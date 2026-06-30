Penélope Cruz ulega trendowi „weekend bob”, który jest obecnie najmodniejszym trendem w stylizacji włosów

Hiszpańska aktorka Penélope Cruz postawiła na najnowszy trend fryzjerski: „weekendowego boba”. To szykowne, a zarazem swobodne cięcie, stworzone przez jej ulubionego fryzjera.

Nowa fryzura na potrzeby promocji filmu „Zaproszenie”

Promując swój nowy film „The Invite”, wyreżyserowany przez irlandzko-amerykańską aktorkę, producentkę, reżyserkę i scenarzystkę Olivię Wilde, Penélope Cruz wykorzystała dzień prasowy w Los Angeles, aby zaprezentować nową fryzurę. Postawiła na subtelną, ale niewątpliwie modną zmianę. „Weekendowy bob” Penélope Cruz idealnie sięga między podbródek a ramiona. Ta długość oferuje kilka stylistycznych zalet: podkreśla kształt twarzy, podkreśla figurę i pozwala na łatwą stylizację na różne okazje.

To podejście jest spójne ze strategią, którą pielęgnuje od samego początku: subtelnie ewoluuje swój wizerunek poprzez niezwykle spójny język stylistyczny. To dyskretna transformacja, ale natychmiast zauważalna przez miłośników mody i urody.

„Coś, co sprawia, że czujesz się wolny”

Nowa fryzura Penélope Cruz ma szczególnie sugestywną nazwę: „weekend bob”. Termin ten, wymyślony przez fryzjera aktorki, Dimitrisa Giannetosa, odnosi się do fryzury sięgającej karku, gdzieś pomiędzy klasycznym bobem a dłuższym lobem. Ta średnia długość, pośrednia między krótkim bobem a długim bobem, doskonale wpisuje się w trend „swobodniejszych i mniej ustrukturyzowanych” fryzur.

W poście na Instagramie poświęconym tej metamorfozie Dimitris Giannetos podzielił się swoją filozofią stojącą za tym nowym cięciem. „Chciałem stworzyć dla Penélope coś świeżego i swobodnego” – napisał. Następnie rozwinął myśl: „Zachowując luksus strzyżenia od brody do ramion, ale dodając teksturę – po prostu energię, którą masz w weekend! Coś, co daje poczucie wolności!”

Brązowy makijaż dopełniający cały strój

Aby zaprezentować nową fryzurę, Penélope Cruz postawiła na celowo ciepły makijaż. Jej look wyróżniał się promienną, opaloną cerą, dopełnioną makijażem smoky eye w wyjątkowo ciepłych odcieniach brązu. Czarna kredka do oczu podkreślała jej oczy, które zostały wydłużone długimi, gęstymi rzęsami. Policzki podkreślał róż, a usta podkreślała matowa, liliowa szminka.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Trend we fryzurach, który jest w modzie

Poza indywidualnym przypadkiem Penélope Cruz, „weekendowy bob” wpisuje się w szerszy trend fryzjerski, który będzie widoczny przez całe lato 2026 roku. Po kilku sezonach zdominowanych przez bardzo długie i ustrukturyzowane cięcia, moda fryzjerska stopniowo powraca do średniej długości i „luźniejszych” tekstur. „Leniwy bob”, „włosy plażowe”, „potargany bob”: wszystkie te terminy odnoszą się do tego samego dążenia do „kontrolowanej spontaniczności”.

Penélope Cruz, wybierając „weekendowego boba”, postawiła na jedną z najmodniejszych fryzur tego lata. Potwierdza swoją zdolność do subtelnego odnawiania się: udowadnia, że „prawdziwe” trendy we fryzjerstwie to nie te, które narzucają sztywny styl, ale te, które otwierają nową przestrzeń wolności.