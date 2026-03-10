„Ona się nie starzeje”: 27 lat później Elizabeth Hurley powraca do jednej ze swoich najbardziej pamiętnych stylizacji

Brytyjska aktorka, modelka i producentka Elizabeth Hurley niedawno zachwyciła swoich fanów, prezentując kultową sukienkę Versace, którą miała na sobie na Met Gali w 1999 r. podczas podróży do Indii.

Triumfalny powrót legendarnej sukienki

Elizabeth Hurley zagłębiła się w swoje archiwa modowe, aby odkryć tę czarną, satynową sukienkę bez ramiączek, słynącą z głębokiego dekoltu, ultrawysokiego rozcięcia na udzie i skupiska różowo-pomarańczowych pereł pośrodku gorsetu. Noszona w 1999 roku na nowojorskiej Met Gali, teraz przeżywa olśniewający powrót na Instagram, sfotografowana w Indiach. Porównanie „przed i po” w latach 1999–2026 wywołało lawinę komentarzy: „nienaruszona sylwetka”, „królewska postawa”, „naturalny blask” – fani zachwycają się tym świadectwem ponadczasowej elegancji.

Pełna emocji podróż do Indii

„Minęło 27 lat, ale niektóre miłości nigdy nie umierają” – napisała Elizabeth pod zdjęciem, świętując odrodzenie po powrocie do kraju, który kochała od ponad 20 lat. Indie stanowią idealne tło dla tego niezwykle symbolicznego momentu w modzie.

Fani w ekstazie

Post wywołał burzę w mediach społecznościowych: fani byli nim zachwyceni i pełni podziwu. „Ona się nie starzeje!” i „Nosisz ją jeszcze lepiej niż wcześniej!” – wykrzykiwali masowo w komentarzach, świętując, że Elizabeth Hurley jest promienna jak nigdy dotąd.

Krótko mówiąc, Elizabeth Hurley rzuca wyzwanie czasowi i konwenansom, wskrzeszając kultowy model i udowadniając, że niektóre upodobania do mody są wieczne. Ten modowy manifest, połączenie osobistego dziedzictwa i deklaracji, umacnia jej status absolutnej ikony, która z gracją i wdziękiem przekracza granice dekad.

