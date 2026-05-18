Czerwona sukienka modelki Belli Hadid oczarowała internautów

Amerykańska modelka Bella Hadid wywołała poruszenie na Instagramie, udostępniając zdjęcie czerwonej sukienki z głębokim rozcięciem, którą miała na sobie na Festiwalu Filmowym w Cannes, co na nowo rozbudziło zainteresowanie jej obserwatorów.

Retrospekcja na Instagramie z okazji Cannes

Bella Hadid wykorzystała Festiwal Filmowy w Cannes w 2026 roku (12-23 maja), aby zaoferować swoim obserwatorom na Instagramie retrospektywę swoich najbardziej pamiętnych występów na bulwarze Croisette. Opublikowała montaż swoich ulubionych stylizacji, które zgromadziła przez dziewięć lat uczestnictwa w jednym z najchętniej oglądanych wydarzeń kulturalnych na świecie.

Podpis, prosty, ale wymowny, nadaje ton: „Dziewięć lat mojego ulubionego tygodnia”. Ten wpis potwierdza szczególną więź, jaką modelka czuje z tym prestiżowym wydarzeniem, podczas którego stała się jedną z najbardziej oczekiwanych postaci w ciągu ostatnich sezonów.

Czerwona sukienka, która nie pozostaje niezauważona

Spośród wielu stylizacji zebranych w ramach jej retrospektywy, jedna szczególnie przykuła uwagę internautów: efektowna czerwona sukienka maxi o asymetrycznym kroju na jedno ramię. Ten żywy kolor, skrojony specjalnie na potrzeby festiwalu w Cannes, nawiązuje do tradycji czerwonych dywanów festiwalowych. Bella Hadid wzbudziła sensację podczas tego występu, nadając kreacji aurę kultowego momentu.

Sukienkę wyróżnia przede wszystkim wysokie rozcięcie z boku, sięgające aż do uda, nadając całej sylwetce dynamiczny charakter. Dodatkowo, liczne wycięcia po bokach materiału tworzą grę kontrastów między odsłoniętymi i zakrytymi częściami. Poza wycięciami, sama konstrukcja sukienki wykorzystuje asymetrię, aby stworzyć uderzający efekt wizualny. Zakryte jest tylko jedno ramię, a czysty krój podkreśla górną linię. Materiał spływa następnie do dołu płynną kaskadą, podkreśloną marszczeniami w talii.

Biżuteria i obcasy dopełniające całość

Aby dopełnić tę stylizację, Bella Hadid postawiła na starannie dobrane dodatki. Jej uszy zdobiły delikatne kolczyki, nadgarstek dyskretna bransoletka, a palce kilka wyrazistych pierścionków, które przyciągały wzrok, nie przyćmiewając sukienki. Całość dopełniały wysokie obcasy, dobrane tak, aby podkreślały rozcięcie z boku.

Bella Hadid, stała bywalczyni czerwonego dywanu w Cannes

Ten wpis przypomina, jak Bella Hadid stała się jedną z najbardziej ikonicznych postaci Festiwalu Filmowego w Cannes. Od czasu swojego pierwszego występu na bulwarze Croisette, zyskała reputację ikony mody, prezentując mnóstwo zachwycających stylizacji i robiąc furorę. Jej kolejne występy na Festiwalu pozostawiły niezatarty ślad w pamięci zbiorowej, co roku napędzając retrospektywy magazynów mody. Każdego roku jej stylizacje przyciągają uwagę mediów i inspirują międzynarodowe redakcje.

Post, który podpalił internet

Nic dziwnego, że retrospektywny wpis Belli Hadid wywołał natychmiastową falę reakcji w mediach społecznościowych. Jej fani zaczęli komentować, chwaląc jej wyczucie stylu oraz spójność i śmiałość w modowych wyborach na przestrzeni lat. Sama czerwona sukienka z odważnym rozcięciem wzbudziła ogromny entuzjazm, a wielu nazwało ją „jedną z najpiękniejszych kreacji, jaką gwiazda kiedykolwiek miała na Croisette”.

Bella Hadid, udostępniając zaledwie kilka zdjęć, po raz kolejny udowodniła swój wpływ na świat mody. Jej czerwona sukienka z odważnym rozcięciem, założona na poprzednim Festiwalu Filmowym w Cannes, nadal przyciąga uwagę, mimo że pojawiła się po raz pierwszy.