Nagrody Cezara 2026: Isabelle Adjani wzywa mężczyzn, by „stawili czoła kobietom”

26 lutego 2026 roku w kinie Olympia Isabelle Adjani stworzyła jeden z najbardziej pamiętnych momentów51. ceremonii wręczenia Cezarów , zapraszając wszystkich obecnych mężczyzn do stanięcia w obronie kobiet będących ofiarami przemocy na całym świecie. Ten symboliczny gest, któremu towarzyszyła zbiorowa owacja na stojąco, zelektryzował publiczność i odbił się szerokim echem poza światem kina.

Mocne przemówienie inauguracyjne na temat kina

Isabelle Adjani, żywa legenda kina, z pięcioma Cezarami – absolutnym rekordem w historii ceremonii – najpierw oddała hołd zawodowi aktora, zanim wręczyła nagrodę dla najlepszego aktora Laurentowi Laffite. „Zawsze obawiałam się określenia »najlepszy«. Najlepszy w czym? Są filmy, które cię kształtują, zawładają tobą, a potem pozbawiają. Świat jest dziś przerażający bardziej niż kiedykolwiek. Kino musi nadal go filmować bez upiększeń” – oświadczyła ze wzruszeniem.

Uroczyste wezwanie do powszechnego braterstwa

W uroczystym geście Isabelle Adjani zwróciła się następnie do mężczyzn na sali: „Proszę wszystkich mężczyzn na sali, aby wstali i zrobili trochę hałasu, aby kobiety, absolutnie wszystkie kobiety, które są ofiarami przemocy, absolutnie wszelkich form przemocy, wiedziały, że jesteście po ich stronie. I że wasza solidarność nie kończy się na granicach naszego kraju. Stajecie również w obronie irańskich kobiet, afgańskich kobiet, broniąc naszych praw i praw wszystkich kobiet, które są ofiarami świata ogarniętego wojną. Dziękuję wam za to”.

Reakcja była natychmiastowa: cała sala zareagowała szmerem aprobaty, co wywołało rzadką falę energii w oczach Isabelle Adjani, widocznie poruszonej tą solidarnością.

Isabelle Adjani, długoletnia aktywistka

To przemówienie wpisuje się w stałe zaangażowanie Isabelle Adjani na rzecz praw kobiet. Jako pionierka w walce z molestowaniem we francuskim kinie od lat 2010. i aktywna zwolenniczka ruchu #MeToo, zrobiła już duże wrażenie na ceremonii rozdania Cezarów w 2020 roku, mówiąc o przemocy.

Aktorka znana z filmów „Opętanie”, „Camille Claudel” i „Królowa Margot” potwierdza w ten sposób swój status zaangażowanej artystki, przekształcając ceremonię w uniwersalną platformę globalnego siostrzeństwa. Ten gest pozostanie jednym z najważniejszych momentów Cezarów 2026: kiedy francuskie kino dosłownie stanęło w obronie kobiet na całym świecie.