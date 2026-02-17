Ta influencerka opowiadała się za „tradycyjnym” ślubem, dopóki nie przeżyła poważnego wydarzenia rodzinnego.

Amerykańska influencerka Estee Williams, znana ze swojej popularności dzięki ruchowi „tradwives” promującemu tradycyjne małżeństwo, nieco zrewidowała swoje priorytety po „niszczycielskim kryzysie rodzinnym” związanym ze zdrowiem jej córki Estelle, urodzonej we wrześniu 2025 r. z poważną wadą serca.

Początki ruchu „tradwic”

Estee Williams zyskała sławę na TikToku i Instagramie, gromadząc ponad 300 000 obserwujących, promując styl życia „tradycyjnej żony”: gospodyni domowej, zależnej finansowo od męża, Connera, oferującej porady, takie jak „rozpieszczanie się” przed powrotem z pracy. Już w 2022 roku zdefiniowała ten termin jako „kobietę przyjmującą ultratradycyjną rolę w małżeństwie, skoncentrowaną na domu”. Ta viralowa i kontrowersyjna treść napędziła jej karierę cyfrową.

Oś czasu ogłoszona przed narodzinami

W kwietniu 2025 roku, będąc w ciąży z pierwszym dzieckiem, Estee Williams ogłosiła „zmianę redakcyjną”: mniej postów „tradycyjnych”, więcej treści o przygotowaniach do narodzin dziecka. W wywiadzie dla magazynu „People” opisała to jako „świadomą decyzję o skupieniu się na rodzinie”, nie przewidując nadchodzącej burzy.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Estee Williams (@esteecwilliams)

Choroba Estelle: szok transformacyjny

Estelle urodziła się 5 września 2025 roku z ubytkiem przegrody międzykomorowej (VSD), czyli dziurą w sercu. Operacja otwarta była zaplanowana na 11 tygodni, ale lekarze odkryli znacznie większą anomalię – trzy centymetry. Operacja była skomplikowana: cztery operacje serca, dwa zatrzymania krążenia (jedno trwało godzinę), a Estelle została podłączona do ECMO i zaopatrzona w Berlin Heart, niezbędne urządzenie zewnętrzne, w oczekiwaniu na przeszczep serca. W wieku pięciu miesięcy pozostała w szpitalu, z rodzicami przy łóżku.

W stronę nowej misji: podnoszenie świadomości i promowanie oddawania narządów

To doświadczenie głęboko wpłynęło na Estee Williams, która teraz dzieli się historią medyczną Estelle, aby zwiększyć świadomość na temat wrodzonych wad serca (1 na 100 urodzeń) i rzadkości przeszczepów serca u dzieci (120-150 rocznie w Stanach Zjednoczonych). Jej relacja, daleka od udzielania porad domowych, nabrała ostatnio charakteru edukacyjnego: „To nie tylko dla Estelle, ale dla wszystkich dzieci czekających na cud serca”. Opisuje mieszaninę strachu i wdzięczności, bliższą śmierci i wierze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kryzys rodzinny Estee Williams ilustruje, jak wyidealizowana „pracownica” może (chwilowo) załamać się w obliczu nagłego wypadku medycznego, co skłania ją do zmiany podejścia w kierunku empatii i konkretnych działań na rzecz dawstwa narządów. Jej historia przypomina, że rodzina, w swojej surowej rzeczywistości, wykracza poza „trendy wirusowe”.