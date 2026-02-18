Search here...

W wieku 63 lat Demi Moore stawia na elegancję w czarnej koronkowej sukience

Anaëlle G.
@hoshounkpatin/Instagram

Demi Moore po raz kolejny udowadnia, że styl i elegancja są ponadczasowe. Podczas niedawnej wizyty w Nowym Jorku amerykańska aktorka, producentka i reżyserka oczarowała swoich fanów, publikując na Instagramie serię zdjęć, na których pojawia się w luksusowej czarnej koronkowej sukience od Gucci. Stylizacja jest jednocześnie nowoczesna i wyrafinowana, co po raz kolejny potwierdza jej status prawdziwej ikony mody.

Elegancki czarny wygląd

W tym wpisie zatytułowanym po prostu „Kilka dni w Nowym Jorku” Demi Moore prezentuje sukienkę z krótkim rękawem wykonaną z delikatnej koronki przeplatanej kultowym monogramem Gucci. Sukienka jest zestawiona z dyskretnym, czarnym tłem, tworząc subtelną równowagę między modą a wyrafinowaniem. Aby dopełnić swój look, aktorka wybrała kolczyki z diamentowymi wisiorkami i naturalny makijaż: odrobinę różu, konturówkę do ust w kolorze nude i rozpuszczone, falujące włosy.

Triumf trzeźwości w logomanii

Znana z nienagannego gustu i umiejętności nadawania trendom nowego wymiaru, Demi Moore na swój własny sposób reinterpretuje „logomanię”. Daleko jej do typowej ekstrawagancji dużych logotypów, a zamiast tego stawia na bardziej stonowane podejście, pozwalając detalom Gucci płynnie wtapiać się w delikatną koronkę. To umiejętne połączenie klasyki z nowoczesnością podkreśla jej mistrzowskie opanowanie niewymuszonego szyku.

Silna więź

To nie pierwszy raz, kiedy Demi Moore okazuje swoje uwielbienie dla włoskiej marki. Aktorka olśniewała już wcześniej na czerwonym dywanie gali LACMA Art + Film, prezentując olśniewającą kreację Gucci. Niedawno wzięła również udział w krótkometrażowym filmie promocyjnym wyreżyserowanym przez amerykańskiego reżysera i scenarzystę Spike'a Jonze'a oraz holenderską aktorkę, producentkę i reżyserkę Halinę Reijn, co dodatkowo potwierdza jej bliskie związki z tym luksusowym domem mody.

Swoim niedawnym występem w Nowym Jorku Demi Moore przypomina nam, że prawdziwa elegancja tkwi w pewności siebie i prostocie linii.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
Article précédent
W wieku 58 lat Pamela Anderson na nowo odkrywa krótką sukienkę dzięki nieoczekiwanemu szczegółowi

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

W wieku 58 lat Pamela Anderson na nowo odkrywa krótką sukienkę dzięki nieoczekiwanemu szczegółowi

Przyzwyczajona do szykownych, długich sukienek, Pamela Anderson niedawno zaskoczyła wszystkich. W Berlinie kanadyjsko-amerykańska aktorka i modelka udowodniła, że...

„Czułam się mniej kobietą”: Ta gwiazda przełamuje tabu niepłodności

Elizabeth Banks postanowiła poruszyć temat, który wciąż zbyt często pozostaje w cieniu: niepłodność. W niedawnym filmie na TikToku,...

Podczas wakacji na słońcu ta aktorka wykonała niezwykły skok

Amy Schumer wykorzystała swój pierwszy słoneczny urlop po rozwodzie, by zabłysnąć na morzu. Aktorka z filmu „Wykolejona” została...

Ta influencerka opowiadała się za „tradycyjnym” ślubem, dopóki nie przeżyła poważnego wydarzenia rodzinnego.

Amerykańska influencerka Estee Williams, znana ze swojej popularności dzięki ruchowi „tradwives” promującemu tradycyjne małżeństwo, nieco zrewidowała swoje priorytety...

„Nigdy nią nie będziesz”: w porównaniu do Amy Winehouse, ta piosenkarka odpowiada na ataki

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Raye, często porównywana do brytyjskiej piosenkarki Amy Winehouse, postanowiła bezpośrednio odnieść się do...

W wieku 44 lat Meghan Markle zastanawia się nad kolorem włosów, który uważa za swoją „największą wpadkę fryzjerską”

Meghan Markle opowiada o pewnej sytuacji z włosami, która nie poszła zgodnie z planem, ale która przede wszystkim...

© 2025 The Body Optimist