Platynowy blond i zaskakujący duet: raper Doechii i piosenkarka Lady Gaga wywołują sensację

Fabienne Ba.
Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga oraz amerykański raper Doechii nigdy wcześniej nie współpracowali – a ich pierwsze muzyczne spotkanie od razu wywołało sensację. Teledysk do utworu „Runway”, wydany 27 kwietnia 2026 roku, to wizualna eksplozja, która już teraz zapowiada się na jeden z najbardziej ekscytujących momentów w modzie tego roku.

Współpraca przy filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2”

Utwór „Runway” znajduje się na ścieżce dźwiękowej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, którego premiera odbędzie się 1 maja 2026 roku. W filmie utwór towarzyszy scenie zza kulis podczas Tygodnia Mody w Mediolanie. Teledysk wyreżyserowała Parris Goebel – ceniona na całym świecie choreografka i dyrektor kreatywna, znana ze współpracy z Rihanną, Justinem Bieberem i Jennifer Lopez, a także założycielka ekipy The Royal Family.

Utwór natychmiast osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Digital Song Sales i znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów Digital Song Sales i Dance Streaming Songs.

Polarny blond Doechii'ego

To właśnie metamorfoza włosów wywołała największe poruszenie w mediach społecznościowych. Znana zazwyczaj z długich, kręconych, czarnych włosów, amerykańska raperka Doechii pojawiła się w teledysku w „radykalnej” metamorfozie: platynowobiałej peruce i rozjaśnionych brwiach. Stylizacja uderzająco przypominała styl amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Lady Gagi.

Dwuczęściowa marynarka: najbardziej komentowany look

Najbardziej uderzający moment w teledysku ukazuje, jak dwie artystki dosłownie dzielą się tą samą jaskrawoczerwoną marynarką, skrojoną na dwie sylwetki jednocześnie, a ich ramiona łączą się w jedno. Pod marynarką każda z nich nosiła białą koszulę zapiętą pod samą szyję i czarny krawat – tworząc optyczne złudzenie, że ich torsy stanowią jedną całość.

Look Doechii'ego dopełniały czarne skórzane rękawiczki do połowy palców, błyszcząca rubinowa szminka i przydymiony eyeliner. Oboje mieli na sobie takie same rzeźbione buty Opera zaprojektowane przez Thoma Solo.

Seria spojrzeń

W teledysku wykorzystano serię niestandardowych projektów od takich domów mody jak LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta i Bad Binch Tong Tong, w tym cekinowe kombinezony zakrywające całe ciało z wyjątkiem oczu i ust – jeden czarny dla Doechii'ego, jeden biały dla Gagi.

Lady Gaga powraca również do swoich neonowożółtych włosów z ery „Telephone”, zestawionych z rzeźbiarską niebieską plisowaną spódnicą i stożkowatym kapeluszem z welonem. Doechii pojawia się natomiast w innej sekwencji z naturalnymi czarnymi włosami schowanymi pod szerokim, różowo-pomarańczowym kapeluszem z piórami, w połączeniu z czarną sukienką-gorsetem z geometrycznymi wycięciami.

Dwóch artystów, którzy marzyli o byciu razem

Choć współpraca jest zaskakująca pod względem zakresu, wynika z długotrwałego wzajemnego podziwu. Doechii określiła Lady Gagę jako „ogromną inspirację” i określiła siebie jako „największą fankę Lady Gagi”. Z kolei Gaga powiedziała w lipcu ubiegłego roku w wywiadzie dla „British Vogue”: „Doechii ma długopis, który od razu wydaje się legendarny. Zakochałam się w jej muzyce i jej głęboko osobistej perspektywie”. Spotkanie, które było nieuniknione.

W jednym teledysku Lady Gaga i Doechii udowodnili, że łączy ich coś więcej niż tylko czerwona marynarka: wspólna wizja mody jako bezkresnego placu zabaw. „Runway” to nie tylko piosenka do filmu – to wizualny manifest dwojga artystów.

Piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez pokazuje mięśnie brzucha i na nowo rozpala trend Y2K

Piosenkarka i aktorka Jennifer Lopez pokazuje mięśnie brzucha i na nowo rozpala trend Y2K

Jennifer Lopez nie potrzebuje czerwonego dywanu, żeby zwrócić na siebie uwagę. Prosty trening w połączeniu z kilkoma selfie...

Księżna Kate Middleton odtwarza kultowy wygląd księżnej Diany 31 lat później

Te dwie stylizacje dzieli trzydzieści jeden lat – a jednak podobieństwo jest uderzające. 25 kwietnia 2026 roku Kate...

„Nieoczekiwana” zmiana aktorki Sofii Vergary: jej nowy wygląd wprawia fanów w osłupienie

Kolumbijsko-amerykańska aktorka i modelka Sofía Vergara niedawno opublikowała na Instagramie „Sunday” karuzelę, która mile zaskoczyła wielu fanów. Pokazuje...

Piosenkarka Beyoncé prezentuje „odważny” styl dzięki tej „niekonwencjonalnej” fioletowej sukience

Amerykańska piosenkarka Beyoncé nigdy nie pozostawia niczego przypadkowi w swoich publicznych wystąpieniach. Kiedy pojawiła się w oszałamiającej fioletowej...

Aktorka Charlize Theron stawia czoła swojej fobii. Jej reakcja rozśmiesza internautów.

Na ekranie bez lęku stawia czoła najgorszym niebezpieczeństwom, ale w konfrontacji z wężem w pudełku, Charlize Theron zareagowała...

Aktorka Eva Longoria, która mieszka w Hiszpanii, zdradza, za czym najbardziej tęskni w Stanach Zjednoczonych.

Amerykańska aktorka, reżyserka, producentka i modelka Eva Longoria bez wahania przewróciła rozdział swojego amerykańskiego życia. Jednak nawet najbardziej...