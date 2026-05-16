W wieku 42 lat Mandy Moore zdecydowała się na kolor rozjaśniający brązowe włosy, nie zmieniając przy tym całości.

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów, aktorka, reżyserka i stylistka Mandy Moore zachwyciła publiczność na Disney Upfront w Nowym Jorku. Choć jej czerwona jedwabna sukienka przyciągała wzrok, to nowy kolor włosów skradł show. Wybrała subtelne farbowanie, które rozjaśnia włosy bez zmiany ich naturalnej bazy. Dyskretna, a zarazem niezwykle efektowna metamorfoza, idealnie wpisuje się w jeden z głównych trendów w modzie: look „muśnięty słońcem”, ale z nutą „cichego luksusu”.

Technika: delikatnie rozświetlony brąz

Zamiast całkowicie blond, Mandy Moore postawiła na bardziej subtelne podejście. Kolorysta dodał złote refleksy na końcach włosów i stopniowo rozjaśnił odrosty, nadając im świeży, maślany odcień. Efekt: włosy wyglądające naturalnie muśnięte słońcem, z płynnym połączeniem długości i odrostów.

Ten rodzaj koloryzacji to nie tylko klasyczny balayage. To raczej stopniowa technika rozjaśniania, która pozwala rozjaśnić całą głowę, bez ostrych linii charakterystycznych dla zbyt ostrych przejść tonalnych. Mandy Moore rozpoczęła tę transformację w 2021 roku, dodając złote refleksy do swoich czekoladowo-brązowych włosów. Pięć lat później prawdopodobnie poszła o krok dalej, wybierając nieco bardziej intensywny look, idealny na lato.

Trend „muśnięty słońcem”, wersja „cichego luksusu”

Pojawienie się Mandy Moore nastąpiło w idealnym momencie: trend „muśnięty słońcem” – dosłownie „pocałowany słońcem” – dominuje w kanonach piękna na wiosnę-lato 2026. Polega on na odtworzeniu naturalnego efektu, jaki słońce daje włosom po kilku tygodniach na plaży, ze złotymi refleksami na najbardziej wyeksponowanych partiach (końcówkach, pasmach wokół twarzy).

To, co wyróżnia wersję Mandy Moore, to jej miejsce w szerszym ruchu „cichego luksusu” w odniesieniu do piękna. Daleki od „demonstracyjnych” transformacji, trend ten promuje dyskretną elegancję, gdzie jakość wykonania ma pierwszeństwo przed efektem „wow”. Zamiast deklarować nowy kolor, sugeruje naturalną świetlistość, jakby była obecna od zawsze.

Dzięki tej subtelnej technice koloryzacji Mandy Moore udowadnia, że możliwe jest rozjaśnienie brązowych włosów bez konieczności ich całkowitej transformacji. To podejście wpisuje się w aktualne trendy w modzie, gdzie elegancję mierzy się subtelnością, a nie efektownymi efektami.