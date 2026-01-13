Search here...

„Wspaniała”: 67-letnia Sharon Stone wywołuje sensację zapierającym dech w piersiach spojrzeniem

Fabienne Ba.
@sharonstone/Instagram

Sharon Stone niedawno zachwyciła publiczność na gali Astra Awards w Beverly Hills. Uhonorowana nagrodą Timeless Award, aktorka potwierdziła swój kultowy status odważną stylizacją, która celebrowała wolność stylu.

Sukienka w kolorze wielbłądziej wełny z rzeźbiarskim wzorem

Zaprojektowana przez Zuleyhę Kuru, sukienka z golfem w kolorze camelowym, którą Sharon Stone miała na sobie tego wieczoru, wyróżniała się strukturalnym krojem i frędzlami u dołu. Bez rękawów i dopasowana, grała czystymi liniami i wyrafinowanymi tkaninami. Asymetryczne rozcięcie odsłaniało jedną nogę Sharon Stone, podkreśloną sięgającymi do uda botkami z nadrukiem w panterkę od Gedebe, dodając całości graficznego akcentu. Dzianina subtelnie odbijała światło i poruszała się wraz z ciałem, nadając stylizacji równowagę między formalnością a dynamiką. Ta sukienka to nie tylko modny dodatek, to wyraz śmiałego i współczesnego stylu.

Kozaki sięgające do ud, kluczowy element stylizacji

Zwierzęcy print sprawił, że buty od razu przykuły wzrok i nadały sylwetce Sharon Stone wyrazisty charakter. Zestawione z mini kopertówką Fendi i dużymi złotymi kolczykami, stworzyły odważny look. Do makijażu Sharon Stone postawiła na świetliste barwy: złoty cień do powiek, promienną cerę i delikatnie błyszczące usta. Jej blond włosy, ułożone w fale z wyraźnym przedziałkiem na boku, nawiązywały do jej kultowych hollywoodzkich stylizacji, a jednocześnie pozostały zdecydowanie nowoczesne.

Kremowa szala, ostatni akcent pełen kontrastu

Kremowa szala przerzucona przez jedno ramię złagodziła linie sukni i wprowadziła elegancką grę faktur. Ten kontrast między strukturą a miękkością stał się jednym z charakterystycznych stylów aktorki podczas publicznych wystąpień. Podczas ceremonii wręczenia nagród Sharon Stone wyglądała na uśmiechniętą i zrelaksowaną, witając publiczność z pewnością siebie. Zdjęcia, które później udostępniła w mediach społecznościowych, zwłaszcza te na tle własnych obrazów, spotkały się z licznymi, pełnymi zachwytu komentarzami.

Między sztuką a czerwonym dywanem, wielowymiarowa tożsamość

Sharon Stone od kilku lat rozwija uznaną praktykę artystyczną, szczególnie w dziedzinie malarstwa abstrakcyjnego. Regularnie dzieli się zdjęciami swoich prac w pracowni, z dala od pompatyczności i okoliczności oficjalnych ceremonii. 3 grudnia ubiegłego roku opublikowała zdjęcie w prostym stroju, humorystycznie nawiązując do szybkiego przejścia między dwoma bardzo różnymi światami. To przeplatanie się intymnej ekspresji artystycznej z wystąpieniami publicznymi odzwierciedla spójny motyw: niechęć do ograniczania się do jednej roli.

Wolna wizja stylu po 60-tce

Podczas swojego niedawnego występu na gali Astra Awards, Sharon Stone nie poprzestała na konwencjonalnej idei „dojrzałości” czy oczekiwanej elegancji. Wybrała wyraziste kreacje, zdecydowanie strukturalne kroje i odważne zestawienia, udowadniając, że moda nie zna ograniczeń wiekowych. Każdy wybór sartorialny to prawdziwa deklaracja osobowości: Sharon przekształca styl w plac zabaw dla eksperymentów i samoekspresji, udowadniając, że można pozostać awangardowym i urzekać na każdym etapie kariery.

Krótko mówiąc, Sharon Stone nie oferuje przesłania o powściągliwości, lecz raczej zaproszenie do nieustannego odważania się, tworzenia i wyrażania siebie. To lekcja mody, ale także wolności. Poprzez swoją śmiałość i swobodę wyboru ucieleśnia wizję współczesnej elegancji, w której pewność siebie i kreatywność biorą górę nad utartymi normami.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
Ujawniając, że jest w związku z kobietą, tajska idolka zaskoczyła swoich fanów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ujawniając, że jest w związku z kobietą, tajska idolka zaskoczyła swoich fanów

W Tajlandii, podobnie jak w innych częściach Azji, życie miłosne idolek (lub „idoli”, jak brzmi angielski termin używany...

„Tak elegancko”: Jennifer Lawrence przyciąga wzrok w odważnej sukience

Jennifer Lawrence opanowała sztukę czerwonego dywanu jak mało która aktorka jej pokolenia. Nominowana do Złotego Globu dla najlepszej...

W czerwonej sukience Jennifer Lopez odsłania swoją naturę „tancerki rewiowej”.

W czerwonej sukience Jennifer Lopez w pełni odsłania swoją naturę tancerki rewiowej i prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych...

Reakcja Kendall Jenner na plotki o operacjach plastycznych podzieliła fanów

Kendall Jenner twierdzi, że nigdy nie poddała się operacji plastycznej twarzy, przyznając się jedynie do dwóch zabiegów „baby...

W wieku 35 lat Margot Robbie odważyła się założyć sukienkę z efektem „plastiku”

W przededniu długo oczekiwanej premiery filmu Emerald Fennell „Wichrowe Wzgórza”, Margot Robbie ponownie trafiła na pierwsze strony gazet,...

Swoim plażowym wyglądem Lara Raj rozświetla Malediwy

Lara Raj, członkini amerykańskiej grupy KATSEYE, błyszczy na Malediwach serią stylizacji, które czynią ją idealną wakacyjną ikoną. Turkusowy...

© 2025 The Body Optimist