„Klasa bez wysiłku”: Bella Hadid prezentuje swobodny look

Amerykańska modelka Bella Hadid udostępniła na Instagramie serię codziennych zdjęć, prezentując swój naturalny styl. Ten pokaz „niezmąconej klasy” urzekł jej obserwatorów, którzy szczególnie chwalili jej złocistoblond włosy.

Luźna i nieskomplikowana garderoba

W tej karuzeli Bella Hadid prezentuje kilka stylizacji o naturalnym i minimalistycznym charakterze. Widzimy ją raz w białym T-shircie i jasnych spodniach na selfie w lustrze, innym razem w miękkiej i romantycznej białej sukience z falbankami, a innym razem w białym podkoszulku w połączeniu z rozszerzanymi jeansami z niskim stanem, skąpanym w świetle. Wszystkie to proste i ponadczasowe elementy, które podkreślają powściągliwą elegancję. To podejście doskonale ilustruje sztukę swobodnego ubioru.

Blond, kolor, który podoba się wszystkim.

Powodem, dla którego te zdjęcia zyskały tak dużą popularność, jest również jeden szczegół, który nie pozostał niezauważony: jej blond włosy. Bella Hadid, zazwyczaj o długich, ciemnych włosach, wygląda tu olśniewająco w słonecznym odcieniu, który rozświetla jej opaloną cerę. W komentarzach wielu jej obserwatorów chwaliło jej wybór, a niektórzy stwierdzili, że „uwielbiają ten kolor na niej”. Wygląda na to, że to powszechnie uznana metamorfoza włosów.

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Sztuka „modelu poza służbą”

Te zdjęcia potwierdzają talent Belli Hadid do stylu „modelki po godzinach” – tego swobodnego stylu, który modelki prezentują poza wybiegiem. Daleko jej do wyrafinowanych kreacji rodem z czerwonego dywanu, gwiazda stawia na starannie dobrane, podstawowe elementy garderoby, naturalne piękno i swobodny styl. Ta stonowana elegancja, paradoksalnie, wymaga prawdziwego wyczucia stylu i bez wątpienia inspiruje miliony jej obserwujących.

Z tą swobodną karuzelą i muśniętymi słońcem włosami Bella Hadid udowadnia, że elegancja i prostota często idą w parze. Pomiędzy dobrze dobranymi podstawowymi elementami i promienną urodą, tworzy swobodny look, który po raz kolejny potwierdza jej kultowy status. Nic dziwnego, że z pewnością zachwyci to jej fanów.