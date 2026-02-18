Search here...

„Czułam się mniej kobietą”: Ta gwiazda przełamuje tabu niepłodności

Fabienne Ba.
@elizabethbanks/Instagram

Elizabeth Banks postanowiła poruszyć temat, który wciąż zbyt często pozostaje w cieniu: niepłodność. W niedawnym filmie na TikToku, będącym częścią podcastu, amerykańska aktorka, producentka, reżyserka i scenarzystka szczerze opowiada o wstydzie i poczuciu winy, które od dawna odczuwała.

Rzadki komentarz na intymny temat

Znana z ról filmowych, zwłaszcza z sagi „Igrzyska śmierci”, Elizabeth Banks postanowiła publicznie opowiedzieć o swoim osobistym zmaganiu: niepłodności. Na TikToku wyjaśnia, że nigdy nie była w ciąży i od dawna stara się zrozumieć, dlaczego. Aktorka twierdzi, że należy do grona kobiet zmagających się z tzw. „niewyjaśnioną” niepłodnością.

Wyjaśnia, że wyprodukowała komórki jajowe i zarodki, ale zarodki nie zagnieździły się. Opisuje w prostych słowach uczucie „pęknięcia macicy” – określenia, którego, jak twierdzi, używała, by wyjaśnić tę sytuację swoim dzieciom. Dzieląc się tym doświadczeniem, Elizabeth Banks rzuca światło na rzeczywistość, z którą zmaga się wiele kobiet, a która wciąż rzadko jest poruszana publicznie.

[osadź]https://www.tiktok.com/@podcastsupper/video/7606270219899702558?embed_source=121374463%2C121468991%2C121439635%2C121749182%2C1 21433650%2C121404358%2C121497414%2C122122240%2C121351166%2C12181150 0%2C121960941%2C122122244%2C122122243%2C122122242%2C121487028%2C121 331973%2C120811592%2C120810756%2C121885509%3Bnull%3Bembed_blank&refer=embed&referer_url=www.terrafemina.com%2Farticle%2Flinfertilite- ce-gros-tabou-est-brise-par-cette-star-hollywoodienne-qui-se-sent-moins-femme_a377199%2F1&referer_video_id=7606270219899702558[/embed]

„Czułam się mniej kobietą”.

Poza aspektem medycznym, aktorka potępia symboliczny ciężar niepłodności. Elizabeth Banks wyjaśnia, że odczuwała „głęboki wstyd” oraz poczucie niekompletności. Jak sama mówi, w społeczeństwie, w którym macierzyństwo często utożsamiane jest z samą definicją kobiecości, brak możliwości poczęcia dziecka może sprawić, że poczujemy się „mniej kobieco”. Podkreśla, że ta presja społeczna szczególnie mocno ciąży na kobietach, których wartość jest niekiedy nadal związana z ich zdolnością do prokreacji. Ta refleksja wykracza poza jej osobiste doświadczenia. Kwestionuje normy kulturowe i uporczywe oczekiwania dotyczące roli matki.

Rzeczywistość, która dotyczy milionów ludzi

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała w 2023 roku szacunki wskazujące, że co szósta osoba na świecie doświadczy niepłodności w okresie rozrodczym. Stanowi to około 17,5% dorosłej populacji. Dane te przypominają, że niepłodność nie jest ani rzadka, ani marginalna. Dotyka ona pary z różnych środowisk i może mieć wiele przyczyn – medycznych, hormonalnych, genetycznych lub niewyjaśnionych.

Badania opublikowane przez National Geographic wskazują również, że płodność spada wraz z wiekiem. W wieku 30 lat średnie prawdopodobieństwo poczęcia dziecka w ciągu roku szacuje się na około 75%, natomiast w wieku 35 lat spada ono do około 66%, choć wpływ na tę kwestię ma wiele czynników indywidualnych.

Między poczuciem winy a brakiem informacji

Elizabeth Banks podkreśla jeszcze jeden aspekt: brak jasnych i dostępnych informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Opisuje drogę naznaczoną „medyczną szarą strefą” i „poczuciem niezrozumienia”. Podkreśla również istnienie podwójnych standardów. Chociaż niepłodność może dotyczyć również mężczyzn, presja społeczna i symboliczna wywierana na kobiety pozostaje odrębna.

Presja macierzyństwa, wciąż bardzo obecna, może nasilać poczucie winy i stres psychiczny. Otwarcie mówiąc o swoich doświadczeniach, aktorka pomaga normalizować te dyskusje i zmniejszać poczucie izolacji, jakie mogą odczuwać osoby dotknięte tym problemem.

Wypowiadanie się w celu złagodzenia wstydu

Elizabeth Banks, która dzięki macierzyństwu zastępczemu została matką, wyjaśnia, że musiała przejść żałobę po stracie ciąży, zanim mogła rozważyć inne ścieżki rodzicielstwa. Opisuje ten proces jako „stratę do zaakceptowania”, „istotny krok emocjonalny”. Jej historia wpisuje się w szerszy ruch osób publicznych, które decydują się podzielić swoimi zmaganiami z płodnością.

Ta widoczność otwiera przestrzeń do dialogu na temat od dawna uważany za tabu. Stwierdzając, że „czuła się mniej kobietą”, Elizabeth Banks nie stara się wzmocnić tego przekonania, lecz je zdekonstruować. Jej przesłanie jest jasne: bycie kobietą to nie tylko biologiczna zdolność do posiadania dziecka.

Przełamując milczenie otaczające jej niepłodność, Elizabeth Banks oddaje głos intymnemu doświadczeniu milionów kobiet. Jej historia przypomina nam, że macierzyństwo nie definiuje wartości kobiety i że niepłodność nigdy nie powinna być powodem do wstydu. Poprzez mówienie o tym, Elizabeth Banks pomaga zmienić nastawienie, zachęcając do większej empatii, informacji i zrozumienia rzeczywistości, która wciąż zbyt często jest przemilczana.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Podczas wakacji na słońcu ta aktorka wykonała niezwykły skok

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Podczas wakacji na słońcu ta aktorka wykonała niezwykły skok

Amy Schumer wykorzystała swój pierwszy słoneczny urlop po rozwodzie, by zabłysnąć na morzu. Aktorka z filmu „Wykolejona” została...

Ta influencerka opowiadała się za „tradycyjnym” ślubem, dopóki nie przeżyła poważnego wydarzenia rodzinnego.

Amerykańska influencerka Estee Williams, znana ze swojej popularności dzięki ruchowi „tradwives” promującemu tradycyjne małżeństwo, nieco zrewidowała swoje priorytety...

„Nigdy nią nie będziesz”: w porównaniu do Amy Winehouse, ta piosenkarka odpowiada na ataki

Brytyjska piosenkarka i autorka tekstów Raye, często porównywana do brytyjskiej piosenkarki Amy Winehouse, postanowiła bezpośrednio odnieść się do...

W wieku 44 lat Meghan Markle zastanawia się nad kolorem włosów, który uważa za swoją „największą wpadkę fryzjerską”

Meghan Markle opowiada o pewnej sytuacji z włosami, która nie poszła zgodnie z planem, ale która przede wszystkim...

W koronkowej sukience Sofía Vergara potwierdza swój niepowtarzalny styl

Kolumbijsko-amerykańska aktorka, modelka, producentka i prezenterka telewizyjna Sofía Vergara świętowała Walentynki w czarnej koronkowej sukience, wiernej swojemu charakterystycznemu...

„Muszę wszystkim zarządzać”: Ta aktorka opisuje swoje „intensywne” codzienne życie matki

Amerykańska aktorka, prezenterka telewizyjna i piosenkarka Keke Palmer otwarcie dzieli się swoim codziennym wyzwaniem: łączeniem rozwijającej się kariery...

© 2025 The Body Optimist