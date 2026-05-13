Sandra Bullock świętuje Dzień Matki, publikując czułe zdjęcie swoich dzieci

Fabienne Ba.
@sandrabullock / Instagram

Niemiecko-amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka Sandra Bullock zaciekle broni swojego życia rodzinnego. 10 maja, w Dzień Matki w USA, zrobiła wyjątek i udostępniła rzadkie zdjęcie z przeszłości z dwójką swoich dzieci – wpis równie intymny, co wzruszający, który poruszył miliony ludzi.

„Zaszczyt całego życia”

W podpisie swojego posta na Instagramie Sandra Bullock napisała: „Wszystkim mamom, niezależnie od tego, jak się nimi stałyście, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Łączy nas ten jedyny w życiu zaszczyt”. Te proste słowa mówiły wszystko – i szczególnie mocno rezonowały z kobietą, która zdecydowała się na adopcję, by założyć rodzinę.

Wśród udostępnionych zdjęć znalazło się niepublikowane wcześniej zdjęcie Sandry Bullock wpatrującej się w niebo, podczas gdy jej dwoje dzieci, młodsze wersje samych siebie w halloweenowych kostiumach, siedziało jej na kolanach. Louis ma teraz 16 lat, a Laila 11 – oboje zostali adoptowani przez aktorkę po czterdziestce, która zawsze dbała o to, by chronić ich przed medialnym rozgłosem. To rzadkie zdjęcie natychmiast poruszyło jej fanów.

Hołd dla zmarłej matki

W poście znalazło się również zdjęcie Sandry Bullock rozmawiającej ze swoją zmarłą matką, Helgą Meyer, a także zdjęcie z dzieciństwa, na którym Sandra leży na śniegu z siostrą Gesine, obie w ramionach matki. Podpis kończył się słowami: „Mamo i Omi, dziękujemy za to, że mnie uczycie. Tęsknimy za wami ❤️ Przepraszamy za bycie takim bachorem”. Słodka autoironia wywołała uśmiech na twarzach obserwatorów.

„Nie bądź taki jak ja” – ostatnia rada jego matki

Sandra Bullock podzieliła się z magazynem „People” jednym z najbardziej poruszających momentów w swojej relacji z matką. „ Zanim moja mama odeszła, przeżyłyśmy chwilę przy jej łóżku, kiedy byłam zamknięta w sobie i starałam się nie płakać, a ona po prostu powiedziała: »Nie bądź taka jak ja«. W tym momencie duża część naszego wspólnego życia stała się oczywista. Nie chciała, żebym przechodziła przez życie zamknięta, bojąc się uczuć”. Ta więź jest widoczna na każdym zdjęciu w tym wpisie – kobieta, która czuje wszystko i już się tego nie wstydzi.

Matka dwójki adoptowanych dzieci, z wyboru i z przekonania

Sandra Bullock już wcześniej opowiedziała o swojej drodze do macierzyństwa: „Nie wiem, dlaczego to była jedyna droga, ale jestem tak szczęśliwa, że wszechświat kazał mi czekać. Chociaż byłam niespokojna i niecierpliwa – i powiedział mi: nie, nie zrobisz tego tak, jak myślisz, że zrobisz”. Macierzyństwo zbudowane inaczej, ale równie głębokie – co potwierdza ten wpis z okazji Dnia Matki.

I psy też

Chwilę po opublikowaniu głównego wpisu Sandra Bullock udostępniła na Instagramie zdjęcie, na którym wyleguje się na kanapie ze swoimi dwoma psami, z podpisem: „Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki dla wszystkich mam zwierząt 🐾❤️”. To ostatni, pełen humoru i czułości gest, wierny równowadze między emocjami a humorem, która charakteryzuje jej publiczną osobowość – gdy decyduje się pokazać publicznie.

Migawka, hołd dla matki, odrobina autoironii i psy na kanapie – Sandra Bullock świętowała Dzień Matki z rzadko spotykaną szczerością, wierna sobie. Dyskretna w życiu prywatnym, ale głęboko obecna, gdy decyduje się dzielić.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Irina Shayk upraszcza swój strój na Met Gali, dodając nieoczekiwany szczegół
Article suivant
W wieku 51 lat Eva Longoria świętuje macierzyństwo, publikując nowe zdjęcia swojego syna

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Prezent Gwyneth Paltrow dla jej dzieci, uznany za „niezwykły”, budzi kontrowersje

Jeśli chodzi o prezenty z okazji ukończenia szkoły, Gwyneth Paltrow nie stawia na klasyczny zegarek z grawerunkiem ani...

W wieku 51 lat Eva Longoria świętuje macierzyństwo, publikując nowe zdjęcia swojego syna

Z okazji Dnia Matki, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych 10 maja, Eva Longoria opublikowała na Instagramie wyjątkowo wzruszającą karuzelę....

Irina Shayk upraszcza swój strój na Met Gali, dodając nieoczekiwany szczegół

Podczas Met Gali w 2026 roku Irina Shayk miała na sobie kreację złożoną wyłącznie z zegarków i biżuterii...

Sabrina Carpenter z okazji swoich urodzin wskrzesiła trend „nieuporządkowanych włosów”.

Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka Sabrina Carpenter świętowała swoje 27. urodziny 11 maja 2026 roku, publikując na...

Justin Timberlake składa hołd Jessice Biel z okazji Dnia Matki za pomocą rzadkich zdjęć rodzinnych

Amerykański piosenkarz Justin Timberlake rzadko publikuje zdjęcia rodzinne. Zrobił wyjątek 10 maja, z okazji Dnia Matki w USA...

Sydney Sweeney przyciąga uwagę wyglądem nawiązującym do lat 2000.

Jeśli oglądasz nowy sezon „Euforii”, z pewnością zauważyłeś/aś TĘ stylizację, która od kilku dni wzbudza ogromne zainteresowanie. Sydney...