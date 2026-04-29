Platynowy blond i zaskakujący duet: raper Doechii i piosenkarka Lady Gaga wywołują sensację

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów Lady Gaga oraz amerykański raper Doechii nigdy wcześniej nie współpracowali – a ich pierwsze muzyczne spotkanie od razu wywołało sensację. Teledysk do utworu „Runway”, wydany 27 kwietnia 2026 roku, to wizualna eksplozja, która już teraz zapowiada się na jeden z najbardziej ekscytujących momentów w modzie tego roku.

Współpraca przy filmie „Diabeł ubiera się u Prady 2”

Utwór „Runway” znajduje się na ścieżce dźwiękowej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”, którego premiera odbędzie się 1 maja 2026 roku. W filmie utwór towarzyszy scenie zza kulis podczas Tygodnia Mody w Mediolanie. Teledysk wyreżyserowała Parris Goebel – ceniona na całym świecie choreografka i dyrektor kreatywna, znana ze współpracy z Rihanną, Justinem Bieberem i Jennifer Lopez, a także założycielka ekipy The Royal Family.

Utwór natychmiast osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Digital Song Sales i znalazł się w pierwszej dziesiątce list przebojów Digital Song Sales i Dance Streaming Songs.

Polarny blond Doechii'ego

To właśnie metamorfoza włosów wywołała największe poruszenie w mediach społecznościowych. Znana zazwyczaj z długich, kręconych, czarnych włosów, amerykańska raperka Doechii pojawiła się w teledysku w „radykalnej” metamorfozie: platynowobiałej peruce i rozjaśnionych brwiach. Stylizacja uderzająco przypominała styl amerykańskiej piosenkarki i autorki tekstów Lady Gagi.

Dwuczęściowa marynarka: najbardziej komentowany look

Najbardziej uderzający moment w teledysku ukazuje, jak dwie artystki dosłownie dzielą się tą samą jaskrawoczerwoną marynarką, skrojoną na dwie sylwetki jednocześnie, a ich ramiona łączą się w jedno. Pod marynarką każda z nich nosiła białą koszulę zapiętą pod samą szyję i czarny krawat – tworząc optyczne złudzenie, że ich torsy stanowią jedną całość.

Look Doechii'ego dopełniały czarne skórzane rękawiczki do połowy palców, błyszcząca rubinowa szminka i przydymiony eyeliner. Oboje mieli na sobie takie same rzeźbione buty Opera zaprojektowane przez Thoma Solo.

Seria spojrzeń

W teledysku wykorzystano serię niestandardowych projektów od takich domów mody jak LUAR, Robert Wun, Gaurav Gupta i Bad Binch Tong Tong, w tym cekinowe kombinezony zakrywające całe ciało z wyjątkiem oczu i ust – jeden czarny dla Doechii'ego, jeden biały dla Gagi.

Lady Gaga powraca również do swoich neonowożółtych włosów z ery „Telephone”, zestawionych z rzeźbiarską niebieską plisowaną spódnicą i stożkowatym kapeluszem z welonem. Doechii pojawia się natomiast w innej sekwencji z naturalnymi czarnymi włosami schowanymi pod szerokim, różowo-pomarańczowym kapeluszem z piórami, w połączeniu z czarną sukienką-gorsetem z geometrycznymi wycięciami.

Dwóch artystów, którzy marzyli o byciu razem

Choć współpraca jest zaskakująca pod względem zakresu, wynika z długotrwałego wzajemnego podziwu. Doechii określiła Lady Gagę jako „ogromną inspirację” i określiła siebie jako „największą fankę Lady Gagi”. Z kolei Gaga powiedziała w lipcu ubiegłego roku w wywiadzie dla „British Vogue”: „Doechii ma długopis, który od razu wydaje się legendarny. Zakochałam się w jej muzyce i jej głęboko osobistej perspektywie”. Spotkanie, które było nieuniknione.

W jednym teledysku Lady Gaga i Doechii udowodnili, że łączy ich coś więcej niż tylko czerwona marynarka: wspólna wizja mody jako bezkresnego placu zabaw. „Runway” to nie tylko piosenka do filmu – to wizualny manifest dwojga artystów.