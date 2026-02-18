Search here...

„Czy jej nie jest zimno?”: W Paryżu piosenkarka postawiła na odważny strój

Léa Michel
@tatemcrae/Instagram

W Paryżu piosenkarka Tate McRae niedawno założyła strój, który wywołał sensację w mediach społecznościowych. Mikroszorty, rajstopy i dopasowany żakiet: stylizacja, która wywołała mieszane reakcje, od zachwytu po pytania o mroźną, zimową pogodę.

Romantyczny paryski styl

Kanadyjska piosenkarka, autorka tekstów, tancerka i aktorka Tate McRae udostępniła na Instagramie fotorelację ze swojego romantycznego walentynkowego wypadu do stolicy Francji. Na zdjęciach pozuje w czarnych, mikroszortach zestawionych z rajstopami, dopasowanej czarnej marynarce i kozakach do kolan, a całość wieńczy czerwona róża na tę okazję. To połączenie paryskiego szyku i śmiałości gra kontrastami: uporządkowaną elegancją i radosnym duchem.

Entuzjastyczne reakcje pomimo zimowego chłodu

Post szybko zebrał tysiące polubień i komplementów, takich jak „Paris Ci pasuje” i „Tak pięknie”. Jednak zgodnie z tradycją noszenia krótszych ubrań zimą, internauci nie mogli powstrzymać się od pytań: „Czy jej nie jest zimno?” i podobnych, podkreślających chłodne lutowe temperatury w Paryżu. Paradoksalnie, te uwagi nie ostudziły ogólnego entuzjazmu: fani pokochali to połączenie, dowodząc, że śmiałość zawsze się opłaca w modzie.

Karuzela Tate McRae pogłębia nastrój dzięki selfie w lustrze w ciepłej, czerwonej sypialni, zbliżeniu jej nóg w samochodzie i przytulnym ujęciom paryskich kawiarni. Te zdjęcia oddają „swobodną atmosferę”, wzmacniając wizerunek artystki, która opanowała sztukę inscenizacji stylu życia.

Ostatecznie ten look wpisuje się w modowe wybory Tate'a McRae, który doskonale łączy trendy streetwearowe z europejską elegancją. W Paryżu, kwintesencji stolicy mody, jego „walentynkowa stylizacja” po raz kolejny potwierdza, że śmiałość zwycięża nad troską o klimat, przekształcając pytania o zimno w zawoalowane komplementy.

Léa Michel
Léa Michel
Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
Article précédent
W wieku 63 lat Demi Moore stawia na elegancję w czarnej koronkowej sukience
Article suivant
„Piękna jak zawsze”: 55-letnia aktorka błyszczy na plaży u boku konia

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Piękna jak zawsze”: 55-letnia aktorka błyszczy na plaży u boku konia

Brytyjska aktorka i prezenterka telewizyjna Amanda Holden nadal przełamuje konwenanse w swoich sesjach zdjęciowych. Tuż po swoich urodzinach,...

W wieku 63 lat Demi Moore stawia na elegancję w czarnej koronkowej sukience

Demi Moore po raz kolejny udowadnia, że styl i elegancja są ponadczasowe. Podczas niedawnej wizyty w Nowym Jorku...

W wieku 58 lat Pamela Anderson na nowo odkrywa krótką sukienkę dzięki nieoczekiwanemu szczegółowi

Przyzwyczajona do szykownych, długich sukienek, Pamela Anderson niedawno zaskoczyła wszystkich. W Berlinie kanadyjsko-amerykańska aktorka i modelka udowodniła, że...

„Czułam się mniej kobietą”: Ta gwiazda przełamuje tabu niepłodności

Elizabeth Banks postanowiła poruszyć temat, który wciąż zbyt często pozostaje w cieniu: niepłodność. W niedawnym filmie na TikToku,...

Podczas wakacji na słońcu ta aktorka wykonała niezwykły skok

Amy Schumer wykorzystała swój pierwszy słoneczny urlop po rozwodzie, by zabłysnąć na morzu. Aktorka z filmu „Wykolejona” została...

Ta influencerka opowiadała się za „tradycyjnym” ślubem, dopóki nie przeżyła poważnego wydarzenia rodzinnego.

Amerykańska influencerka Estee Williams, znana ze swojej popularności dzięki ruchowi „tradwives” promującemu tradycyjne małżeństwo, nieco zrewidowała swoje priorytety...

© 2025 The Body Optimist