którą cierpliwie pielęgnowała od końca 2023 roku . „Dokładam pasek co roku, pod koniec grudnia. Ten wystarczy na rok” – wyjaśniła. Jej głowę zdobią trzy jasne pierścienie, symbole corocznego rytuału upływania czasu. Chciała jaśniejszych odcieni niż zwykle – dalekich od jej typowego rudości – ale jej bardzo ciemnobrązowa baza odmówiła posłuszeństwa, wymagając profesjonalnych produktów i dwóch wizyt w salonie fryzjerskim.

Szczery hołd dla jej fryzjera

Alysa Liu nie omieszkała podziękować Kelsey, swojej stylistce z St. Louis, którą poznała na Mistrzostwach w 2026 roku . „Idealnie mi tonowała, moje włosy są zdrowe i to jest dokładnie to, czego chciałam” – podkreśliła mistrzyni. Kelsey podzieliła się tym procesem na Instagramie, chwaląc łyżwiarkę jako „skromną, zabawną i inspirującą”. Ten kreatywny duet zaowocował świetlistą „aureolą”, idealnie pasującą do jej rotacji na lodzie.

Mistrz, który odważy się na wszystko

Po triumfalnym powrocie w 2024 roku – ukoronowanym tytułem mistrza świata w 2025 roku, pierwszym dla Amerykanki od 19 lat – Alysa Liu stała się faworytką do olimpijskiego złota. Jej fryzura, daleka od eleganckich standardów łyżwiarstwa figurowego, urzekła fanów, którzy uwielbiają tę stylistyczną swobodę. Na Instagramie i TikToku napływają reakcje: „styl, który łączy w sobie wydajność i osobowość”, co dowodzi, że zawodniczka wyróżnia się równie kreatywnością, co potrójnymi axelami.

Zbliżają się Igrzyska Olimpijskie 2026 (6-22 lutego 2026 r.), a Alysa Liu uosabia nowe pokolenie: nienaganną technikę i odważny, niekonwencjonalny wygląd. Jej bielone pierścionki to coś więcej niż tylko estetyczny detal; celebrują one rozwój osobisty i inspirują młode sportsmenki do oryginalności.