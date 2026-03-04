W odważnej sukience sylwetka tej węgierskiej modelki zachwyca wzrok

Barbara Palvin Sprouse i jej mąż Dylan Sprouse rozświetlili Wielką Kolację w Luwrze w Paryżu pod koniec lutego 2026 roku. Węgierska modelka olśniewała w rzeźbiarskiej białej sukni, urzekając wszystkich swoją elegancją.

Biała sukienka o efektownych liniach

Barbara miała na sobie białą suknię z dołem ozdobionym zwiewnymi frędzlami, które tańczyły przy każdym ruchu. Sylwetka, wyprofilowana w biuście i luźna u dołu, podkreślała talię, dodając jednocześnie teatralnego wymiaru, idealnie pasującego do prestiżowej scenerii Luwru pod piramidą.

Dylan Sprouse jest idealnym uzupełnieniem

Obok niej Dylan Sprouse miał na sobie teksturowany czarny smoking w drobne, połyskujące prążki, dopasowane spodnie i dopasowaną marynarkę. Ten monochromatyczny duet – nieskazitelna biel u niej, wyrafinowana czerń u niego – stworzył nieskazitelną równowagę wizualną. Wierni swojej klasie na spotkaniach towarzyskich, Barbara i Dylan mistrzowsko opanowali sztukę swobodnej koordynacji.

Fani są zachwyceni: „To wspaniałe!”

Media społecznościowe zalała fala zachwytów: „Bardzo eleganckie”, „Wspaniałe”. Fani uwielbiają tę kultową parę, chwaląc Barbarę za umiejętność łączenia zmysłowości z szykiem haute couture, podczas gdy Dylan dodaje do tego odrobinę współudziału.

W tej białej sukni pod piramidą Luwru, Barbara Palvin Sprouse po raz kolejny zachwyciła wszystkich, prezentując swoją olśniewającą figurę u boku Dylana. Fani, jednomyślnie zachwyceni, docenili elegancję, która łączyła w sobie śmiałość i romantyzm – niezapomniany paryski moment.