Sandra Bullock świętuje Dzień Matki, publikując czułe zdjęcie swoich dzieci

Niemiecko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Sandra Bullock zaciekle broni swojego życia rodzinnego. 10 maja, w Dzień Matki w USA, zrobiła wyjątek i udostępniła rzadkie zdjęcie z przeszłości z dwójką swoich dzieci – wpis równie intymny, co wzruszający, który poruszył miliony ludzi.

„Zaszczyt całego życia”

W podpisie swojego posta na Instagramie Sandra Bullock napisała: „Wszystkim mamom, niezależnie od tego, jak się nimi stałyście, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Łączy nas ten jedyny w życiu zaszczyt”. Te proste słowa mówiły wszystko – i szczególnie mocno rezonowały z kobietą, która zdecydowała się na adopcję, by założyć rodzinę.

Wśród udostępnionych zdjęć znalazło się niepublikowane wcześniej zdjęcie Sandry Bullock wpatrującej się w niebo, podczas gdy jej dwoje dzieci, młodsze wersje samych siebie w halloweenowych kostiumach, siedziało jej na kolanach. Louis ma teraz 16 lat, a Laila 11 – oboje zostali adoptowani przez aktorkę po czterdziestce, która zawsze dbała o to, by chronić ich przed medialnym rozgłosem. To rzadkie zdjęcie natychmiast poruszyło jej fanów.

Hołd dla zmarłej matki

W poście znalazło się również zdjęcie Sandry Bullock rozmawiającej ze swoją zmarłą matką, Helgą Meyer, a także zdjęcie z dzieciństwa, na którym Sandra leży na śniegu z siostrą Gesine, obie w ramionach matki. Podpis kończył się słowami: „Mamo i Omi, dziękujemy za to, że mnie uczycie. Tęsknimy za wami ❤️ Przepraszamy za bycie takim bachorem”. Słodka autoironia wywołała uśmiech na twarzach obserwatorów.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Sandrę Bullock (@sandrabullock)

„Nie bądź taki jak ja” – ostatnia rada jego matki

Sandra Bullock podzieliła się z magazynem „People” jednym z najbardziej poruszających momentów w swojej relacji z matką. „ Zanim moja mama odeszła, przeżyłyśmy chwilę przy jej łóżku, kiedy byłam zamknięta w sobie i starałam się nie płakać, a ona po prostu powiedziała: »Nie bądź taka jak ja«. W tym momencie duża część naszego wspólnego życia stała się oczywista. Nie chciała, żebym przechodziła przez życie zamknięta, bojąc się uczuć”. Ta więź jest widoczna na każdym zdjęciu w tym wpisie – kobieta, która czuje wszystko i już się tego nie wstydzi.

Matka dwójki adoptowanych dzieci, z wyboru i z przekonania

Sandra Bullock już wcześniej opowiedziała o swojej drodze do macierzyństwa: „Nie wiem, dlaczego to była jedyna droga, ale jestem tak szczęśliwa, że wszechświat kazał mi czekać. Chociaż byłam niespokojna i niecierpliwa – i powiedział mi: nie, nie zrobisz tego tak, jak myślisz, że zrobisz”. Macierzyństwo zbudowane inaczej, ale równie głębokie – co potwierdza ten wpis z okazji Dnia Matki.

I psy też

Chwilę po opublikowaniu głównego wpisu Sandra Bullock udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym wyleguje się na kanapie ze swoimi dwoma psami, z podpisem: „Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla wszystkich mam zwierząt 🐾❤️”. To ostatni, pełen humoru i czułości gest, wierny równowadze między emocjami a humorem, która charakteryzuje jej publiczną osobowość – gdy decyduje się pokazać publicznie.

Migawka, hołd dla matki, odrobina autoironii i psy na kanapie – Sandra Bullock świętowała Dzień Matki z rzadko spotykaną szczerością, wierna sobie. Dyskretna w życiu prywatnym, ale głęboko obecna, gdy decyduje się dzielić.