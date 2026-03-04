W odważnej sukience sylwetka tej węgierskiej modelki zachwyca wzrok

Léa Michel
@realbarbarapalvin/Instagram

Barbara Palvin Sprouse i jej mąż Dylan Sprouse rozświetlili Wielką Kolację w Luwrze w Paryżu pod koniec lutego 2026 roku. Węgierska modelka olśniewała w rzeźbiarskiej białej sukni, urzekając wszystkich swoją elegancją.

Biała sukienka o efektownych liniach

Barbara miała na sobie białą suknię z dołem ozdobionym zwiewnymi frędzlami, które tańczyły przy każdym ruchu. Sylwetka, wyprofilowana w biuście i luźna u dołu, podkreślała talię, dodając jednocześnie teatralnego wymiaru, idealnie pasującego do prestiżowej scenerii Luwru pod piramidą.

Dylan Sprouse jest idealnym uzupełnieniem

Obok niej Dylan Sprouse miał na sobie teksturowany czarny smoking w drobne, połyskujące prążki, dopasowane spodnie i dopasowaną marynarkę. Ten monochromatyczny duet – nieskazitelna biel u niej, wyrafinowana czerń u niego – stworzył nieskazitelną równowagę wizualną. Wierni swojej klasie na spotkaniach towarzyskich, Barbara i Dylan mistrzowsko opanowali sztukę swobodnej koordynacji.

Fani są zachwyceni: „To wspaniałe!”

Media społecznościowe zalała fala zachwytów: „Bardzo eleganckie”, „Wspaniałe”. Fani uwielbiają tę kultową parę, chwaląc Barbarę za umiejętność łączenia zmysłowości z szykiem haute couture, podczas gdy Dylan dodaje do tego odrobinę współudziału.

W tej białej sukni pod piramidą Luwru, Barbara Palvin Sprouse po raz kolejny zachwyciła wszystkich, prezentując swoją olśniewającą figurę u boku Dylana. Fani, jednomyślnie zachwyceni, docenili elegancję, która łączyła w sobie śmiałość i romantyzm – niezapomniany paryski moment.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W wieku 50 lat Charlize Theron potwierdza swoją swobodę stylistyczną

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 50 lat Charlize Theron potwierdza swoją swobodę stylistyczną

W Paryżu Charlize Theron niedawno po raz kolejny udowodniła, że jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie...

Kristen Stewart niespodziewanie powraca do stylu retro dzięki tej kultowej fryzurze

Zmiana wyglądu bez poświęcania wszystkiego: to sztuka, którą Kristen Stewart opanowała perfekcyjnie. Podczas swojego niedawnego występu na Instagramie...

„Bardzo elegancka”: Deva Cassel robi wrażenie

Francusko-włoska modelka i aktorka Deva Cassel, córka Moniki Bellucci i Vincenta Cassela, zachwyciła publiczność w pierwszym rzędzie pokazu...

Sydney Sweeney ujawnia nieoczekiwaną stronę swojej osobowości w filmie, który wzbudza duże poruszenie

Znana z pamiętnych ról filmowych i telewizyjnych, Sydney Sweeney niedawno zwróciła na siebie uwagę z zupełnie innego powodu....

Występ Teyany Taylor z córką roztapia serca użytkowników mediów społecznościowych.

Na czerwonym dywanie gali SAG Awards 2026 co roku pojawia się mnóstwo spektakularnych kreacji. Tym razem szczególnie wyróżniła...

„To była depresja”: Ice Spice przerywa milczenie na temat utraty wagi

Amerykańska raperka Ice Spice niedawno uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej fizycznej metamorfozy, ujawniając, że za jej szczupłą...