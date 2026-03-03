Demi Moore wzbudziła sensację sukienką z zaskakującego materiału

Na czerwonym dywanie podczas gali SAG Awards 2026 gwiazdy zaprezentowały swoje najodważniejsze stylizacje. Wśród nich Demi Moore zwróciła na siebie uwagę kreacją Schiaparelli.

Godny uwagi występ na gali SAG Awards 2026

1 marca w Los Angeles odbyła się gala rozdania nagród Gildii Aktorów Ekranowych (Screen Actors Guild Awards) – obecnie znanych jako SAG Awards – uhonorowanych wybitnymi kreacjami filmowymi i telewizyjnymi. Zaproszona jako nominowana wraz z obsadą serialu „Landman”, Demi Moore zaliczyła głośny debiut. Regularnie pojawiająca się na najważniejszych hollywoodzkich wydarzeniach, aktorka po raz kolejny postanowiła przeobrazić swój występ na czerwonym dywanie w prawdziwą modową perełkę.

Sukienka Schiaparelli z tkaniny imitującej skórę krokodyla

W edycji 2026 miała na sobie czarną suknię marki Schiaparelli, zaprojektowaną przez jej dyrektora artystycznego, Daniela Roseberry'ego. Kreacja wyróżniała się teksturowanym materiałem, imitującym łuski krokodyla, który dodawał sylwetce głębi i charakteru. Długi, strukturalny krój w połączeniu z wysokim dekoltem nadał sukni wyrazisty wygląd. Najbardziej uderzający kontrast znajdował się z tyłu: obszerny tren z białego tiulu w czarne kropki przełamał powściągliwość czerni, tworząc wyrazistą wizualną grę między gęstym materiałem a zwiewną lekkością.

Aktorka dopełniła stylizację pasującą kopertówką i aksamitnymi czółenkami ozdobionymi charakterystycznym dla domu mody trompe-l'œil złotym motywem loków. Diamentowy naszyjnik i elegancki kok podkreślały jej rysy twarzy, a kolczyki były idealne.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brada Goreskiego (@bradgoreski)

Uderzająca, teatralna sylwetka

Ten wybór stylistyczny wpisuje się w charakterystyczną estetykę Schiaparelli, znaną z rzeźbiarskich kreacji i artystycznych nawiązań. Połączenie tkaniny przypominającej skórę zwierzęcą ze zwiewnym tiulowym trenem ilustruje tę chęć zabawy kontrastami. Demi Moore, która niedawno była obecna na pokazie Gucci wyreżyserowanym przez Demnę podczas Tygodnia Mody w Mediolanie, potwierdza w ten sposób swoje upodobanie do mocnych, strukturalnych sylwetek. Na czerwonym dywanie regularnie wybiera kreacje, które robią wrażenie, a nie są stonowane.

Lojalny łącznik z nagrodami SAG

Chociaż Demi Moore nie pojawiła się na SAG Awards zbyt wiele razy na przestrzeni lat, każdy jej występ był niezapomniany. W 2025 roku zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „The Substance” w czarnej sukni Bottega Veneta ze skórzanym gorsetem i obszerną, falbaniastą spódnicą.

Kilka lat wcześniej wybrała kreację vintage od Zaca Posena, a w 2007 roku, nominowana do nagrody za rolę w filmie „Bobby”, miała na sobie niebieską sukienkę Alberty Ferretti. Te różne kreacje ujawniają wspólny mianownik: szczególną dbałość o materiały i sylwetki, dzięki czemu każda z nich była wydarzeniem, na które czekano z niecierpliwością.

Demi Moore nadal zajmuje wyjątkową pozycję w branży rozrywkowej. Jej styl ewoluuje, ale pozostaje wierna pewnej idei hollywoodzkiego spektaklu: starannie dopracowane sylwetki, uderzające detale i silne poczucie inscenizacji. Suknia z imitacją skóry krokodyla i kontrastującym trenem potwierdza jej zdolność do tworzenia sensacji. To coś więcej niż tylko strój – ta kreacja na gali SAG Awards 2026 przypomina, że moda na czerwonym dywanie pozostaje językiem samym w sobie.